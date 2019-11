Cum să ai mai multă energie toată ziua? Cele mai eficiente 11 trucuri

Ți se întâmplă adesea să ai un nivel scăzut de energie, în special după-amiaza? Aceste mici schimbări pe care le poți face, te ajută să ai mai multă energie toată ziua.



După ora prânzului oricine începe să resimtă un nivel scăzut de energie. De regulă, o cafea sau o băutură carbogazoasă constituie cele mai utilizate soluții ca să scapi de somnolență și să te poți concentra. Însă, potrivit unui studiu realizat de BBC Health, băuturile energizante și cofeina nu fac altceva decât să accentueze starea de oboseală și să împiedice concentrarea, asta prin comparație cu persoanele care nu obișnuiesc să le consume.



Dacă ai remarcat că în cele mai multe zile, cafeaua, băuturile energizante și dulciurile nu te ajută să te concentrezi mai ușor la muncă, trebuie să încerci și aceste trucuri simple, dar de efect ca să ai mai multă energie:



1. Fă-ți un playlist cu melodiile preferate

Muzica este una dintre cele mai bune modalități care crește nivelul de energie și motivația. Acordurile și ritmul unei piese favorite pot să te scoată din starea de somnolență și să îți dea energie toată ziua. Ia-ți o pauză de 10 minute în care să te plimbi cu căștile în urechi și cu muzica dată puțin mai tare decât de obicei! Acest mic truc îți poate schimba imediat starea de spirit și să îți confere mai multă energie și motivație să continui ceea ce ai de făcut la muncă.



2. Răsfață-te cu o gustare bună după-masa

O gustare echilibrată și sănătoasă poate să fie exact ceea ce are nevoie corpul tău după-amiază când simți că ai rămas fără pic de energie. Însă, este foarte important ce alegere faci, deoarece unele îți pot accentua și mai mult starea de somnolență.

Cele mai bune gustări pentru amiază sunt: un carbohidrat complex (este bogat în fibre și previne scăderea bruscă a glicemiei), terci de ovăz, iaurt grecesc, fructe, humus, tahini, morcovi, ciocolată neagră. În schimb, este indicat să eviți dulciurile procesate care au cantități exagerate de zahăr, precum și alimentele cu multe grăsimi, deoarece toate acestea vor accentua și mai mult starea de somnolență.



3. Bea un pahar cu apă și zeamă de lămâie

Apa cu lămâie are un rol revigorant asupra corpului, însă fără o scădere bruscă a energiei cum apare în cazul consumului de cofeină. S-a demonstrat că doar mirosul de lămâie are un efect puternic asupra corpului, scăzând nivelul de stres și îmbunătățind starea de spirit.

Potrivit specialiștilor, substanțele benefice din lămâi ajung în sistemul digestiv și conferă energie care este de lungă durată.



4. Spală-ți fața cu apă foarte rece

Acest mic truc este benefic pentru că reduce stresul și are un efect imediat de revigorare. Astfel că, în după-amiezile în care nu mai ai deloc energie încearcă să aplici acest truc, înainte de a te îndrepta către ceașca de cafea. Studiile arată că prin expunerea la frig se activează anumiți componenți din corp care reduc starea de oboseală. Când simți că te copleșește moleșeala și ți se închid ochii de somn, fă o mică plimbare până la baie și stropește fața cu multă apă rece până când simți că îți revii.



5. Stretching și respirație

Statul prelungit la birou poate să fie mult mai obositor decât un antrenament fizic. Ca să nu te simți foarte rigidă, este important să faci câteva mișcări de stretching corelate cu respirații complete ca să oxigenezi creierului și să eliberezi mușchii de stres. Rotește capul stânga-dreapta, sus-jos, ridică umerii, rotește trunchiul stânga-dreapta cât timp stai pe scaun, apleacă-te ca să atingi degetele de la picioare și curbează spatele spate-față ca să eliberezi tensiunea.



6. Ieși puțin afară cu colegii

În loc să faci pauze în fața calculatorului este mult mai bine să ieși afară cu colegii și să depănaâi tot felul de pățanii amuzante care să vă destindă. Acest mic truc îți abate gândul de la muncă pentru câteva minute, te energiează și te ajută să te concentrezi mai ușor.



7. Fă o mică plimbare de câte ori ai ocazia

Studiile arată cu o plimbare de 10 minute sau urcatul scărilor ne pot umple de energie mai mult decât consumul unei cafele. Este esențial să te ridici de la birou la fiecare oră și să faci câțiva pași.



8. Uleiul de mentă are efect energizant

Ține la îndemână ulei esențial de mentă pe care să-l miroși atunci când simți că te cuprinde starea de somnolență. Aromoerapia are un efect puternic asupra corpului și poate să crească nivelul de energie.

Uleiul de mentă este recunoscut pentru efectele sale revigorante și pentru faptul că înlătură starea de oboseală.



9. Stai câteva minute afară, la soare

Căldura și lumina soarelui au un efect revigorant asupra corpului. Dacă simți că nu te poți concentra deloc la muncă, ieși câteva minute afară la lumină și la soare, deoarece această plimbare te poate revigora instant. Cercetările au arătat că nivelul de energie crește și suntem mai alerți atunci când afară este suficientă lumină.



10. Somnul energizant

Un somn scurt de 10 minute după masa de prânz te poate ajuta să ai mai multă energie toată ziua. Poți chiar să stai cu capul pe birou și să petreci cele 10 minute cu ochii închiși, deoarece va fi la fel de benefic.

S-a demonstrat că un somn scurt de prânz conferă mult mai multă energie decât o ceașcă de cafea.



11. Închide telefonul

Numeroase studii au demonstrat că impactul folosirii smartphone-ului înainte cu 1-2 ore de somn are un impact semnificativ asupra calității somnului. Prin urmare, dacă știi că nu poți să reziști tentației de a lua telefonul sau tableta seara, este de preferat să le închizi. Mai bine citește câteva pagini dintr-o carte sau dedică 5 minute pentru meditație. Aceste mici trucuri te vor ajuta să ai un somn odihnitor și mai multă energie pe parcursul zilei.