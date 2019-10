EUREPORTER: Dodon vrea să ia Aeroportul Chișinău de la Rotschild pentru că a promis să-l vândă rușilor

Președintele Republicii Moldova Igor Dodon are interese personale și politice pentru a transmite aeroportul internațional Chișinău unui investitor rus, cel mai probabil din cercul său de interese, scrie cunoscuta publicație europeană eureporter. Astfel, Dodon își va achita datoriile pentru banii primiți din Rusia.



Rezilierea contractului de concesionare a Aeroportului Internațional Chișinău a devenit o idee fixă a președintelui Moldovei, Igor Dodon. Anume el este detonatorul acestui proces îndoielnic din punct de vedere legislativ. El și-a activat întreaga influență politică, toate mecanismele statului la care are acces, pentru a realiza acest scop. De câteva ori deja președintele a convocat ședințele Consiliului Suprem de Securitate pentru a discuta această problemă „de importanță deosebită”. Declarațiile făcute de Igor Dodon atât la ședințele Consiliului de Securitate, cât și în nenumărate interviuri și conferințe de presă înlătură orice dubii: este gata să ia Aeroportul de la actualii investitori cu orice preț.



Nici banii nu contează



În ieșirile sale publice Igor Dodon modelează constant opinia publică astfel încât să împărtășească ideile sale. În particular, el operează cu cifre îndoielnice, potrivit cărora investitorul nu doar că nu a băgat nici un ban în dezvoltarea Aeroportului din Chișinău, dar chiar și a câștigat, sau este gata-gata să câștige un miliard de euro. Sunt cifre fantastice nu doar pentru socialist, dar pentru oricare cetățean. Este de ajuns o simplă comparație ca să ne convingem că în Aeroport au fost investite resurse financiare deloc mici. Astăzi, Aeroportul Internațional Chișinău este una din companiile cu cel mai înalt ritm de dezvoltare din Republica Moldova. În anii în care a fost concesionat companiei „Avia-Invest” s-a modernizat într-un mod spectaculos. Transformările au vizat și interiorul Aeroportului, și logistica, și pistele de decolare-aterizare și dotarea tehnică. Construcția parcării multietajate a decongestionat teritoriul din zona aerogării. Investițiile sunt vizibile cu ochiul liber. A crescut semnificativ numărul de pasageri. Aeroportul Chișinău a fost recunoscut oficial drept cea mai dinamică întreprindere din acest sector din întreg spațiul CSI. Au crescut debursările la buget. Statul, ca proprietar a început să câștige mai mult. Despre ce fel de daune aduse statului vorbește Dodon?



Poziția președintelui ar putea fi explicată prin dorința de a se răzbuna pe Ilan Șor, care avea anumite interese în activitatea companiei concesionare. Șor i-a făcut lui Dodon destul sânge rău făcând dezvăluiri despre relațiile dintre ei pe când Dodon era doar un politician de perspectivă, iar Șor – unul din cei mai mari oameni de afaceri din Moldova. Însă, după ce compania „Avia-Invest” a fost preluată de reprezentantul uneia dintre cele mai influente familii din lume – Nathaniel Rotschild, motivul de răzbunare personală a președintelui ar trebui să treacă pe al doilea plan. Dar schimbarea proprietarului companiei concesionare a Aeroportului Chișinău nu a schimbat nimic. Dodon continuă să facă presiuni asupra structurilor de stat, cerând rezilierea contractului de concesionare.



Nu-l oprește nici măcar faptul că Rotschild intenționează să investească în dezvoltarea Aeroportului sume exorbitante, nici faptul că în cazul rezilierii contractului va ataca în instanțe Republica Moldova. Este cunoscut faptul că în instanțe doar Rockefeller-ii se pot lua de piept cu Rotschild-ii. Într-un astfel de proces, Moldova e sortită înfrângerii. Pe lângă daunele financiare enorme pe care va fi obligată să le achite în calitate de compensații, va avea de suferit iremediabil și imaginea internațională a țării. Dar nici măcar această perspectivă previzibilă nu-l oprește pe Dodon. Ar trebui să existe o explicație, care nu are nimic în comun cu retorica politică binecunoscută despre „interesele naționale”.



A fost al vostru, a ajuns la nostru



Publicația „Intellinews” varsă puțină lumină în privința misterioasei activități exagerate a președintelui în privința aeroportului.



Astfel, potrivit expertei economice, Cristina Petru, insistența lui Dodon care depășește bunul simț, în privința rezilierii contractului de concesionare se explică prin faptul că președintele a promis să-l transmită unui investitor rus. Analista se arată sigură că președintele moldovean va face tot posibilul ca să anuleze contractul de concesionare, chiar dacă va bugetul de stat va achita despăgubiri mari. În acest context, Petru face trimitere la declarațiile lui Dodon în presa rusă că aeroportul urmează a fi returnat statului, după care autoritățile sunt gata să poarte negocieri cu investitorii interesați, inclusiv din Federația Rusă.



Ar fi greu de explicat cu ce investitorul Rotschild este mai rău decât un presupus „Ivanov”. Este clar pentru toți că investitorul Rotschild este mai bogat și mai sigur. Asta dacă e să vorbim despre dezvoltarea întreprinderii și despre interesele statului. Dar dacă vorbim despre interesele lui Dodon, situația se schimbă cu 180 de grade. El are cel puțin două motive evidente să transmită Aeroportul Internațional Chișinău unor proprietari ruși.



În primul rând este vorba de politică. Nu este un secret pentru nimeni că proiectul politic al lui Igor Dodon este finanțat din Rusia. În timpul crizei politice din iunie despre acest lucru s-a putut convinge fiecare cetățean al Republicii Moldova. Într-o înregistrare făcută în timpul negocierilor dintre Dodon și fostul președinte al Partidului Democrat, președintele vorbește deschis despre acest lucru. El i-a spus lui Plahotniuc că Moscova investește lunar câte un milion de dolari în Partidul Socialiștilor. Este clar că acești bani nu veneau din bugetul de stat al Federației Ruse. Cel mai probabil, Kremlinul le-a „repartizat” socialiștilor moldoveni și lui Dodon un sponsor din rândul oamenilor de afaceri „de curte”. Acum a venit timpul să fie plătite datoriile. O confirmare indirectă a acestei versiuni poate servi scurgerea de informații care a ajuns în presa rusă. Potrivit acesteia, holdingul rusesc „Novaport” și-a făcut planuri serioase în privința concesionării Aeroportului și așteaptă ca autoritățile de la Chișinău să anunțe concursul. Despre aceasta a declarat jurnaliștilor coproprietarul holdingului Roman Troțenko, în cadrul unei ședințe a Uniunii industriașilor și oamenilor de afaceri din Rusia. Având în vedere cum „Novaport” „înghite” un aeroport după altul în Rusia, holdingul este apropiat Kremlinului. Unele surse susțin că lobby-stul companiei ar fi șeful „Rosnefti” și fostul conducător al Administrației președintelui, Igor Secin. Nu este exclus faptul ca el să fie și unul din beneficiarii holdingului „Novaport”. Astfel, tabloul devine tot mai clar. Dar, acesta, probabil, nu este singurul motiv care îl face pe Dodon să ceară rezilierea contractului de concesionare a Aeroportului Chișinău.



Alt motiv ține de interesele economice ale familiei Dodon. După cum se cunoaște, doar în ultimul timp fratele președintelui, Alexandru Dodon, a devenit partener de afaceri în două proiecte economice al businessmanului rus, fiul procurorului general, Igor Ceaika. Unul din aceste proiecte este legat de acțiuni de dezvoltare a afacerilor, altul – cu prelucrarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor radioactive. Este important de menționat că Igor Ceaika și-a manifestat interesul și în privința afacerilor cu criptovalută pe teritoriul regiunii separatiste transnistrene. Cinismul acestei afaceri se manifestă în aceea că Ceaika intenționează să facă bani din contul datoriilor colosale la energie pe care le are față de propria sa țară – Rusia. Pentru că energia electrică ieftină pentru generarea bitcoin-ilor este ieftină pentru că Transnistria nu plătește pentru gazul pe care îl importă din Rusia.



Este greu de presupus că fiul procurorului general al Rusiei nu și-a găsit un alt partener al proiectelor sale comerciale super-profitabile decât un businessman moldovean necunoscut. Cea mai mare valoare a lui Alexandru Dodon, care, puțin probabil, să-și fi achitat investiția sa de 10% , este că e fratele președintelui unei țări mici și sărace. Astfel, aceasta este o formă ascunsă de mită pentru Igor Dodon.



Mită pentru ce? De exemplu pentru posibilitatea de a primi în administrare o întreprindere modernizată și profitabilă pe teritoriul Republicii Moldova – Aeroportul Internațional Chișinău. În plus, aceasta poate presupune și propria sa cotă, precum și cea de partid. Oameni ide afaceri ruși, chiar dacă sunt copiii procurorului general, știu bine semnificația termenului „otkat”.



Cum e cu „ACUM”?



Anume din acest motiv Dodon se grăbește ca un tanc rusesc, măturând tot ce-i stă în cale, doar că să le ia aeroportul investitorilor din Occident și să-l transmită oamenilor de afaceri din Rusia. Reușește destul de bine să-i manipuleze și pe aliații de coaliție din Blocul ACUM. Cel puțin președintele comisiei parlamentare pentru anchetarea cazurilor de privatizări, Igor Munteanu, se manifestă ca un susținător al planurilor președintelui. În acest caz , scandalul inevitabil, pierderile în instanțele internaționale, se vor răsfrânge nu doar asupra lui Igor Dodon și a partidului său, dar și a întregii coaliții de guvernare. Astfel, deja mai mult decât probabilă, transmitere a dreptului de concesionare a Aeroportului Chișinău unei companii ruse, va deveni o pată în primul rând pe reputația guvernului pro-occidental condus de Maia Sandu.