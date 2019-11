Ce spun astrele azi, 10 noiembrie

Berbec

Ati putea fi foarte dezamagiti astazi de unele decizii ale celor din jurul vostru, decizii care va privesc si care au fost luate fara ca voi sa fiti consultati. Vi se pare ca sunteti folositi pentru atingerea unor scopuri individualiste si cum sunteti o persoana care iubeste sa ajute si sa se implice, nu intelegeti cum de altii se pot comporta astfel. Poate ca ar fi timpul sa va mai canalizati putin energiile de la grup la propria persoana si sa mai vedeti ce e de facut pentru propria bunastare. Contextul astral subliniaza nevoia de a acorda o mai mare atentie problemelor personale; nevoia de spatiu privat devine din ce in ce mai manifesta.



Taur

Nu faceti greseala sa actionati, mai ales in detrimentul cuiva, pornind numai de la niste vorbe aruncate de cineva la intamplare. Daca veti face rau, rau veti gasi! In privinta bugetului, veti avea o mare problema, daca veti alege sa cheltuiti fara un plan bine pus la punct. Poate ca va veti simti bine pe moment, insa ulterior, s-ar putea sa constatati ca ati aruncat multi bani pe lucruri absolute inutile. De obicei va controlati cu atentie finantele, asa ca nu va lasati prada tentatiilor! Momentul este prielnic pentru a investi in stabilitate, in securitat , in a produce pentru voi si pentru cei din jur; luati masuri in acest sens, concentrati-va mai mult pe ce puteti construi, decat pe ceea ce puteti cheltui.



Gemeni

S-ar putea ca lumea sa se plictiseasca de nazurile voastre si, pur si simplu, sa va lase sa vorbiti fara sa va bage in seama. Chiar daca, din politete, celalti dau impresia ca va asculta, aveti tendinta de a exagera cu discursurile, ceea ce va atrage destul de multe antipatii, mai ales daca sunt pline de criticism. Pastrati limitele bunului simt si puneti-va si in pielea celorlalti, pentru a-i intelege mai bine si emaptiza cu ei. Nici nu stiti cand veti avea nevoie de ajutor si atunci nu v-ar displace sa aveti pe cineva aproape. Este un moment potrivit pentru dezvoltare personala, pentru refacerea increderii in sine, dar si pentru imbunatatirea relatiei cu cei din jur.



Rac

Este bine sa explicati celor cu care intrati in contact ca aveti probleme si ca mai bine v-ar lasa in pace, ca aveti nevoie de timp doar pentru voi insiva. Nu veti fi deloc intr-o dispozitie stralucita si riscati sa jigniti pe careva urat de tot, mai ales daca acele persoane sunt foarte insistente. Incercati sa va aduceti aminte de ceva care sa va ajute sa va calmati si mentineti-va punctul de vedere neschimbat, pentru a avea, in continuare, respectul celorlalti. Sunteti pusi in situatia de a da inapoi, mai ales daca este vorba despre situatii care solicita mult intelectul, dar si fizicul, de situatii cu un grad mare de competitivitate, pentru care nu aveti astazi nici dispozitia si nici resursele necesare.



Leu

Este posibil ca sfarsitul zilei sa va gaseasca total secatuiti de puteri si veti avea nevoie, in foarte mare masura, de sprijinul apropiatilor, pentru a va reveni. Contextul astral este axat azi pe prietenie, pe comunitate, deci puteti sa mizati, fara indoiala, pe cei de langa voi. Conexiunile cu cei din jur va stimuleaza, atat in viata sentimentala, personala, cat si in viata profesionala, in cadrul careia, chiar daca sansele de a va afirma sent limitate, rezultatele nu vor fi deloc atat de proaste pe cat v-ati fi asteptat in situatia de fata. Este bine, totusi, sa va limitati la ceea ce se poate, atat in domeniul financiar, cat si in plan mental si fizic.



Fecioara

Pastrati-va calmul si optimismul, deoarece astrele par sa fie de partea voastra azi. Nu renuntati la proiecte pentru care ati depus eforturi spre a le aduce in stadiul actual, inainte de a fi siguri ca rezultatul acestora este total perimat. Sfatuiti-va cu cei in masura sa va dea un sfat, pentru a obtine o parere pertinenta si un curs de actiune cat mai sigur. Este important, astazi, sa mentineti canalele de comunicare deschise si relatiile cu cei din jur in cele mai bune conditii. Contextul astral subliniaza pentru aceasta perioada importanta carierei, a reputatiei profesionale; responsabilitatile din acest punct de vedere sent mari, dar, odata asumate, trebuie si duse la indeplinire, cat mai bine cu putinta. Incercati sa va stabiliti scopuri care sa va motiveze.



Balanta

Veti fi binecuvantati cu mult optimism, curaj si incredere in sine, care va vor ajuta sa duceti la bun sfarsit proiectele propuse. Vor exista si momente mai dificile, insa pastrati aproape prietenii si familia si veti vedea ca este posibil sa se mai indeplineasca si alte proiecte pe care le credeati aproape imposibile. Viziunile voastre de viitor ar putea fi umbrite de anumite pasiuni, nu toate justificate, din pacate. Pastrati-va mintea cat mai limpede, mai ales in momente cheie. Este o zi excelenta pentru a va multiplica experienta si interesele; noi activitati, subiecte, idei interesante pot constitui elemental fundamental in lansarea unor relatii personale sau de busines, foarte importante pentru viitor.



Scorpion

Nu incercati sa va evidentiati prin capacitatile de socializare, spunand vrute si nevrute sau incercand sa va tot explicati. Invatati cand sa va retrageti cu eleganta, atunci cand nu mai este nimic de facut, pentru ca veti avea mult mai multe de castigat. Contextul astral de astazi va indeamna sa cautati mai multa pasiune, mai multa intensitate de traire in viata voastra. Nu prea va multumiti cu putin si va doriti ca progresele inregistrate sa fie cat mai vizibile, in asa fel incat sa puteti sa va mandriti cu ele. Fiti constienti ca parearea celor din jur poate fi diferita de ceea ce ganditi voi si ca aceasta nu este atat de importanta pe cat sunt propriile voastre sentimente in aceasta privinta.



Sagetator

Putina atentie la finante, caci dispozitia romantica va cam intuneca ratiunea si s-ar putea ca deciziile in aceasta privinta sa nu fie tocmai cele mai potrivite. Mai bine amanati, daca este posibil, cateva zile, pana se mai imprastie aburii pasiunii, ca sa puteti vedea clar imaginile de ansamblu. Nu va puneti mintea, neaparat, cu cei care va stau impotriva, fiindca va veti consuma energiile inutil. Actionati doar atunci cand considerati ca merita. Este o perioada in care cautati mai mult echilibru si armonie in viata voastra; imbunatatirile in relatia de cuplu se pot constitui inntr-un scop in sine. Nu puteti fi, insa, unidirectionali, ci trebuie sa va distribuiti atentia si in alte directii, care se dovedesc a fi la fel de importante.



Capricorn

Daca actionati asa cum trebuie, s-ar putea sa fiti promovati sau sa primit o prima pentru un proiect dus la bun sfarsit. Multe usi vi se vor deschide mult mai usor si veti primi ajutor de acolo de unde mai putin va asteptati. Apar o multime de oportunitati de-a lungul intregii zile si, binenteles, nu ati vrea sa ratati niciuna dintre ele. Poate faceti noi achizitii pentru caminul dumneavoastra, care sa invioreze mediul in care traiti. Veti fi mandri de rezultatele eforturilor depuse, iar acest lucru creste increderea in sine, precum si perspectivele de a face mai mult si mai bine in viitor. Dozarea eforturilor si alegerea proiectelor mai profitabile vor reprezenta provocari reale pentru voi, in acest context.



Varsator

Sunteti persoane foarte serioase, care atunci cand isi asuma un angajament, o responsabilitate, fac totul pentru a duce lucrurile la bun sfarsit; nu va place sa umblati cu jumatati de masura, nici sa faceti prea multe compromisuri privind responsabilitatile pe care le aveti. De aceea, toti va apreciaza si stiu ca se pot baza pe voi, atunci cand promiteti ceva. Totusi, aveti si voi, la randul vostru, nevoie sa stiti ca puteti conta pe anumite persoane, iar atunci cand unele dintre acestea va dezamagesc, nu puteti evita sa nu va simtiti zdruncinati. Desi este vorba de momente cu impact emotional puternic, incercati sa fiti pregatiti si pentru astfel de momente, astfel incat sa nu fiti luati prin surprindere.



Pesti

Daca veti opta pentru o personalitate deschisa, cu mult sarm, veti castiga cat nici nu v-ati fi asteptat, inclusiv din punct de vedere financiar. Fericirea voastra viitoare depinde astazi de modul in care va vor percepe cei din jur, de modul in care va veti comporta. Daca vreti sa evitati multe batai de cap in viitor, continuati astfel pe parcursul intregii zile. Veti vedea ca problemele aproape ca se rezolva de la sine, iar lucrurile vor merge ca pe roate. Este posibil sa apara unele tensiuni in plan domestic, in conditiile in care veti incerca sa va eschivati de la unele dintre responsabilitatile voastre din acest domeniu; nu lasati focul sa izbucneasca, ci preveniti aparitia lui.