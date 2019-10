Un fost șef al poliției îi aduce acuzații grave lui Nastase

Fostul șef al Direcției Nr.6 din cadrul INI, Anatolie Macovei, îl acuză pe Andrei Năstase de lipsă de voință politică și ridică mari semne de întrebare vizavi de inacțiunile ministrului degrevat de Interne în ce privește inițierea unor cauze penale persoanelor apropiate lui Vlad Plahotniuc.



Deși societatea așteaptă de ceva timp ca ministerul de Interne, condus de Andrei Năstase, va iniția acțiuni hotărâte vizavi de oamenii din anturajul lui Vlad Plahotniuc, aceștia continuă să activeze în Parlament sau poliție. Fostul colaborator al INI, Anatalie Macovei, spune că el, împreună cu alți colegi de ai săi, au venit cu propuneri concrete de a pune pe banca acuzațiilor persoanele care i-au fost loiale fostului lider PDM.



„Pentru mine este un lucru straniu, dispuneam de foarte multe informații, sunt ferm convins că foarte multă lume era gata să depună declarații, mărturii, să participe activ în urmarirea penală îndreptată spre pedeapsa acestor persoane, dar s-au dezamăgit. Eu cred că nu s-a dorit, dat fiind faptul că am apelat la d-nul Năstase cu așa propunere. Unul din răspunsuri, care pe mine m-a jignit, a fost că dumnealui „a luptat cu regimul Plahotniuc mulți ani, iar oamenii care au stat într-o parte și nu au avut implicare nu au decât să aștepte”. Am fost ignorați și chiar lăsați într-o situație în care toți cei care au participat la toate nelegiuirile petrecute în ultimii ani, au profitat de situație și chiar ne-au creat probleme enrome, nouă celor care am ieșit și am declarat deschis susținerea pentru noua guvernare”.



De asemenea, Macovei a menționat că de când Andrei Năstase se află la cârma ministerului de Interne, activitatea acestuia a stagant. „N-am observat careva mișcări, progrese, lucruri îndreptate spre binele societății”. Totodată, acesta a confirmat că liderul PPDA și-a numit rude în cadrul subdiviziunilor ministerului de Interne.



Șeful Direcției nr.6 Protecția Martorilor, din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI) al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Anatol Macovei, un aprig susținător al Platformei Deminitate și Adevăr, precum și unul din polițiștii, care la începutul lunii iunie, a declarat deschis în fața Parlamentului că recunoaște noul Guvern și Legislativ creat de Blocul ACUM și PSRM, a fost concediat, după ce o anchetă de serviciu a stabilit că acesta a folosit mașina de serviciu în scopuri personale.