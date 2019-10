Peste 400 de companii participă la săptămâna agroindustrială de toamnă

Peste patru sute de companii din 20 de ţări participă, în perioada 16-19 octombrie, la săptămâna agroindustrială de la Moldexpo. Aceasta întruneşte Expoziţia internaţională specializată de maşini, echipamente şi tehnologii MOLDAGROTECH (toamnă) și Expoziţia-târg internaţională specializată de produse, utilaje, tehnologii agricole şi meşteşuguri FARMER, transmite MOLDPRES.



„Misiunea acestor mari şi importante expoziţii pentru sectorul agricol din Republica Moldova este de a oferi cele mai moderne utilaje şi tehnologii, ce ar contribui la sporirea eficienţei şi creşterea profiturilor în agricultură. Ne-am propus să sporim consumul de produse autohtone, iar pentru aceasta este necesar să susţinem şi să încurajăm producătorii din ţara noastră, inclusiv prin astfel de expoziţii, care le-ar permite să-şi dezvolte afacerile agricole”, a declarat, la deschiderea evenimentului, Georgeta Mincu, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.



Oficialul a menţionat că săptămâna agroindustrială de la Moldexpo are „un avantaj reciproc, atât pentru participanţi şi vizitatori, cât şi pentru ministerul de resort, care şi-a propus să ofere producătorilor agricoli şi fermierilor tot sprijinul necesar pentru dezvoltare şi promovare”.



Cel mai extins segment al expoziţiei este completat cu maşini şi echipamente agricole. Aici sunt prezentate tractoare, maşini de lucrat solul, semănătoare, utilaje de fertilizare şi de protecţie a plantelor, echipamente de recoltare, de pregătire a furajelor, utilaje post-recoltare ş.a. „Este vorba de tehnică nouă, precum şi de maşini care şi-au demonstrat deja eficienţa în multe întreprinderi de profil de peste hotare. Desigur, este vorba de investiţii serioase, însă şi agricultura trebuie să devină un business important, or, o afacere serioasă nu poate fi dezvoltată fără investiţii”, au estimat, solicitaţi de MOLDPRES, reprezentanţii mai multor companii participante la expoziţie.



În cadrul expoziţiilor, va avea loc concursul „Noutatea anului", la care s-au înscris 26 de companii, iar Marele Premiu va fi acordat pentru contribuţia specială la modernizarea complexului agroindustrial din Moldova. Agenda evenimentului include, de asemenea, concursul „Fermier-lider”, Ziua Tinerilor „Agrogeneraţie”, mese rotunde şi seminare de instruire agricolă etc.



În afară de expoziţiile nominalizate, până la finele săptămânii curente, Centrul Moldexpo va găzdui şi târgurile „Animal show” şi „Toamna de aur”.



În acest an, MOLDAGROTECH (toamnă) a ajuns la cea de-a 37-a ediţie, iar FARMER – la cea de-a 22-a. Acţiunile sunt organizate de Centrul Internaţional de Expoziţii Moldexpo, cu susţinerea oficială a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova.