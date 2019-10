Leacuri delicioase pentru gripă

Cum îți poţi proteja sau chiar vindeca pe cel mic de afecţiunile sezonului rece dacă el nu vrea nici medicamente şi nici alte leacuri? „Mituieşte-l” cu câteva leacuri delicioase pe care le poţi prepara acasă.



Şodou, pentru durerile în gât

Cum vezi că începe să se răcească afară, începe „cura” cu şodou (lapte, gălbenuş de ou şi miere). Bate bine un gălbenuş de ou cu trei linguriţe de miere, după care adaugă lapte călduţ.

Cu siguranţă, amestecul va fi pe placul micuţului tău. Şi nici măcar nu trebuie să ştie că este „un medicament” veritabil pentru gâtul lui „roşu”.



Ceai de zahăr ars, pentru un plus de vitamina C

Dacă refuză să bea ceaiuri, îţi propunem să încerci următoarea „licoare”: pune într-o cratiţă 12 linguriţe de zahăr, lasă-l la caramelizat (ca la crema de zahăr ars) şi toarnă apoi, instantaneu, un litru de apă. Lasă siropul format să fiarbă, după care adaugă în acesta câteva feliuţe de lămâie. Gustul dulce acrişor al ceaiului îl va face să creadă că bea un suc. Suc care, din fericire, datorită conţinutului de vitamina C, îl va proteja de o eventuală răceală și este unul dintre leacurile delicioase.



Sirop de ridiche neagră, pentru tusea seacă

Pentru a scăpa de tusea seacă, dă-i celui mic 2-3 linguri pe zi cu sirop de ridiche neagră. Chiar dacă ţi se pare că ar putea fi neplăcut la gust, cel mic s-ar putea să-l adore și să-l treacă în categoria leacuri delocioase. Iată ce ai de făcut: spală bine o ridiche neagră, scobeşte-o cu vârful unui cuţit, îndepărtează miezul din scobitură, umple-o cu zahăr şi aşaz-o pe gura unui pahar.



Lapte cald cu miere, pentru un somn liniştit

Seara, înainte de culcare, încălzeş-te-i o cană de lapte şi îndulceşte-o cu două linguriţe de miere de albine. Nu doar că îi va face organismul mai puternic şi mai rezistent în faţa răcelii, însă îi va crea şi o stare de relaxare totală, iar somnul îi va fi mult mai dulce şi mai liniştit.



Miere cu lămâie, împotriva răcelii

Stoarce bine o lămâie într-un pahar, iar în sucul obţinut adaugă 2 linguriţe de miere şi coajă rasă anterior. Completează paharul cu apă. Lasă compoziţia la macerat 1-2 ore, după care dă copilului să bea această limonadă delicioasă. Pentru a-şi face sigur efectul şi a-l scăpa şi mai rapid de răceală, lasă-l să se bucure de licoarea magică: cam 3-4 pahare într-un interval de 12 ore.



Leacuri delicioase. Brânză de vaci cu miere de albine

O gustare delicioasă, dar şi foarte sănătoasă, este şi combinaţia de brânză de vaci şi miere de albine. Sursă importantă de proteine uşor asimilabile, calciu, fosfor şi vitamine din complexul B, brânza de vaci va fi un adevărat balsam pentru organism, iar mierea îl va ajuta din plin în lupta cu răceala. Aşa că, ademeneşte-l cu acest desert, pe care, garantat, nu-l va refuza.



Sâmburi de caise dulci cu miere

Se pare că tusea se tratează excelent cu sâmburi de caise şi miere, un amestec delicios pe care fie îl cumperi gata preparat din magazinele cu produse naturiste, fie îl prepari singură. Tot ce trebuie să faci este să pisezi o mână de sâmburi pe care apoi să îi amesteci cu o lingură de miere de albine şi cu o cană de apă fierbinte.