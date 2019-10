Ion Ceban e sigur că problema inundațiilor din capitală poate fi rezolvată foarte simplu (VIDEO)

Candidatul pentru funcția de primar al capitalei susține că sistemul de canalizare pluvială înfundat vorbește despre ineficiența administrațiilor precedente ale municipiului Chișinău. El susține că din cauza neglijenței, la fiecare ploaie abundentă străzile capitalei sunt inundate.



”Sistemul de canalizare pluvială nu a fost în atenția autorităților o perioadă lungă de timp. Este regretabil și grav. Dacă este să ne referim la zona unde e Zorile, acolo avem țevi de 2 metri care sunt, în proporție de 80 la sută, popular zis, bătute. Am avea nevoie de aproximativ 10 milioane de lei și în doi ani de zile consecutiv am putea curăța toate aceste canalizări pluviale. Un alt exemplu foarte simplu este despre magistrala care vine de la Telecentru pe strada Ismail spre Albișoara acolo unde este permanent problemă. Acolo este o chestiune foarte simplă, dacă vă spun, o să rîdeți. Chiar și în aceste condiții n-a intervenit nimeni de mult timp acolo. Avem acolo o țeavă de 800 mm care intră ca și o gură de sticlă într-o țeavă de 350 mm pe o porțiune de cinci metri și după care vine iarăși într-o țeavă de 800 mm. Asta ar însemna că, în mod normal, țeava trebuie schimbată pe această porțiune de cinci metri. Noi am făcut demersurile necesare și eu sper foarte mult că în curînd vor începe lucrările și o să vedeți că problema se rezolvă. ”, a declarat Ion Ceban, în cadrul unei conferințe de presă.



Ion Ceban a subliniat că astfel de situații avem și în alte sectoare ale orașului unde deseori se produc inundații în urma ploilor puternice. Candidatul a adăugat că de acum încolo la reconstrucția străzilor urmează să se ia în calcul construcția sau reparația gurilor de canalizare pluvială.



”Nu așa cum s-a făcut pe Alecsandri sau în altă parte, deoarece acest sistem este vital pentru municipiu și trebuie să se țină cont de toate standardele în construcții”, a conchis Ion Ceban.