Ce spun astrele azi, 27 octombrie

Berbec

Unele decizii de pe parcursul acestei zile nu vor fi usor de decantat, insa nu prea veti avea incotro; va trebui sa adoptati o pozitie clara, de o parte sau de alta. Implicatiile sunt importante, de aceea trebuie sa reflectati inainte de a lua o hotarare finala. Nu veti reusi sa fiti foarte focusati, de aceea ar fi bine sa aveti in preajma voastra o persoana de incredere, care sa va secondeze. Chestiunile financiare sunt sensibile astazi; va va fi greu sa va mobilizati pentru a le tine sub control. Daca partenerii vostri se pricep, ar fi mai bine sa va lasati pe seama lor, in aceasta privinta. Vor fi momente in care va fi greu sa va abtineti sa nu interveniti impulsiv; daca veti reusi sa rezistati, veti avea mult mai multe de castigat.



Taur

Puteti folosi aceasta zi pentru a va reface fortele, pentru a va pregati pentru provocarile urmatoarelor zile. Petrecerea timpului alaturi de familie va poate face mult bine, mai ales daca aveti parteneri intelegatori, gata sa se plieze pe nevoile voastre. Se stie ca sunteti mereu gata sa rasplatiti asa cum se cuvine pe cei care sent in asentimentul vostru. Unele chestiuni de natura pecuniara este posibil sa apara si sa tulbure echilibrul acestei zile; daca nu exista sanse pentru o intelegere amiabila, nu va bateti capul prea tare, nu va enervati. Exista modalitati legale de a rezolva aceste sitautii si fara sa va dati peste cap intreaga buna dispozitie.



Gemeni

Astazi v-ar place doar sa fiti lasati in pace, sa puteti fi doar cu voi insiva, sa va puteti odihni, reculege, medita. Totusi, nu sunteti firi solitare, va place sa aveti oameni in jur, asa ca sentimentul nu va dura prea mult timp. Trebuie doar sa comunicati celor din jur starea voastra de spirit, pentru a nu fi interpretati gresit. Nu va faceti prea multe planuri, pentru ca nu veti avea mari sanse de a va tine de un anumit program astazi; ba chiar ar fi nimerit sa lasati lucrurile sa se aseze de la sine; sunt mai multe sanse sa iasa totul bine, decat in urma unor planuri minutios pregatite. In cazul in care anumite lucruri tind spre o directie nedorita, este bine sa interveniti prompt, pentru a le indrepta; este mai usor sa luati totul din pripa, decat sa corectati mai tarziu.



Rac

Este bine ca astazi sa pastrati totul la stadiul de simplu si eficient; cu cat mai incurcate se dovedesc a fi situatiile, cu atat mai greu va fi sa faceti fata. Nu va aventurati in cine stie ce odisei financiare, pentru ca riscurile sunt crescute azi, pierderile putandu-se repercuta o foarte lunga perioada de timp. In plan personal, este bine sa va indepliniti obligatiile de natura domestica, pentru a nu inflama atmosfera, care s-ar putea mentine foarte placuta, daca veti sti sa fiti concilianti si intreprinzatori. Familia, membrii acesteia, va vor solicita, mai intens, atentia; aparitia unor situatii tensionate ar putea sa solicite, imperativ, interventia voastra, pentru a oferi o rezolvare viabila.



Leu

Influenta asupra celor din jur trebuie folosita in mod constructiv, pentru a nu starni resentimente; o atitudine lipsita de flexibilitate poate sa afecteze, in mod categoric, relatiile de buna intelegere. Nu sunteti genul care sa-si exprime sentimentele, in mod deschis, insa, prin atitudine, dati foarte clar de inteles cum simtiti; ca urmare, ar fi recomandabil sa aveti putina grija la atitudinea pe acre o adoptati in prezenta anumitor persoane care, chiar daca nu sent neaparat pe palcul vostru, pot sa aiba o influenta pozitiva asupra evolutiilor din viata voastra. Intalnirile de socializare vor fi multiple pe parcursul zilei, iar aparentele vor trebui pastrate, mereu.



Fecioara

Succesul zilei de astazi va putea fi asigurat, mai ales din punct de vedere profesional, dar si personal, de colaborarea stransa cu toti cei implicati. Desi, de multe ori, va place sa actionati de unii singuri, pe cont propriu, astazi, sansele de succes in aceasta maniera vor fi mult diminuate. Puteti folosi aceasta zi pentru intalniri de afaceri, pe parcursul carora sa va aranjati lucrurile pentru saptamana ce va veni. Nu uitati sa va asigurati si timpul necesar pentru recreere, pentru remontare fizica si psihica. Mai ales daca aveti o munca solicitanta, stresanta, acest demers este extrem de important; trebuie sa aveti grija si de voi, deoarece, un ritm prea intens de activitate poate sa va faca sa clacati, la un moment dat.



Balanta

Nu trebuie sa va inversunati, nici in privinta persoanelor, nici in privinta imprejurarilor. Pana si cele mai puternice tensiuni pot fi dezamorsate printr-un comportament conciliant si un ton al vocii potrivit. Cei din jur vor aprecia o interventie diplomatica si vor condamna, in mod cert, atitudinea de pietari. Managementul finantelor este foarte simplu; nu cheltuiti mai mult decat va puteti permite. Folositi-va de liste la cumparaturi, calculati-va cheltuielile curente, asa incat sa nu ramaneti descoperiti. Mentinerea unei atmosfere normale in familie este, in mod clar, conditionata de o comunicare deschisa; fiti rabdatori cu juniorii care, chiar daca incearca sa va testeze limitele, trebuie atentionati asa incat sa inteleaga corect ceea ce se doreste de la ei.



Scorpion

Astazi va fi o zi benefica pentru voi, pentru ca nu exista multe situatii in care evolutiile sa va fie contra. Puteti, in consecinta, sa va bucurati de o zi linistita, in care sa va reincarcati bateriile si sa va pregatiti de o noua saptamana plina de provocari. Poate fi si o zi pe care sa o destinati perfectionarii, nu doar profesionale, ci si in plan personal, insa nu trebuie sa va suprasolicitati, din acest punct de vedere. Este important ca astazi sa va concentrati, mai mult ca de obicei, asupra propriei persoane si asupra familiei voastre; discutiile cu partenrii s-ar putea sa dea la iveala unele trairi ale acestora la care nici nu v-ati fi gandit si la care va trebui sa fiti mai atenti pe viitor.



Sagetator

Astazi este foarte posibil sa primiti ajutor de acolo de unde va ateptati mai putin si exact la momentul oportun. Un apropiat drag voua revine in viata voastra, dupa o absenta mai indelungata si va va insenina, cu-adevarat ziua. Acordati-va timpul necesar pentru a va bucura, din plin, de prezenta acestei persoane. Familia se va arata mult mai solicitanta ca de obicei, va avea mult mai mult cereri in ceea ce va priveste; dipsonibilitatea voastra va depinde de dispozitia in care va gasiti, dar si de modul in care relationati, de obicei, cu membrii familei. Daca aveti sansa aceasta, calatooriti putin, mai deschideti-va catre lume; este posibil sa observati ca s-a mai schimbat cate ceva pe ici, pe colo.



Capricorn

Ziua de astazi trebuie sa o destinati relaxarii; in nici un caz, nu va aduceti de lucru acasa, ca sa va ocupati si putinul timp liber pe care il aveti la dispozitie. Principala voastra grija ar trebui sa fie organizarea petrecerii timpului liber; trebuie sa includeti si persoanele dragi in planurile voastre, chiar daca v-ar placea sa aveti si putin timp pentru voi insiva. Cu putin inspiratie, puteti sa obtineti ambele lucruri, pe parcursul zilei. Contextul astral al zilei favorizeaza interrelationarea; ca urmare, contactele sociale beneficiaza de o comunicare activa si productiva din partea voastra. Puteti afla mult chestii importante doar discutand in mediile sociale sau la intalnirile cu prieteni sau cunoascuti.



Varsator

Unele inadvertente s-ar putea sa apara in relatiile cu anumite persoane apropiate voua; este bine sa puneti lucrurile la punct cat mai rapid, pentru a nu avea cine stie ce surprize mai tarziu. Este important sa va largiti baza de contacte sociale si numai participand la diferite intruniri puteti face acest lucru. De asemenea, mentinerea relatiilor de suflet este esentiala pentru voi, deoarece este vorba de persoane care, de regula, sunt neconditionat alaturi de voi. Daca asteptati unele vesti de mai multa vreme, este foarte posibil ca ele sa soseasca astazi si sa puna capat unei asteptari stresante. In marea majoritate a cazurilor, vestile vor fi multumitoare, insa acest lucru depinde foarte mult de propriile voastre asteptari.



Pesti

Succesele zilei vor fi conditionate astazi, de numerosi factori externi, asupra carora nu prea veti reusi sa aveti cine stie ce control. Va fi greu sa actionati, stiind ca influentele de genul acesta v-ar putea zadarnici planurile, insa nu veti avea incotro si va trebui sa va adaptati. Alegerile zilei vor fi destul de inspirate, mai ales daca veti conta pe propria voastra intuitie. Puteti sa va bucurati, din plin, de rezultatele muncii voastre, insa nu veti reusi sa o faceti pe cat de mult v-ati dori. Daca ati face asta, ati pierde mult timp pe care l-ati putea aloca intr-o maniera mai productiva. Discutati cu juniorii, fiti receptivi la semnalele pe care vi le trimit, faceti-va timp sa ii ascultati cu-adevarat; in unele cazuri, vor exista probleme importante de rezolvat.