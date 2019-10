Este perioada când părul devine tern, uscat, lipsit de strălucire și volum. Poți avea păr frumos toamna? Da! Dacă urmezi pașii de mai jos:



CUM ALEGI MASCA POTRIVITĂ PENTRU TIPUL TĂU DE PĂR



Aplică o mască de păr măcar o dată pe săptămână și respectă recomandările de pe ambalajul ei. În plus:

• Alege masca în funcție de tipul tău de păr. Dacă ai părul uscat, optează pentru măști și tratamente bogate, hidratante, care să refacă structura acestuia. Dacă ai părul lipsit de volum alege o mască pe bază de proteine, iar unui păr gras nu îi trebuie măști bogate în uleiuri, ci unele pentru curățare, care să purifice firele de păr și să le calmeze.

• Masca previne ruperea și despicarea firelor de păr. După ce te-ai tuns și îți speli părul acasă, aplică o mască. Odată ce părul a fost curățat, masca va acționa în profunzime, îți va întări vârfurile și va preveni ruperea și despicarea lor.

• Aplică o mască regulat. Dacă vrei să vezi rezultate, folosește masca pentru păr cel puțin o dată pe săptămână.

• Nu aplica mult produs din masca de păr. Dacă este prea puțin produs, este posibil să nu obții rezultatele dorite, iar prea mult îți poate încărca părul și pierzi din volum. O cantitate cât două monede de 50 de bani este suficientă.

• Aplică masca pe tot părul. Vârfurile sunt o zonă predispusă deteriorării, pentru că se freacă de haine, de pernă și se rup mai ușor. Deci când aplici masca pentru păr, insistă asupra vârfurilor, dar întinde-o pe toată lungimea părului, mai ales dacă ești vopsită.



CE SĂ FACI PENTRU A AJUTA PĂRUL SĂ CREASCĂ SĂNĂTOS



• Atenție când îl usuci/coafezi. „Căldura poate afecta sănătatea părului! Când îl usuci, optează pentru aerul rece de la uscător. Astfel îți vei salva vârfurile și vei da un plus de strălucire. Nu schimba brusc direcția în care usuci părul, deoarece acesta se va electriza. Folosește un difuzor și un spray cu protecție termică, de fiecare dată, recomandă Especialiștii.

• Aplică balsam doar pe vârfuri. „Foarte multe femei evită balsamul, de teamă că părul va căpăta un aspect tern sau gras. De fapt, acesta îi oferă strălucire, previne deterioarea, hidratează cuticula și conferă rezistență firului. Dacă te confunți cu un scalp uleios, încearcă să te speli pe cap cu apă călduță. Cea foarte caldă poate agrava sensibilitatea scalpului, atrage atenția specialistul.

• Masează scalpul 3 minute. „Masajul are rolul de a intensifica circulația sanguină, de a elibera stresul și de a stimula scalpul. Astfel, substanțele hrănitoare pot ajunge la fiecare folicul de păr, pentru a întări rădăcinile și a ajuta părul să-și atingă potențialul maxim. Va deveni mai strălucitor și mai puternic, explică hairstylistul.



CUM TE PORȚI CU UN PĂR CREȚ



Părul creț are de multe ori un aspect uscat și degradat, e dificil de aranjat. Totuși, iată cum să îl „abordezi:

• Tunde-l în forme îndrăznețe. Acestea sunt cele care scot în evidență punctul forte al părului creț – volumul generos, recomandă Ovidiu Cristea, DESIGN TEAM Sebastian Professional România.

• Tunde-l regulat. Dacă vrei să stimulezi creșterea acestui tip de păr, atunci ar trebui să îl tunzi un centimetru, la interval de 2-3 luni. Vârfurile sunt primele care se degra-dează, deci ai grijă să le tunzi regulat. Astfel, părul nu se va mai despica sau încurca atât de repede și ușor. În plus, vei putea să-ți aranjezi părul mult mai ușor, deoarece după ce este tuns, acesta va fi mult mai disciplinat.

• Totuși, nu îl fila. Pentru a evita aspectul „frizzy’, un păr creț nu trebuie filat decât în cazuri excepționale. Împletiturile arată splendid pe un păr creț, permițând obținerea unui volum și a unei texturi senzaționale. De altfel, un păr creț nu necesită mari aran-jamente, atunci când timpul nu permite. Este suficientă aplicarea unei spume de păr, a unei creme pentru bucle sau a unui ulei, pentru ca buclele să capete o formă ordonată și un luciu care să le pună în valoare.