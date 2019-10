Ce spun astrele azi, 11 octombrie

Berbec

Nu va fie teama sa va bazati pe propria intuitie astazi. Aveti incredere in propriile forte, daca doriti sa realizati cat mai multe din ceea ce va doriti. Motivele si intentiile altora de a actiona trebuie, de asemenea, luate in seama, mai ales in conditiile in care interfereaza cu ceea ce urmariti sa faceti voi. Investiti in fiecare relatie care conteaza; acest lucru isi va arata rezultatele in timp, este vorba despre o investitie pe termen lung. Sunt unele momente in care trebuie sa fiti putin egoisti, mai ales daca sunt mize importante puse in joc. Succesul in plan profesional implica si o serie de sacrificii – timp departe de familie, de copii, de persoanele dragi – insa acest lucru nu trebuie dus la extrem, ci, dimpotriva, temperat.



Taur

Familia va fi astazi pe primul plan; prioritatile vor fi indreptate in aceasta directie. Problemele membrilor familiei sau a unor persoane foarte apropiate sufleteste vor pune stapanire pe gandurile si pe timpul vostru. Unele vesti ceva mai proaste s-ar putea sa va bulverseze si sa va schimbe oarecum perceptiile. Daca se impune sa interveniti pentru o rezolvare, nu ezitati sa o faceti fara intarziere. Chestiunile profesionale trebuie rezolvate la locul de munca; nu va aduceti problemele de aici, acasa, in mijlocul caminului vostru. Incercati sa "uitati" de problemele de la munca, atunci cand va intoarceti intre apropiati.



Gemeni

Este o zi favorabila actiunilor si luarii initiativei in domeniul financiar; managementul financiar va va ocupa o mare parte din zi, intr-un fel sau altul. Ati putea sa luati chiar decizia de a investi, mai ales ca este un context favorabil. Riscurile in acest domeniu sunt atenuate si pot sa apara chiar castiguri suplimentare, in unele cazuri. Puneti-va la bataie energiile creatoare pentru a duce la un final reusit actiunile pe care le aveti programate azi. Mizati pe propriile forte, mai mult ca de obicei. Contextul astral arata ca partenerii vostri va vor fi alaturi, ca veti beneficia de sprijin din partea apropiatilor, asa incat, in final, ziua sa se incheie intr-un mod placut si cu beneficii pentru voi.



Rac

Supravegheati mai bine actiunile celor din jurul vostru, mai ales in plan profesional. S-ar putea sa observati lucruri ciudate, care sa va dea de gandit. Exista indicii ca unele persoane care va stau alaturi in diverse contexte, nu sunt tocmai de buna credinta, ci, mai degraba, actioneaza asa cum le dicteaza propriile lor interese. In acest caz, va fi destul de greu sa evoluati asa cum v-ati dori; ar trebui sa petreceti destul de mult timp privind peste umar, incercand sa va protejati, incercand sa anticipati miscarile lor viitoare. In plan personal, este posibil ca partenerul va va solicita interventia intr-o chestiune importanta pentru el. Nu-l ignorati!



Leu

Meditati, mai ales, la trairile voastre interioare, in special in cazul in care v-ati confruntat cu evolutii emotionale mai deosebite in ultima perioada. Nu lasati chestiuni nelamurite in aceasta zona, ci stabiliti canale de comunicare pentru a clarifica. Toata lumea stie ca sunteti persoane mai inchise, care preferati sa taceti si sa actionati. Acum nu este insa un moment potrivit pentru aceasta tactica. Mizati pe comunicare si nu veti regreta! Proiectele domestice ar trebui amanate, pentru momente mai linistite; altfel ati putea sa va descarcati frustrarile asupra celor dragi, iar acest lucru nu este deloc de dorit. Mai degraba, incercati activitati relaxante, care sa va readuca zambetul pe buze; va fi timp si pentru restul lucrurilor, mai tarziu.



Fecioara

Disputele financiare sunt pe cale sa se rezolve, intr-un climat astral favorabil acestui lucru; mai bine, fiindca nu sunteti genul de oameni carora sa va placa chestiunile "exacte". Interesele voastre migreaza spre alte zone, mai creative. Inclusiv disputele profesionale vor fi susceptibile a se rezolva facil astazi. Binenteles, depinde si de modul in care va veti implica voi. Daca veti fi pusi pe galceava si actiunea voastra va inflama spiritele, atunci coordonatele se schimba radical. La fel si finalitatile! Exista riscul sa cadeti pe panta ipohondriei si mereu sa va plangeti de cate ceva, fapt care va deveni deranjant pentru cei din jur. Unele chestiuni emotionale pot sa va puna in incurcatura; nu va fi foarte usor sa tratati cu ele, insa, pana la urma, solutiile vor aparea la indemana.



Balanta

Daca vreti sa purtati discutii referitoare la posibile afaceri sau chiar sa puneti la care unele astfel de proiecte, puteti sa o faceti fara grija. Feriti-va insa sa va angajati categoric in vreo intreprindere, pentru ca nu exista un climat foarte propice pentru reusita. Asteptati zile mai favorabile acestor scopuri pecuniare. Tineti cont si de parerile apropiatilor, mai ales de ale partenerului de viata, ale carui sfaturi s-ar putea dovedi foarte valoroase. Nu are nici un rost sa va comportati de parca voi le-ati sti pe toate! O scurta calatorie ar putea sa va satisfaca, cel putin pe moment, nevoia de a evada din cotidian, ar putea sa va dea, oarecum, impresia de independenta pe care o cautati.



Scorpion

Aspectele practice va vor acapara atentia astazi si va vor face sa va ganditi, mult mai mult, la chestiuni de rutina si mai putin la proiecte de viziune; de aceea nici nu trebuie sa va asteptati la rezultate spectaculoase, avand in vedere ca sunt si acestea treburi care trebuie facute, chiar daca nimeni nu va lauda pentru ele. Daca veti fi operativi si organizati, este foarte posibil sa scapati rapid de aceasta corvoada si sa reveniti la chestiunile pe care le considerati mai importante. Pot sa apara o serie de neintelegeri in spatiul domestic, cu o persoana apropiata, neintelegeri care ar putea sa intunece a doua parte a zilei; relaxarea pe care v-o doreati in aceasta perioada ar putea ramane doar la stadiul de vis neimplinit.



Sagetator

Ziua se va desfasura sub imperiul emotiilor, a unor momente care va vor rascoli psihic; nu va plac astfel de reactii de soc la nivel emotional, de aceea va fi nevoie sa va pregatiti oarecum pentru a face fata acestor momente, care pot fi si extrem de incomode. Inclusiv viata profesionala va fi afectata, pentru ca nu veti avea liberate de a va concentra asa cum trebuie la treburile pe care le aveti de facut. Un mare plus, in acest context, va fi sprijinul partenerilor sau prietenilor apropiati, empatia pe care acestia o vor manifesta fata de voi. Este bine sa va aratati recunostinta intr-o maniera fara echivoc, daca vreti ca si alta data sa beneficiati de un astfel de suport.



Capricorn

Dinamica evenimentelor de pe parcursul zilei s-ar putea sa fie prea mult pentru voi astazi. Nu excelati la capitolul energii vitale si s-ar putea sa va confruntati, relamente, cu dificultati in a va concentra la ceea ce aveti de facut. Daca observati ca eforturile voastre sunt in zadar, poate ar fi bine sa va retrageti astazi si sa va odihniti, sa va refaceti fortele. Sau, daca banuiti ca exista alte cause, sa investigati mai indeaproape si sa remediati. Nu trebuie sa disperati; zile proaste poate sa aiba oricine. Mai bine v-ati concentra spre a face, din cand in cand, unele schimbari in rutina de zi cu zi, astfel incat sa nu mai ajungeti in aceasta situatie de suprasolicitare.



Varsator

Interactiunile cu partenerul de cuplu vor fi destul de provocatoare astazi, fie in sens pozitiv, fie in sens negativ; in orice caz, relationarea va fi intensa. Cele in sens pozitiv vor fi extrem de folositoare pentru consolidarea relatiei de cuplu, in timp ce tensiunile, certurile, vor fi realmente toxice. Chiar distructive! In anumite imprejurari, riscurile ruperii legaturii vor fi reale. In viata profesionala trebuie sa va puneti in ordine prioritatile, altfel treburile pe care le aveti de finalizat va vor coplesi; organizarea corecta va fi esentiala. Sansele ca lucrurile sa iasa mai bine sunt mult crescute, in acest fel. Progresele in proiectele pe care le desfasurati s-ar putea sa apara mai greu, asa ca nu trebuie sa va descurajati; fiti perseverenti si veti vedea ca si rezultatele vor aparea, la timpul potrivit.



Pesti

Relatiile interpersonale vor fi esentiale pentru voi, pe intreg parcursul zilei. Este important sa va pastrati versatilitatea si comunicativitatea in fata celor alaturi de care veti performa in cadrul evenimentelor de astazi, dar si in interactiunile cu noi cunostinte. Ideile interesante va stimuleaza, va capteaza interesul si va implica foarte mult. Este o modalitate de a iesi putin din cotidian, de a mai strica din monotonia de zi cu zi. Este foarte posibil sa apara unele situatii incomode, in a doua parte a zilei, momentele respective fiind foarte greu de suportat. Daca si partenerul mai face accese de gelozie, va fi greu sa va relaxati sis a va refaceti fortele dupa o zi atat de dificila; pe de alta parte, poate ca ar fi bine sa ascultati si ce are de spus partenerul nelinistit.