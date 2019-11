Cum eviți să cumperi ulei de măsline contrafăcut

Dacă ai decis să consumi numai grăsimi sănătoase și vrei să gătești cu ulei de măsline pentru a preveni creșterea colesterolului și a-ți proteja inima este esențial să-l alegi pe cel de calitate. Descoperă cum îți dai seama dacă vezi la raft ulei de măsline contrafăcut.



Uleiul de măsline util pentru organism este cel extras direct din măslinele proaspete, fără ingrediente chimice, temperaturi ridicate sau alți pași de procesare. Din păcate în magazine există și sticle de ulei de măsline care te pot induce în eroare fie pentru că este procesat, fie pentru că în componența lui au fost adăugate și alte uleiuri pentru a reduce costurile. În ultimii doi ani în Italia au fost confiscate peste 2.000 de tone de ulei de măsline contrafăcut și s-a lansat o investigație amplă asupra celor 7 producători principali din această țară.



În cadrul lanțului de producție există multe etape în care uleiul de măsline extras dintr-o țară poate fi transportat într-o altă țară, de obicei Italia, iar apoi combinat cu diferite uleiuri înainte de a fi trimis spre magazine. Deși decizia de a consuma uleiul pur este ideală pentru prevenirea îmbolnăvirilor și protecția întregului organism trebuie să fii foarte vigilent pentru a evita situațiile în care pui în coșul de cumpărături ulei de măsline contrafăcut.



Potrivit specialiștilor, cea mai simplă metodă de a te asigura că uleiul ales este de calitate este să-l guști, dar nu vei putea face acest lucru decât la un magazin de specialitate. În cazul în care nu ai timp decât de un drum rapid la supermarket îți oferim sugestii pentru a investi în ulei de măsline pur.



Iată cum te poți asigura că ai de-a face cu un produs util pentru organism:



1. Nu cumpăra niciun ulei care nu conține denumirea „extravirgin” pe etichetă

Această clasificare nu este o garanție definitivă, dar fără ea poți fi sigur că produsul la care te uiți nu are compoziția potrivită de acizi grași. Evită orice produse care specifică termenii de „light”, „virgin”, „pur” sau doar „ulei de măsline”.



2. Caută pe etichetă o dată a recoltei și numele fermei

În general cu cât eticheta dă mai multe detalii despre recoltarea măslinelor, cu atât este mai credibilă. „Numai uleiurile de bună calitate vor specifica data recoltei sau momentul în care au fost presate la rece măslinele. În cazul în care se adaugă și numele fermei, al morii sau al producătorului local poți fi sigur că uleiul este pur. Un alt secret este și menționarea nivelului de acizi grași liberi FFA, un element care nu figurează în tabelul nutrițional generic al uleiului produs la scară industrială.

Numai producătorii tradiționali vor specifica această variabilă care trebuie să aibă valoarea de 0,2% sau mai puțin”, explică dr. Larry Olmsted, nutriționist.



3. Ignoră termenul de valabilitate și data la care a fost ambalat uleiul

„Termenul de valabilitate este variabil și nu este reglementat în mod precis, iar data de ambalare a uleiului nu înseamnă prea mult. Este posibil ca uleiul să fi fost păstrat până la un an înainte de ambalare”, spune dr. Olmsted.



4. Caută o certificare emisă de o organizație recunoscută

Nu este siuficient ca producătorul să-și caracterizeze propriul produs ca fiind natural, mai ales dacă utilizează termeni generali. Caută în mod special Denumirea de Origine Protejată de UE (PDO), certificarea DOP din Italia sau ștampila COOC (Certificarea Standardului Extravirgin) din partea Consiliului pentru Uleiul de Măsline din California.



5. Dacă vezi ulei de măsline produs în Australia sau Chile îl poți cumpăra

„Acest tip de ulei va fi proaspăt și pur. Australia are standarde foarte stricte și un sistem de testare foarte avansat pentru a determina compoziția uleiului de măsline. Niciuna dintre cele două țări nu admite utilizarea uleiului din recolta precedentă pentru o producție nouă, lucru care alterează calitățile noii tranșe de ulei”, spune dr.

Olmsted.



6. Nu te lăsa păcălit de ambalaje interesante și prețuri ridicate

Deși este adevărat că un preț prea redus trebuie să-ți ridice semne de întrebare, nu te îndrepta nici spre cel mai scump produs pentru că un preț exagerat nu este achivalent cu o calitate de necontestat. Cel mai bine este să observi gama de prețuri, pornind de la cel mai mic până la cel mai ridicat și să încerci să identifici un ulei de măsline pur evitând ambalajele colorate și dând mare atenție etichetei.



7. Ai încredere în propriul instinct

În cazul în care se organizează o degustare de ulei de măsline în cadrul raionului de uleiuri vei putea alege destul de simplu varianta cea mai utilă pentru sănătatea ta. „Dacă are un gust bun probabil că este de cea mai bună calitate. Impresia de gras, rânced, fără gust sau o savoare ciudată trebuie să te facă să ocolești acele produse. Uleiul de măsline extravirgin are un gust proaspăt, este verde intens, iar mirosul lui te duce cu gândul la pământ, fân, soare și puțin piper”, spune dr. Olmsted.