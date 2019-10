Slusari: „Ceea ce face Dodon nu aduce plus valoare cooperării noastre”

Deputatul ACUM Alexandru Slusari spune că Igor Dodon întrece măsura cu declaraţiile şi atacurile la adresa Guvernului, deşi „dânsul parcă nu este candidat la nicio funcţie în cadrul acestui scrutin”.



Pe o reţea de socializare, deputatul aminteşte de acordul dintre ACUM şi PSRM, care prevede colaborare şi interzice critica publică.



„Chiar dacă avem doctrine diferite, am respect profund faţă de foarte mulţi colegii mei din Parlament - deputaţii PSRM. Patru luni de activitate au demonstrat cu lux de amănunte că în cele mai grele situaţii am putut identifica soluţii. Dar ceea ce face Dodon nu aduce plus valoare cooperării noastre în beneficiul cetăţenilor”, se arată în postare.



Slusari îl îndeamnă pe Dodon să citească Constituţia şi să ţină cont că Republica Moldova este o republica parlamentară.



Toate deciziile strategice ale guvernării au fost luate cu participarea preşedintelui, mai spune Slusari.