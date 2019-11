Pensionarii susţin că din pensie nu le ajunge să cumpere tot lemnul şi cărbunele necesar pentru iarnă

Iarna vine cu aceleaşi bătăi de cap, mai ales pentru pensionarii de la ţara: preţurile mari la lemnele de foc, comparativ cu posibilităţile lor financiare. Chiar dacă speciile moi s-au ieftinit în aceasta toamna, cele tari s-au scumpit în medie cu 25 de lei, pentru un metru ster. În timp ce Moldsilva anunţă un preţ oficial de 607 lei, oamenii spun că, pe piaţă, vânzătorii cer şi 700 de lei, relatează trm.md.





cumpere tot lemnul şi cărbunele necesar pentru iarnă, aşa că deocamdată pun pe foc obiecte vechi şi vegetaţia uscată de prin gradină.

„Iaca cu vreascuri de astea mă încălzesc iarna. Nu eu cu cărbune nu fac foc. Întrebare: De ce? Nu am bani”, „Cu oleacă de lemne poate mai luăm şi oleacă de cărbuni dar cărbunele cam ustură, nu e convenabil, cum e vremea acuma, cam bani nu prea sunt”, „Dacă un pensionar va cumpăra lemne - nu va mai avea bani pentru mâncare, medicamente. Majoritatea oamenilor cu care eu vorbesc îmi spun că nu au ce se încălzi iarna pentru că nu le ajung bani şi de asta îmbracă straiele cele mai călduroase şi stau fără încălzire”, „Iarna o să ne încălzim cu coceni şi cu crengi, nu am bani de lemne, un metru costă 700 de lei iar eu am pensia 1000 de lei. Ce îmi va rămâne?”, au declarat oamenii.

În aceste zile, pădurarii taie ultimii copaci pentru foc.

„Tăiem mai mulţi salcâmi albi, astăzi trebuie să pregătim 35 de metri steri de lemne”, a spus pădurarul Stepan Verban.

„Planificăm să tăiem în jur de 5 mii de metri. Preţul pentru speciile tari este de 660 de lei. mai mult lucram cu populaţia, dar sunt cereri şi din partea primăriilor”, a declarat pădurarul Gheorghii Radov.

Reprezentanţii Moldsilva susţin că în acest an preţul pentru un metru ster de lemn, de specii moi, a scăzut cu 65 de lei şi costa 344 de lei.

„Speciile care sunt solicitate, desigur populaţia solicită specii tari, anume ca stejarul, frasinul, salcâmul, reieşind din faptul că nu peste tot sunt aceste specii, în lunca Prutului, în lunca Nistrului, acolo sunt utilizate pentru încălzire speciile moi ca plopul, salcia”, a spus şeful direcţiei Moldsilva, Petru Rotaru.

În acest an agenţia Moldsilva a pregătit peste 500 de mii de metri steri de lemne de foc. Potrivit unui proiect de modificare a legii cu privire la ajutorul social, înregistrat în parlament de preşedintele Igor Dodon, numărul beneficiarilor de ajutor, acordat de stat pentru perioada rece a anului, va fi extins cu circa 50 mii de persoane, iar cuantumul acestui ajutor va creste de la 350 de lei la 500 de lei lunar. proiectul ar urma sa intre in vigoare din 1 ianuarie 2020.