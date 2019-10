12 lucruri importante pe care trebuie să le iei in considerare înainte să cumperi un animal de companie

Dacă îţi doreşti un animal de companie şi te-ai decis să adopţi sau să cumperi unul, mai gândeşte-te încă o dată! Pentru că a avea un animal nu este ca şi cum ai avea o jucărie de pluş. Un câine, o pisică sau un alt sufleţel pe care-l aduci acasă au nevoie de grija ta, de afecţiune şi de atenţie.



Iată ce trebuie să ştii înainte de a face pasul cel mare!



Câine, pisică sau un dihor de casă?

Îţi doreşti un animal de companie, dar nu ştii ce să alegi? Poate un câine, poate o pisică, un dihor domestic sau, de ce nu, un animal exotic... Pentru ca alegerea ta să fie mai uşoară, iată ce ar trebui să ştii despre fiecare în parte.



Cum alegi numele potrivit pentru câine

Orice animal de companie are un nume, dar pentru câine va trebui să te gândeşti bine înainte. Recomandat ar fi să alegi ceva potrivit cu înfăţişarea, personalitatea şi temperamentul lui. Spot este un cuvânt englezesc şi se traduce în româneşte „pată”. Evident, acest nume va fi al unui câine care are o pată pe corp. Fluffy este un câine lăţos, iar Ursul este un câine de talie mare. Apoi, numele pe care îl alegi trebuie să fie unul scurt, uşor de reţinut, în aşa fel încât câinele să răspundă când este strigat. Evită numele lungi şi cele care denumesc obiecte. În acest fel, nu vei induce în eroare animalul care ar putea, la un moment dat, să nu mai înţeleagă nimic. Dacă eşti în pană de idei, poţi căuta pe internet nume de câini populare şi la modă în acest an.



Câinele are nevoie de mult spaţiu

Indiferent că este mare, de talie mijlocie sau mică, indiferent că este comunitar sau de rasă, un câine are nevoie de foarte mult spaţiu pentru a face mişcare. Câinii sunt animale energice, adoră să alerge şi să se joace, dar trebuie să aibă şi unde s-o facă. Şi, cum nu stai toată ziua cu el afară, trebuie să-i oferi spaţiu în propria ta casă. Întrebarea este dacă ai la dispoziţie acel spaţiu. O garsonieră sau un apartament cu două camere nu sunt chiar potrivite pentru a creşte un câine. Însă, dacă îţi doreşti foarte mult un astfel de animăluţ, alege câini de talie mică: Terrier de Yorkshire, Papillon, Bichon Maltese, Shih Tzu.



Ai copii? Alege o rasă prietenoasă cu cei mici

Familiile cu copii, mai ales cele cu copii mici, ar trebui să se gândească foarte bine atunci când aleg căţeluşul. Unele rase chiar nu sunt potrivite pentru cei mici. În schimb, există alţi câini care îi pur şi simplu îi adoră. Labradorul şi Golden Retriever-ul ar fi ideali.



Cât de mult timp îi poţi dedica?

Un câine are nevoie de timpul tău. Trebuie să te joci cu el, să interacţionaţi, să-i oferi atenţie, grijă, afecţiune. Un câine are nevoie să-l scoţi afară la plimbare de cel puţin două ori pe zi, să-l duci regulat la veterinar, să petreci cât mai mult timp împreuncă cu el. Dacă pleci dimineaţa la serviciu şi te întorci noaptea, ar fi bine să îţi cumperi peşti într-un acvariu. Sau o broască ţestoasă. Dar în nici un caz un câine.



Vrei pisică? Atenţie la persoanele alergice!

O pisică este mult mai uşor de întreţinut decât un câine, care cerşeşte continuu iubire şi atenţie. Pisica este mai independentă, solitară, doarme destul de mult şi nu trebuie s-o scoţi afară la plimbare. Problema apare atunci când în familia ta există persoane alergice la părul de pisică sau care au astm bronşic. Acest lucru ar trebui să cântărească foarte mult în alegerea ta deoarece afecţiunile de care suferă cei dragi s-ar putea agrava. Pisicile nu sunt potrivite nici pentru familiile cu copii nou-născuţi sau foarte mici tot din cauza părului pe care îl lasă în urma lor.



Caută o rasă sociabilă şi prietenoasă

Când îţi cumperi un animal de companie se presupune că îţi doreşti compania lui. O pisică leneşă, neprietenoasă, independentă, care se ascunde toată ziua de tine şi vine doar când o chemi la masă nu te ajută prea mult...Caută o rasă sociabilă, prietenoasă precum Rogdoll sau pisica Sfinx.



Ai suficient timp pentru ea?

Chiar dacă pisica este un animal independent, trebuie să ştii că anumite rase sunt foarte sociabile, prietenoase şi dornice de afecţiune. Ai timp să le dedici? Nu mai spunem că o pisică trebuie zilnic periată, trebuie să i se facă baie şi să fie dusă la medicul vetrinar regulat.



Dihorul necesită îngrijiri costisitoare

Dihorul de casă a devenit, în ultimii ani, un animal de companie foarte agreat şi la modă. Pe internet există forumuri şi siteuri special dedicate acestor mici animăluţe unde stăpânii împărtăşesc idei, se informează şi discută despre îngrijirea şi creşterea lor.Vorbim despre o adevărată comunitate, oameni care au unul sau chiar mai mulţi dihori acasă. Aceste animale, care, din păcate, încă mai sunt crescute în fabrici pentru blana lor foarte valoroasă, sunt jucăuşe, simpatice, foarte deştepte, sunt un argint viu şi doar privindu-le cum ţopăie şi se joacă devii şi tu mai optimist şi mai plin de viaţă. Sunt o terapie aceste animăluţe pufoase care îţi fură ciorapii, cheile, telefonul sau telecomanda şi le ascund în cuşca lor,ca pe nişte adevărate comori. Însă, dihorul este un animal foarte pretenţios, care întâmpină de-a lungul vieţii sale destule de multe probleme de sănătate. Iar aceste probleme, care trebuie rezolvate prin vizite regulate la medic, îţi pot goli buzunarele.



Dihorul, un animal pretenţios

Dihorul doarme aproape toata ziua, el fiind activ seara şi la primele ore ale dimineţii, când, în sălbăticie fiind, vânează. Însă, în captivitate animăluţul îşi reglează programul în funcţie de cel al stăpânilor. Acest lucru nu este deloc benefic pentru sănătatea lor, iar dihorii suferă, în timp, schimbări metabolice care le declanşează anumite afecţiuni, unele dintre ele chiar foarte grave. Iar în acest moment pe tine te aşteaptă o mulţime de drumuri la medicul veterinar, tratamente şi intervenţii costisitoare. Dacă vrei să-ţi cumperi un dihor, trebuie s-o faci în cunoştinţă de cauză şi să-ţi asumi responsabilitatea.



Dacă nu este castrat, miroase urât

Dihorul, ca şi sconcsul, miroase destul de urât. Acest lucru se rezolvă doar după ce animalul este castrat şi i se îndepărtează şi glandele perianale. Dar această intervenţie chirurgicală, care se face sub anestezie totală, se poate realiza numai după ce animalul împlineşte 6 luni. Deci, dacă îţi cumperi un pui mai mic de şase luni, va trebui să suporţi mirosul său o perioadă. În timp ce unele persoane nu au nici o problemă cu acest miros, altele se declară absolut dezgustate.



Muşcă când este pui

Trebuie să ştii că atunci când este foarte mic, dihorul muşcă şi o face inclusiv atunci când se joacă. Iar asta pentru că el încă nu a învăţat să-şi dozeze forţa muşcăturii. Odată cu trecerea timpului, acest animal nu mai muşcă deloc, devine prietenos, sociabil, caută compania ta şi are, mai degrabă, comportamentul unui căţeluş şi al unei pisici. Dar, până învaţă cum stă treaba, te va „capsa” şi o va face mai ales de degetele de la picioare. Evident, un copil mic nu are ce căuta în preajma unui dihoraş. În concluzie, dacă ai copii, cumpără un alt animal de companie care să fie prietenos cu cei mici.