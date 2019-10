Novac: „Dacă veți conta pe vrăjeli, Ion Ceban vă bate în primul tur”

Scorul acumulat în sondaje de către liderul PPDA, Andrei Năstase, este tras de urechi, iar utimul își bazează campania doar pe vrăjeli electorale. Este comentariul deputatului PRM Grigore Novac asupra datelor conținute în ultimul sondaj CBS – AXA, prezentat în data de 7 octombrie.



«Nu vreau să combat veridicitatea cifrelor prezentate de CBS – AXA, dar am senzația că e o vrăjeală aici. Chiar și cifrele referitoare la Andrei Năstase îmi par trase de urechi», scrie Grigore Novac, într-un articol publicat pe blogul său.



Grigore Novac mai scrie că Andrei Năstase speră că fotografiile cu președinți ai unor țări europene îl vor face primar.



«Chiar și atunci cînd Năstase ajunge în fața alegătorilor – se laudă de îngheață apele – mai ales povestește cît de mult îl iubesc primarii din orașele din România. Asta arată cam așa: “Eu niciodată nimic nu am făcut, dar știu niște oameni, care au făcut. Unii dintre ei cînd au aflat cîte am reușit să nu fac m-au făcut cetățean de onoare.” Cred că l-au făcut cetățean de onoare în schimb la promisiunea să vină mai rar în orașul lor.



În schimb Țîcu face campanie și o face activ. Asta mă face să cred că cifrele sunt vrăjite. Și vrăjitorul, sau vrajitorii, sunt la suprafață», mai scrie Grigore Novac.



Deputatul mai constată că fostul edil al Capitalei, Dorin Chirtoacă, parazitează doar pe campania lui Ion Ceban.



«Nici Chirtoacă, nici Năstase de fapt nu fac campanie. Primul încearcă să paraziteze pe campania colegului meu Ion Ceban. E clar – Chirtoacă a obosit și are criză profundă de inspirație. Înțelege că nicio promisiune de-a lui nu mai este crezută. De asta “minciunosul a decis să convingă lumea că toți sunt minciunoși”, notează autorul citat.



În opinia lui Novac, prestația slabă a celorlalți candidați îi poate asigura lui Ion Ceban victoria din primul tur.



«Dragi candidați – faceți campanie, mergeți la oameni. Încercați să înțelegeți ce probleme are Chișinăul și chișinăuienii. Elaborați programe de administrare a Chișinăului. Vrăjelile nu vor aduce voturi. Dacă tot veți conta pe vrăjeli îi faceți bine lui Ion Ceban – vă bate din primul tur», conchide Grigore Novac.