Prima fabrică de ciocolată din Găgăuzia va fi deschisă la Cazaclia

Prima în UTA Gagauz-Yeri fabrică de ciocolată se va deschide în satul Cazaclia. Aceasta va fi o afacere de familie, care lucrează în prezent asupra sortimentului, întreprinderea pregătindu-se de lansare, transmite MOLDPRES.





Potrivit lui Vitalie Cîvîrjic, tânărul care a iniţiat afacerea, totul a început un an în urmă, de la producerea mierii. „Ne-am întors din Rusia de la muncă şi am decis să deschidem o întreprindere apicolă. Realizarea acestui business a fost posibilă datorită programului „Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia” (SARD), implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). În cadrul acestuia am beneficiat de finanţare de zece mii de euro. De acolo a început totul”, a povestit Vitalie Cîvîrjic pentru gagauzinfo.md.

Potrivit tânărului, ulterior, familia a hotărât să extindă afacerea, începând să procure utilajul necesar. În prezent, sunt produse mici cantităţi de dulciuri, însă lansarea procesului în proporţii industriale, conceptul definitoriu de brand, gust şi sortiment, încă se perfectează.

„În mare parte, de segmentul ciocolatei se ocupă sora mea, Inna Cîvîrjic, pentru asta ea a frecventat cursuri speciale. În prezent, avem deja câteva feluri de ciocolată, pe care le producem şi comercializăm la comandă. Totodată, lucrăm intens asupra extinderii pieţei, iar la începutul anului viitor planificăm să pornim producerea masivă”, a specificat businessmanul.

Finanțat de Uniunea Europeană cu 6,5 milioane de euro și implementat de PNUD, programul SARD își propune să intensifice colaborarea între autoritățile centrale și cele locale, precum și între organizațiile regionale din UTA Gagauz-Yeri și raionul Taraclia, în vederea dezvoltării sociale și economice a regiunii și a Republicii Moldova în ansamblu. Programul SARD desfăşoară activităţi pentru abilitarea comunităților, reabilitarea infrastructurii sociale, promovarea cooperării intercomunitare și implementarea inițiativei europene de dezvoltare rurală LEADER.