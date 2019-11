Ce spun astrele azi, 1 noiembrie

Berbec

Esti o mica vedeta in plan profesional. Posibil chiar sa fii implicat in activitati de anvergura, in care responsabilitati deosebite sa stea pe umerii tai. Dozeaza-ti eforturile, fii atent la detaliile evenimentelor de astazi, pentru ca in umbra exista conflicte care abia se tes. Discutiile secrete cu persoane de incredere iti pot dezvalui multe nereguli profesionale care sunt bine ascunse de catre superiorii tai. Fii discret, vorbeste strictul necesar si lasa grijile deoparte!

Taur

Ar fi bine sa va cantariti mult mai bine pasii pe care intentionati sa-i faceti. Nu de alta, dar ati putea face vreo greseala care sa va coste scump, si care ar putea fi prevenita printr-o atentie sporita acordata anumitor detalii. Ascultati de sfaturile apropiatilor, care sunt bine intentionate. Nu este un moment prea prielnic de a va manifesta independenta, mai ales fata de cei care v-au fost mereu alaturi. Ar fi un gest extrem de egoist, interpretat si tratat ca atare de acestia. Fiti recunoscatori celor care incearca, cu toata bunavointa lor, sa va sprijine, sa va ofere suport in intreprinderile pe care intentionati sa le initiati.



Gemeni

Daca ieri ati mai reusit sa va controlati putin nervii, astazi sunteti in culmea agitatiei. Foarte greu va pastrati cumpatul, mai ales ca sunt unele persoane care parca ar conspira sa va faca viata un calvar. Este vizata, in primul rand, viata profesionala, dar nu este exclus ca astfel de momente extrem de tensionate sa apara si in viata personala. Daca veti fi printre cei mai norocosi si veti avea parte de armonie in familie, atunci aceasta va fi salvarea voastra. In acest mediu va veti putea remonta si reveni la starea de normalitate. Aveti mare grija sa nu exegerati cu fast-food-urile; nu va fi greu sa adoptati o alimentatie ceva mai sanatoasa, daca va straduiti putin.



Rac

Cei mai ocupati dintre voi trebuie sa inteleaga ca viata mai inseamna si altceva decat munca si iar munca. Familia are si ea nevoie de voi. Viata personala mai are nevoie, macar din cand in cand, si de prezenta voastra in ea. Astazi, optati pentru relaxare, pentru petrecerea timpului cu familia, pentru odihna si meditatie, si veti avea numai de castigat. Ar fi o mare greseala sa va ignorati apropiatii, copiii, mai cu seama daca vi se solicita prezenta sau, cu atat mai mult, ajutorul. Puteti initia o serie de proiecte in care sa implicati pe toata lumea si astfel puteti imbina, cu success, utilul cu placutul.



Leu

Entuziasmul pe care il manifestati in legatura cu anumite chestiuni nu va fi strain de castigurile pe care le-ati putea obtine in cazul unui rezultat de succes. Sunteti o fire pragmatica, rareori priviti lucrurile prin prisma emotionala, asa incat nu aveti nici o problema in a lua lucrurile asa cum sunt si a va concentra pe avantajele pe care le puteti obtine. Nu este vorba numai de castiguri materiale, ci si de alta natura, dar la fel de importante. Nu doar banii sunt importanti, desi au ei rolul lor; in unele context insa, alte elemente conteaza, asa ca trebuie sa va diversificati acumularile si sa va impuneti in fata celorlalti si altfel decat de obicei.



Fecioara

Daca nu veti reusi sa gasiti un echilibru in ceea ce priveste propria stare emotionala, ziua se va sfarsi cu o adevarata criza de nervi. Ba chiar, pe fondul stresului acumulat, o boala mai veche ar putea exacerba si ati putea sa ajungeti la unitatea de primiri urgente. Incercati sa va detasati putin si sa nu mai puneti la suflet toate nimicurile; unele zvonuri ar putea avea chiar scopul de a va destabiliza. E drept ca exista si situatii din care, oricat ati vrea, nu veti putea scapa, dar pastrarea unui anume grad de detasare, mai ales in cazul in care nu exista constringeri sau mize majore, va poate scuti de numeroase probleme ulterioare.



Balanta

Este o zi foarte buna pentru a face ceva deosebit, pentru a iesi din monotonia vietii de zi cu zi. Aveti mare nevoie de o forma de recreere activa, care sa va reincarce bateriile si sa va reinnoiasca pofta de viata. Desi, de obicei, sunteti inclinati catre pesimism, astazi sunteti intr-o dispozitie foarte buna, sunteti plini de optimism si incredere in propriile forte, stiti cum sa va faceti placuti celor din jur si veti avea foarte multe avantaje din acest punct de vedere. Lucrurile se prezinta ceva mai tensionate in privinta vietii personale; unele sentimente contradictorii, alegeri mai dificle in legatura cu viitorul, discutii interminabile si fara rezultate pozitive cu persoane apropiate, care par sa nu va inteleaga deloc – sunt doar cateva din situatiile care v-ar putea intoarce pe dos, in ceea ce priveste starile emotionale. Managementul acestor stari va fi o provocare pentru voi, in acest moment.



Scorpion

Aveti grija sa puneti suflet in tot ceea ce veti face astazi. Nu tratati cu superficialitate nici cea mai neinsemnata problema, pentru ca ea ar putea deveni importanta in perioada urmatoare. Daca veti alege sa actionati numai din simtul datoriei, fara sa va dati tot interesul in ceea ce faceti, veti avea de pierdut si nu va doriti asta. Viata personala este destul de linistita, si in aceasta liniste veti gasi resursele necesare pentru a va reface fortele si a va pregati pentru provocarile zilelor urmatoare. Din pnct de vedere financiar, este posibil sa va confruntati cu unele probleme, care sa va alunge linistea si somnul; ca urmare, va trebui sa fiti atenti in ce afaceri aveti de gand sa investiti.



Sagetator

Va fi o zi foarte stresanta pentru marea majoritate a nativilor acestei zodii. Veti avea parte de momente extrem de dificile, care va vor solicita la maximum energiile vitale. Adversarii vostri par a fi foarte puternici, fapt ce pledeaza in favoarea precautiei si a unei atitudini retrase, mai ales daca este vorba despre situatii conflictuale deschise. Incercati sa va controlati rabufnirile de furie, pentru ca nu veti reusi sa rezolvati absolut nimic astfel. Dimpotriva, veti fi privit ca o persoana plina de resentimente si frustrari. Acest indemn este cu atat mai important in viata private, unde nu trebuie sa va manifestati violent, mai ales daca este si un comportament nejustificat. Nu va descarcati nervii acumulati pe parcursul zilei, asupra membrilor familiilor voastre.



Capricorn

Va puteti permite multe dintre lucrurile la care v-ati tot gandit in utlima perioada, dar nu ati avut, fie curaj, fie timp, pentru a le transpune in realitate. In privinta curajului, horoscopul zilei de astazi prezice ca nu trebuie sa manifestati nici un fel de temere, deoarece lucrurile se vor aranja destul de bine, cu eforturi minime din partea voastra. Precautia este necesara doar in domeniul tehnic si in privinta mancarii pe care o veti consuma. Exista risc de accidentare, pentru cei care lucreaza in domeniul tehnic sau se implica in diverse reparatii casnice, precum si risc de toxiinfectie alimentara, daca nu veti fi atenti la alimentele pe care le veti consuma la mesele zilnice.



Varsator

Este o zi foarte porpice unor noi inceputuri pentru voi; in munca, in viata personala, este nevoie de schimbari, din timp in timp, pentru a mai nuanta existentele si pentru a iesi din rutina care, de cele mai multe ori, poate dauna destul de mult. Nu va temeti sa puneti punct unui context vechi si sa incepeti altceva, daca voi credeti ca acest lucru va va fi benefic. Astrele va sprijina in acest demers din toate punctele de vedere. Puteti sa va bazati, fara probleme, pe propria intuitie, pentru ca va va fi un aliat de nadejde. Veti beneficia de sprijin asa cum nu v-ati fi asteptat, atat din partea familiei, cat si a colaboratorilor apropiati, astfel incat ziua nu poate fi decat una foarte reusita.



Pesti

Respectati listele de cheltuieli pe care le-ati facut cu atata meticulozitate. Nu va lasati deloc dusi de val, cheltuiti doar atat cat este nevoie pentru a face fata nevoilor comune de zi cu zi. Extravagantele s-ar putea sa va coste destul de scump, mai ales daca gaurile pe care le lasa in buget sunt semnificative. Iar influentele emotionale in plan banesc nu au fost niciodata de buna augur. Controversele profesionale va pot aduce in situatii de conflict, destul de complexe si complicate. Cel mai bine ar fi sa incercati sa fiti cat mai diplomati si a refuzati, cat mai elegant, sa fiti atrasi in discutii care ar putea sa va prejudicieze; mai ales daca aveti mai multe mize in joc, abtineti-va de la comentarii, pentru a nu pierde terenul pe care l-ati castigat pana acum.