Zâmbetul este accesoriul care se poartă indiferent de anotimp şi de sex. Tocmai de aceea, mulţi dintre noi sunt în căutarea unui zâmbet frumos şi, dacă se poate, sănătos. Nutriţioniştii atrag atenţia asupra faptului că există o serie de alimente care ajută la obţinerea lui.



Alimente pentru un zâmbet de revistă



Înainte de toate, pentru dinţi sănătoşi şi puternici, trebuie să introducem la mesele zilnice alimente ce conţin calciu, fosfor, magneziu şi vitamine. Iată care sunt alimentele pe care trebuie să le consumăm în mod regulat pentru un zâmbet de revistă, dar şi ce trebuie să evităm, pentru a-l menţine.



Ciocolată

În mod incredibil, ciocolata fără zahăr adăugat are un efect benefic pentru sănătatea dinţilor datorită faptului că are la bază polifenoli (stimulează regenerearea celulelor şi a ţesuturilor). Ciocolata procesată cu mult zahăr, este de evitat. La fel şi alte alimente bogate în zahăr (aşa cum arată acest ghid).



Peşte

Fosforul din peşte este o adevărată minune pentru dinţi. Fosforul, alături de calciu, determină duritatea oaselor şi a dinţilor. 85% din fosforul din organism se găseşte în oase şi dinţi. Acesta produce energie şi participă la sinteza proteinelor.



Gumă de mestecat fără zahăr

Guma de mestecat fără zahăr măreşte fluxul salivei, care curăţă cavitatea bucală de alimente şi alte resturi. Neutralizează acizii produşi de bacteriile din gură şi conţine substanţe de combatere a afecţiunilor orale.



Lapte şi iaurt

Sunt bune pentru dinţi, determină o secreţie abundentă de salivă, iar calciul din acestea ajută la protejarea dinţilor prin combaterea carenţelor de minerale. Cu o aciditate redusă, laptele şi iaurtul nu permit eroziunea dentară. În plus, sunt sărace în zahăr, ceea ce înseamnă, evident, mult mai puţine carii, spune Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.



Mere, căpşuni şi citrice, dar numai cele proaspete

Merele, căpşunile şi citricele conţin vitamina C şi sunt considerate “cimentul’ care ţine unite toate celulele. Aceste fructe sunt importante pentru sănătatea gingiilor. Cercetătorii au demonstrat că lipsa vitaminei C duce la distrugerea reţelei de colagen din gingie, iar aceasta va deveni mai sensibilă la bacteriile care cauzează boală parodontală. De asemenea, consumul de ananas ajută la îndepărtarea petelor de pe dinţi.



Morcov, ţelină şi cartofi

Morcovul este unul dintre alimentele care nu reprezintă niciun pericol pentru dinţi. Morcovii conţin vitamina A, de care smalţul dinţilor are nevoie pentru a se menţine sănătos. Alte alimente care conţin vitamina A sunt cartofii dulci, broccoli si ţelina, iar aceasta din urmă reprezintă o adevărată „periuţă de dinţi naturală” datorită structurii sale fibroase. Particulele alimentare sunt îndepărtate de pe dinţi în timp ce mestecăm ţelină crudă.