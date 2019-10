Ce spun astrele azi, 6 octombrie

Berbec

Ziua de astazi pare sa fie una plina de incredere in fortele proprii, cu evolutii clare si perspective care va ofera posibilitatea de a lua, usor, decizii in privinta viitorului. Daca aveti planuri sa calatoriti, exista sanse mari ca acestea sa se materializeze, iar calatoriile respective sa fie productive. Nici problemele financiare nu va vor da prea mari batai de cap, insa va trebui, totusi, sa fiti atenti pe ce cheltuiti banii castigati prin munca sustinuta. La inceputul zilei, presiunile vor fi mai puternice, insa, pe masura ce lucrurile se aseaza pe un fagas normal, firesc, veti reusi sa va relaxati, multumiti de ceea ce ati reusit sa realizati.



Taur

Unele zile sunt pline de monotonie, momente in care rutina obisnuita devine aproape insuportabila, greu de tolerat. Este bine sa aveti niste pasi clari pe care sa-i urmati, asa incat sa existe, macar in parte, organizare in viata voastra, insa, uneori, aveti nevoie sa mai schimbati cate ceva, sa mai colorati putin atmosfera de zi cu zi. Nu asteptati ca lucrurile sa se intample de la sine, pentru ca acest lucru este putin probabil sa aiba loc; cel mai bine este sa va implicati voi, asa incat sa faceti lucrurile sa se miste in directia dorita. Anumite simptome s-ar putea dovedi deranjante, la un moment dat, insa, trebuie sa deosebiti pe cele serioase de cele inchipuite.



Gemeni

Daca nu va veti promova voi insiva, ideile, proiectele, atunci este foarte posibil sa fiti depasiti de altii mai indrazneti ca voi; daca aveti ceva valoros de aratat lumii, nu mai stati pe ganduri si faceti public acel lucru. Comunicati cu cei din jur, aflati ce au acestia de spus in legatura cu anumite subiecte de interes pentru voi; feed-back-ul primit se poate dovedi extreme de folositor. Viata sentimentala se anunta destul de tensionata; nu va fi la fel de usor, ca in plan profesional, sa va expuneti punctele de vedere. Este foarte posibil ca ceva din atitudinea partenerului sa va impiedice sa va simtiti in largul vostru. Insa, daca nu veti comunica, problemele vor ramane nerezolvate, iar situatia poate avea evolutii nedorite.



Rac

Intuitia voastra nu va da gres azi; veti reusi sa cititi mult mai bine pe cei din jur, precum si mersul evenimentelor. Acesta va fi un atu major pentru a obtine cat mai mult din momentele favorabile ale zilei; asta daca veti fi pe faza ca sa prindeti exact momentul potrivit. Mai ales in domeniul financiar, este posibil sa investiti in proiecte cu un mare potential in viitor; este momentul sa fiti ceva mai curajosi ca de obicei, sa faceti pasul corespunzator atunci cand trebuie. Atentie, curajos nu este echivalent cu nesabuit! Viata sentimentala se va desfasura mai mult sub semnul ratiunii, decat al trairilor sufletesti, ceea ce va va impiedica sa va bucurati de implinire, in acest domeniu; sunt momente in care rationalitatea trebuie sa treaca in plan secundar, pentru a lasa locul sentimentelor frumoase.



Leu

Astazi s-ar putea ca spiritul aventurier sa va incerce ceva mai abitir ca de obicei; v-ar placea sa iesiti in natura sau sa faceti ceva ce nu ati face in mod obisnuit. Va fi o mare dezamagire sa constatati ca sunteti limitati de diversi factori; jobul, obligatii familiale, obligatii sociale, etc. Va fi greu sa va stabiliti scopuri precise, desi sunteti persoane carora va place sa fiti cat mai clare si concise. Ascultati cu atentie ce au de spus persoanele din jurul vostru; nu fiti superficiali nici in a asculta, nici in a comunica. In atmosfera zilei de astazi, va fi destul de dificil sa va concentrati asupra chestiunilor practice, veti fi, mai degraba, purtati pe aripile fanteziei, iar acest lucru va va predispune la a face greseli.



Fecioara

Cariera va fi pe primul plan, pe tot parcursul zilei de astazi; asta nu inseamna ca trebuie sa neglijati total celelalte aspect ale vietii voastre. Abilitatile de comunicare vor fi extreme de importante, in plan profesional; va trebui sa va adaptati limbajul la nivelul celor cu care discutati, astfel incat sa va puteti face intelesi asa cum trebuie. Este foarte posibil sa observati, in jurul vostru, o serie de tendinte de destabilizare a cadrului de munca, din partea unor persoane care incearca sa va puna intr-o lumina proasta; nu va faceti griji din cauza acestora, pentru ca aveti suficiente resurse sa-i combateti la timp. Nu lasati eventuale temeri sa va intarzie actiunile; este posibil ca, mai tarziu, situatia sa nu mai fie la fel de simplu de solutionat.



Balanta

Va puneti mari sperante in anumite imprejurari, insa aveti tendinta de a sta si a astepta evolutiile; fara interventia voastra, este foarte posibil ca lucrurile sa nu evolueze deloc pe placul vostru. In plan sentimental, veti simti foarte puternic nevoia de a impartasi ceea ce simtiti, cu persoanele de incredere din viata voastra, insa se pare ca acestea vor fi foarte ocupate cu propriile lor probleme, la momentul in care voi sunteti disponibili si gata sa vorbiti. Vor exista unele frustrari, din acest punct de vedere, insa este nevoie sa fiti si voi mai intelegatori; nu se poate sa-i aveti pe toti la dispozitie, fix atunci cand va doriti.



Scorpion

Astazi va fi o zi excelenta pentru a va rezolva chestiunile familiale care va supara sau care v-au ramas restante din zilele anterioare; de asemenea, daca v-ati neglijat anumite responsabilitati domestice, ar trebui ca, acum, in limita timpului pe care il aveti la dispozitie, sa actionati pentru remedierea acestor omisiuni. Unele evolutii din plan profesional s-ar putea sa nu va pice prea bine, insa nu veti avea deloc incotro si chiar va trebui sa va implicati. Solutiile nu vor fi simple si, de cele mai multe ori, este posibil sa va dea numeroase batai de cap. Mai ales in relatiile cu cei mai tineri colegi, va fi nevoie de multa rabdare si tact, pentru a gasi un limba comun si a ajunge la intelegerea corecta a chestiunilor puse in discutie.



Sagetator

Astazi veti putea sa va bucurati, din plin, de rezultatele muncii voastre din ultima vreme, de ceea ce ati reusit sa realizati; incep sa apara inclusiv castigurile financiare asteptate, insa asta nu ar trebui sa va indemne sa va ganditi la cheltuieli, ci la modul in care ati putea reinvesti acesti bani pentru a obtine noi profituri. Obligatiile asumate trebuie onorate, chiar daca nu va fac placere; reputatia de oameni seriosi, pe care cei din jur se pot baza, trebuie pastrata, la fel ca si pozitia obtinuta pana in acest moment. Aveti noroc ca leadership-ul va va fi favorabil, asa incat, cu sprijin, puteti face multe lucruri productive si eficiente.



Capricorn

Astazi este recomandabil sa ganditi bine inainte de a lua decizii; binenteles, nu este cazul sa taraganati, insa nici nu este OK sa luati decizii pripite si insufficient gandite. Anumite perspective pot fi percepute diferit, in functie de contextele la care va veti raporta, asa ca este foarte posibil sa va schimbati unele directii de actiune, unele idei, pe masura ce lucrurile evolueaza. Interrelationarea, socializarea, vor fi importante astazi; unele relatii pe care vi le veti face astazi s-ar putea sa va prinda foarte bine mai tarziu. Motivatia in relatiile sentimentale va fi impulsionata; veti fi mult mai dispusi sa acceptati anumite lucruri si chiar ar fi un moment potrivit sa avansati in relatia de cuplu, daca doriti acest lucru.



Varsator

Nu va fi o zi usoara, pentru voi, din punct de vedere sentimental. Relatia de cuplu va va pune in fata unor provocari, unele dintre ele destul de dificil de solutionat; tineti cont de faptul ca aceste lucruri nu va privesc doar pe voi, asa ca intoarceti-va catre partenerii vostri si incercati sa rezolvati aceste lucruri impreuna, nu fiecare in felul sau, in coltul sau. Perspectivele financiare par sa fi de bun augur; se prefigureaza chiar unele castiguri financiare la care nu v-ati fi asteptat. Va trebui insa sa fiti atenti la cei din jur, deoarece, in momentele in care se prefigureaza bani in buzunarul vostru, apar si numerosi binevoitori gata sa va ajute sa-i cheltuiti.



Pesti

In ceea ce va priveste pe voi, nativii acestei zodii, ziua de astazi este perfecta pentru a va replia, pentru a analiza ce nu merge in viata voastra si a lua masuri in sensul implementarii schimbarilor necesare. Provocarile nu vor lipsi, atat in plan profesional, cat si in plan personal. Din fericire, stabilitatea emotionala va va conferi sprijinul necesar pentru a actiona prompt, la obiect, inclusiv pentru a face fata situatiilor de criza ce ar putea sa apara. Ar fi bine daca v-ati gandi cum sa va apropiati de partenerii vostri, cum sa revigorati relatia de cuplu. Concentrati-va asupra chestiunilor practice; visele prea fanteziste nu au prea mari sanse sa se materializeze.