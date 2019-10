În următoarele zile se va menţine vreme caldă şi însorită

Toamna de aur se menţine în forţă şi în următoarea săptămână, cu temperaturi generoase pentru sezon şi vreme însorită, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).



Conform meteorologilor, în următoarele zile, pe întreg teritoriul ţării se prevăd valori termice între 20-25 grade Celsius, ziua, şi 5-10 grade, noaptea. De miercuri, 23 octombrie, timpul se va răci uşor, însă se va încadra în jurul marjei de 20 de grade.



În perioada de referinţă se aşteaptă vreme însorită, fără precipitaţii. Lipsa ploilor, însă, nu este tocmai bine văzută de agricultori, deoarece dezvoltarea grâului de toamnă are nevoie de umezeală. În acest context şi hidrologii atenţionează asupra unei secete în râurile şi lacurile din ţară şi solicită ca apa să fie folosită raţional.



În calendarul popular luna octombrie este denumită Brumărel şi are mai multe semnificaţii meteorologice. Bunăoară, dacă în octombrie este multă brumă sau zăpadă, e frig sau ger, atunci ianuarie va fi moale şi cald. Ploi multe în octombrie înseamnă vânturi mari în decembrie, iar dacă tună, iarna va fi uşoară.



În acest an, deocamdată, avem parte de un octombrie cald şi blând, numai că ceţos. Potrivit meteorologiei populare, ceaţă multă în Brumărel înseamnă zăpadă multă în decembrie. Alte semne arată că dacă frunzele arborilor cad repede, atunci anul următor va fi roditor, iar daca nu - iarna va fi târzie, dar grea şi la anul ce vine vor fi multe omizi. În acelaşi timp, daca şoarecii de câmp se retrag spre sat, vine iarna curând.