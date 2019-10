Șor la forumul candidaților Partidului Șor: Am promis că voi transforma orașul Orhei, acum promit solemn că voi transforma raionul Orhei

Liderul Partidului ȘOR, deputatul Ilan Șor, a promis solemn, la forumul candidaților din Orhei ai formațiunii sale la alegerile locale generale din 20 octombrie, că va transforma raionul Orhei în cel mai frumos și dezvoltat raion din țară, așa cum a făcut și cu municipiul Orhei în ultimii patru ani. Ilan Șor a avut o transmisiune video în direct la acest eveniment, care s-a desfășurat în acest week-end.



Sala în care a avut loc forumul candidaților în funcțiile de primar, consilier local și orășenesc ai Partidului Politic ȘOR a fost arhiplină. Ilan Șor, care a discutat în direct cu reprezentanții formațiunii sale de pe un ecran imens, a fost aplaudat și aclamat în picioare minute în șir. El a calificat evenimentul respectiv drept unul care va rescrie istoria raionului Orhei



„Avem, o misiune foarte importantă - să realizăm toate proiectele din Orhei și Jora de Mijloc în fiecare localitate a raionului nostru iubit”, a explicat Ilan Șor principalul scop al viitorilor aleși locali.



El a menționat că Partidul Politic ȘOR este gata să continue lupta pentru viitorul Moldovei în pofida presiunilor și persecuțiilor din partea guvernării. „Puterea a fost luată de politicieni mânați doar de sentimente de răzbunare și hoție. Presiunile asupra partidului sunt mari, dar, în pofida acestui fapt, Partidul Politic ȘOR a fost, este și va fi”, a declarat Ilan Șor.



El a amintit realizările pe care le-a înregistrat în ultimii patru ani la Orhei și și-a arătat convingerea că Partidul Politic ȘOR va prelua guvernarea la nivelul întregului raion. „Am demonstrat în 4 ani că Moldova poate trăi altfel - că pot fi construite drumuri, majorat de 3 ori bugetul, că oamenii pot să revină, ca noi să ne mândrim de satele și orașele noastre. Astăzi, nu-mi este rușine să mă uit în ochii oamenilor pentru că am făcut ceea ce am promis la Orhei și sunt convins că vom face așa în fiecare localitate în care vom învinge. Sunt convins de victoria noastră. Trebuie să obținem victoria în fiecare sat , fiecare comună, trebuie să obținem majoritatea în toate consiliile locale ca să putem prelua responsabilitatea totală pentru dezvoltarea raionului nostru”, a îndemnat liderul Partidului ȘOR.



Ilan Șor a promis că echipa sa va transpune toate proiectele din orașul Orhei la nivel de raion. „Am promis că voi face Orheiul cel mai frumos oraș din țară. Acum vă promit vouă – voi face raionul Orhei cel mai frumos raion din țară”.



Iar la finalul discursului său, Ilan Șor și-a asumat responsabilitatea personală pentru fiecare candidat al Partidului Politic ȘOR în parte. „Încă un motiv pentru care nu suntem iubiți în politică este faptul că în locul vechilor politicieni a venit o echipă care face ceea ce spune, care nu aruncă vorbele în vânt, care poartă responsabilitate pentru ceea ce promite. Astăzi, eu îmi dau cuvântul de onoare că fiecare localitate unde va învinge Partidul POlitic ȘOR îmi voi asuma răspunderea personală pentru dezvoltarea acesteia, până vom asigura un nivel de minunat de viață”, a declarat Ilan Șor, în aplauzele mulțimii.



De asemenea reprezentanți și candidați ai Partidului ȘOR au vorbit despre proiectele formațiunii și determinarea acesteia de a schimba lucrurile nu doar la nivel local și raional, dar național.



„Este meritul președintelui nostru Ilan Șor că am devenit această familie unită și consolidată, și datorită dumnealui avem mai multe rezultate și avem această sală de oameni minunați, tari, puternici, care nu au părăsit țara noastră, Republica Moldova, dar oameni care vor să schimbe viața concetățenilor noștri spre bine. Am demonstrat acest lucru în orașul Orhei, am demonstrat acest lucru în raionul Orhei, iar acum, împreună, mergem înainte în toată țara”, a declarat vicepreședinta Partidului ȘOR, deputata Marina Tauber.



Ea a remarcat responsabilitatea fiecărui om pentru buna realizare a proiectelor inițiate de Partidul ȘOR. „Inițiativele și toate proiectele frumoase pentru oameni care au fost lansate de liderul nostru Ilan Șor trebuie implementate în fiecare sat și comună din raionul Orhei, pentru fiecare om. Trebuie să demonstrăm împreună că se poate nu doar în raionul nostru, dar în întreaga țară. Și anume noi suntem responsabili de acest lucru”, a concluzionat Marina Tauber.



Partidul ȘOR a desemnat candidați în majoritatea localităților din țară. În raionul Orhei, formațiunea are 37 de candidați la funcția de primar.