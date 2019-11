Remedii pentru arsuri: 7 tratamente simple care funcționează

Este posibil să ai deja în bucătărie principalele remedii pentru arsuri. Uită de bășici și usturime aplicând soluțiile rapide pentru arsurile minore de piele propuse de dr. Pamela Hops. Nu vei avea parte de efecte secundare, iar vindecarea va fi accelerată.



În timp ce gătești, faci un ceai sau desfășori alte activități uzuale este posibil să apară accidente care au drept consecință arsurile minore. Disconfortul va fi accentuat dacă nu le tratezi imediat. Nu este nevoie să apelezi la medicamente, ci poți utiliza remedii pentru arsuri care îți protejează pielea, reduc usturimea și refac treptat pielea afectată.



Dr. Pamela Hops, medic de familie din New York, a alcătuit o listă cu remedii utile pentru situațiile în care tu, copiii tăi, partenerul, un membru al familiei sau prietenii tăi au nevoie să trateze arsurile de gravitate redusă.



Iată ce remedii pentru arsuri poți folosi și tu:



1. Aloe vera în loc de gheață

„Nu este bine să aplici gheață pe locul arsurii pentru că va restricționa circulația sângelui și va deteriora și mai mult țesuturile. Dă drumul la apă rece, ține zona de piele afectată sub jetul de apă cel puțin 20 de minute, apoi folosește aloe vera. Gelul pur de aloe vera elimină inflamațiile și umflarea, stimulând refacerea pielii și regenerarea epidermei”, explică dr. Hops.



2. Pastă de dinți mentolată

Dacă ai atins din greșeală un mâner sau un capac fierbinte ori te-ai stropit cu lichid de o temperatură foarte ridicată este bine să ai la îndemână un tub cu pastă de dinți mentolată. „Păstrează pasta de dinți chiar în bucătărie pentru a remedia micile accidente care pot interveni când gătești. Mai întâi ține zona afectată sub un jet de apă rece timp de 5 minute, apoi tamponează ușor cu un prosop de hârtie și aplică un strat subțire de pastă de dinți”, recomandă dr. Hops.



3. Extract de vanilie

„Pentru arsurile minore de piele este foarte simplu să folosești și extractul de vanilie. Pune ½ linguriță de extract pe o dischetă demachiantă, apoi tamponează ușor zona afectată. Evaporarea alcoolului din componența extractului de vanilie va răcori pielea, reducând durerile”, spune dr.

Hops.



4. Pliculețe de ceai negru

Ceaiul negru conține acid tanic, care elimină căldura care se acumulează la nivelul pielii afectate de arsuri. Pune 2-3 pliculețe răcite de ceai pe zona arsurii, apoi înfășoară cu tifon pentru a le fixa ca pe un pansament.



5. Oțet din vin alb

„Acest tip de oțet conține acid acetic, o componentă a aspirinei care neutralizează durerea, senzația de mâncărime, usturimile și inflamațiile. De asemenea, are proprietăți astringente și antiseptice, reducând riscul de infecții. Oțetul din vin alb absoarbe căldura din zona arsurii, diminuând treptat durerea. Poți umezi prosoape de hârtie cu oțet și le vei aplica sub formă de comprese sau poți pune oțet pe vată, tamponând ușor zona afectată”, spune dr. Hops.



6. Miere

Deși este mai cunoscută ca remediu împotriva durerilor în gât, mierea este un antibiotic natural care previne infecțiile în cazul arsurilor.

Are un pH natural care nu permite proliferarea bacteriilor, iar în momentul în care este aplicată pe piele va elimina agenții patogeni și stopează orice tendință de infectare. În plus, calmează zona afectată, oferă o senzație de răcorire, diminuează durerea și favorizează vindecarea.



7. Ovăz

În cazul în care te simți foarte tentat să te scarpini pe locul unde ai arsura este indicat să apelezi la ovăz pentru a trata pielea. Umple cada cu apă călduță, apoi pune o cană de fulgi de ovăz și relaxează-te 20 de minute. Acest remediu este util pentru arsurile pe porțiuni mai mari de pe corp sau dacă arsura se află pe spate ori la nivelul picioarelor sau abdomenului. Pentru arsurile de dimensiuni foarte mici poți combina o linguriță de fulgi de ovăz cu ½ cană de apă, apoi vei tampona zona cu lichidul obținut după ce strecori.