Vaticanul lansează ''mătăniile inteligente''. Sunt conectate la telefonul mobil

Vaticanul promovează ”mătăniile inteligente”, conectate la dispozitivele mobile prin intermediul unei aplicaţii de rugăciune lansate la începutul anului de Papa Francisc, anunţă Catholic News Agency.



Prezentate ca ”smart rosary”, mătăniile inteligente au fost lansate marţi într-o formulă compatibilă cu sistemele iOS şi Android app. Costul dispozitivului este de 99 de euro.



“Rozariul este o tradiţiie spirituală frumoasă pentru meditaţia asupra Evangheliei alături de Fecioara Maria, e o rugăciune simplă şi smerită”, a arătat un reprezentant al Sfântului Scaun.



Potrivit presei, brăţara “eRosary” este activată prin semnul crucii şi se sincronizează cu dispozitivele mobile cu ajutorul aplicaţiei “Click to Pray eRosary”, care înregistrează evoluţia utilizatorului şi îi oferă materiale ajutătoare video şi audio privind mătăniile.



Dispozitivul are opţiunea conectării prin bluetooth şi este rezistent la apă. Este pus în vânzate prin intermediul iniţiativei “Click to Pray”, un demers papal concretizat în Reţeaua Mondială de Rugăciune (Worldwide Prayer Network).



Produsul este dezvoltat de compania GadgTek Inc (GTI), cu sediul în Taiwan.







Papa Francis a lansat aplicaţia “Click to Pray” în luna ianuarie, încurajându-i pe tineri să o descarce online pentru ”Rugăciunea păcii”.