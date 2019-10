Sportivii din Moldova optează pentru Ion Ceban: El a susținut întotdeauna dezvoltarea sportului

Candidatul la funcția de primar al Capitalei, Ion Ceban, are sprijinul mai multor sportivi cu renume din Republica Moldova. Aceștia speră că Ceban, ca un adevărat profesionist, va face ordine în Chișinău și va construi și amenaja terenuri și arene sportive.



”El a susținut întotdeauna dezvoltarea sportului. În perioada în care a fost vice ministru al educației, a deschis în toată țara peste 60 de centre pentru tineret și pentru sport. În calitate de consilier municipal, Ion Ceban a contribuit la deschiderea a 10 stadioane în capitală. Atunci cînd se închideau școlile, el a ne-a ajutat să păstrăm clădirea Școlii de Șah. De asemenea, totdeauna ne-a ajutat la repararea complexelor sportive. Este o persoană care contribuie la dezvoltarea sportului prin fapte concrete", a declarat cel mai bun șahist din Moldova și mare maestru internațional, Viorel Bologan, în cadrul unei conferine de prsă.



”Ne-a ajutat întotdeauna în organizarea taberelor de antrenament, participarea la turnee în străinătate. Toate proiectele despre care am discutat cu el au fost susținute. Rămîn de făcut încă multe lucruri, trebuie depusă multă muncă. Sperăm și contăm pe faptul că pe 20 octombrie orășenii vor face alegerea corectă”, a sps și conducătorului Clubului de luptă, Rustam Alimov, la aceeași conferință de presă.



”Am urmărit cu atenție cum muncește în Consiliul Municipal. Numărul mare de terenuri de sport și de joacă care au fost amenajate în ultimii ani este ceea de ce are nevoie orașul nostru. Am convingerea că atunci când Ion Ceban fi primar și sunt sigur că va fi, orașul nostru se va schimba în bine. Capitala are nevoie de un adevărat manager care să pună lucrurile în ordine”, a spus și Anatol Prvanciuc, președintele ”Academiei de Sport în numele lui Anatol Pervanciuc”.



Reamintim că alegerile locale generale se vor desfășura în data de 20 octombrie.