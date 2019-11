Igor Boțan atacat dur de Dorin Chirtoacă

”Igor Botan se declara dezamagit... Dar ati vazut tabelul cu punctaj? Ați vazut ce au facut reprezentanții lui Dodon si Greceanii? Ati vazut ca au pus in mod arficial punctaj mult mai mic, unor candidati, pentru a fi promovati “ai lor”?!

Domnule Botan, de 25 de ani ne cititi lectii despre democratie, fara sa va asumati raspunderea macar pentru ceva, cat de putin. O data faceti parte dintr-o comisie si atunci fugiti si nu va asumati raspunderea.

Am ajuns, astazi, sa fi fiti orb si la aranjamentele marsave ale lui Dodon?! In loc sa va solidarizati cu Guvernul si cu cei care pun piciorul in prag in fata noului Plahotniuc, pe nume Dodon, luati partea mafiei. Rusine, si inca o data, rusine!”, a scris liderul PL, Dorin Chirtoacă, pe Facebook cu referință la declarația analistului Igor Boțan că este dezamăgit de decizia de anulare a concursului pentru șefia Procuraturii Generale.