VIDEO // Trei condiții sugerate de Ceban pentru opțiunea de majorare a tarifului la transportul public

Candidatul pentru funcția de primar al capitalei susține că orice opțiune de modificare a tarifului trebuie să vină în corespundere cu, cel puțin, trei lucruri principiale. Este vorba despre majorarea salariilor și pensiilor, asigurarea de către transportatori a unor servicii de calitate și respectarea de către ei a unui orar strict. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



„În mod normal ar putea fi examinată opțiunea cînd transportul public ar trebui să fie și gratuit. Aceste majorări dacă se produc trebuie să fie corelate cu majorările la salarii și pensii. Să acopere în exclusivitate cheltuielile oamenilor care nu au de unde să plătească”, a spus Ion Ceban.



El a menționat că la propunerea fracțiunii PSRM în CMC, astăzi peste 77 de mii de oameni din capitală beneficiază de compensații pentru călătorie în transportul public, iar aceste facilități trebuie păstrate.



„Oamenii nu au cum să plătească. Sunt oameni care primesc pensia de 1500 de lei, iar factura iarna vine de 2500 de lei și atunci de unde să mai aibă și pentru transport, și pentru îmbrăcăminte, și pentru alimentație? Aici trebuie să avem o susținere pentru ei deoarece plătim impozite și vrem să vedem un serviciu în atenția acestor oameni”, a precizat Ceban.



Candidatul a menționat că administratorii microbuzelor trebuie să presteze servicii calitative de transport, deoarece în condițiile actuale nu poate fi vorba despre majorări de tarife.



„Vreau servicii de calitate, nu aceste maxi-taxi care creează dezastru pe străzi. Eu sunt în favoarea troleibuzelor, autobuzelor și microbuzelor care să aparțină unei întreprinderi municipale sau două, cum ar fi Regia Transport Electric sau Parcul Urban de Autobuze. Nu aș fi împotriva transportului privat, dar tot transportul trebuie să corespundă unor standarde. Trebuie să fie curat, amenajat, vara trebuie să funcționeze sistemul de aer condiționat, iar iarna să fie cald”, a spus candidatul.



Ion Ceban a mai adăugat că microbuzele trebuie să circule după un orar strict.



„Chiar dacă au contracte prestatorii de aceste servicii în care scrie că au obligația să meargă pînă la o anumită oră, ei iau orele de vîrf în care bucșesc aceste unități de transport și aici avem și probleme de securitate. Vedeți ce se întîmplă în trafic? Am avut și multe cazuri triste în acest sens”, a menționat Ion Ceban.



El își propune să modernizeze Parcul Urban de Autobuze pentru ca treptat să fie asigurate cu transport public toate destinațiile din oraș și localitățile din suburbii.



„Dacă abordăm modificări la tarif atunci doar astfel de abordare ar trebui să avem. Eu îmi propun ca să reînoim Parcul de Autobuze. În acest sens am putea să ne împrumutăm, am putea să avem proiecte de parteneriat public-privat, dar și din contul bugetului municipal, depinde pe care formulă mergem. În primărie există lipsă de bani, dar anume în acest caz a fost vorba pînă acum de lipsă de bun simț și responsabilitate. Acum totul depinde de cum formulăm prioritățile, iar prioritățile trebuie să vină de la oameni”, a conchis Ion Ceban.