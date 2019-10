Republica Moldova ocupă locul șase în lume după volumul exporturilor de nuci

Piața Globală a exporturilor de nuci este de circa 2,5 miliarde de dolari SUA anual, iar Republica Moldova deține 4,3% din această piață, exportând anual nuci în volum de 100-120 milioane de dolari, scrie pe o rețea de socializare economistul Veaceslav Ioniță, informează MOLDPRES.



Potrivit economistului, nucile joacă un rol important în exporturile producției agricole din Republica Moldova. Astfel, exportul lor este mai mare decât exportul tuturor fructelor și sâmburoaselor luate împreună.



Cel mai mare exportator de nuci din lume sunt Statele Unite ale Americii, ponderea cărora în total exporturi este de 39,5 la sută, urmată de Mexic, cu 22,5 la sută. Ucraina e pe locul cinci, cu o cotă de 5,3 la sută.



Potrivit datelor oficiale ale Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, în anul 2017, suprafața totală a plantațiilor de nuci din țară era de 24 mii de hectare (inclusiv plantațiile de nuc de tip pădure, a fâşiilor forestiere și a aleilor de-a lungul drumurilor). Recolta anuală de nuci se ridică la 18-40 mii de tone, în funcție condițiile climaterice.



Recent, producătorii de nuci au solicitat subvenții de la stat pentru crearea unor noi plantații. „Costurile de înființare a unei plantații de nuc diferă. Astfel, consider că, pentru 100-125 pomi per hectar este necesar ca valoarea subvenției să fie de 14 mii de lei, pentru 126-178 pomi – 20 mii de lei per hectar, iar pentru densitatea de 178-358 de pomi suma să constituie 30 mii de lei per hectar. Cred că este un lucru firesc, deoarece cheltuielile de înființare sunt diferite. Cu cât schema de plantare este mai densă, cu atât subvențiile trebuie să fie mai mari. Totodată, este necesar ca producătorii să treacă la producerea nucilor în sistem intensiv și să planteze soiuri noi. De multe ori, producătorii înființează livezile de nuc fără a lua în calcul dacă soiul plantat este sau nu productiv sau solicitat pe piață, iar o bună parte din plantații oferă mai puțin de jumătate de tonă per hectar, fiind soiuri slab productive și livezi bătrâne”, a declarat Oleg Tîrsînă, președintele Uniunii Asociațiilor Producătorilor de culturi Nucifere.