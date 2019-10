Ce spun astrele azi, 3 octombrie

Berbec

Cu cat veti schimba mai repede mediul in care traiti si activati, cu atat mai repede veti putea sa vedeti beneficiile acestei schimbari; contextul astral este favorabil transformarilor de substanta. Sunteti personalitati foarte volubile, va place sa experimentati, iar in acest moment, o schimbare de decor este foarte binevenita, atat in ceea ce priveste viata personala, cat si in privinta vietii profesionale. Mai ales daca veti beneficia si de mijloacele financiare pentru a face aceasta schimbare, precum si de suport tehnic si moral, nu ar trebui sa mai stati pe ganduri si sa actionati; gandit, binenteles. Sistemul imunitar este ceva mai slabit astazi, asa ca va trebui sa aveti grija la eventuale infectii ce ar putea sa apara.



Taur

Fiti ceva mai prudenti in aprecieri asupra situatiilor care nu va privesc in mod direct. Cu atat mai mult, evitati sa criticati persoane implicate in astfel de situatii. Niciodata nu stiti cum vor evolua evenimentele si cu cine va trebui sa interactionati in diverse contexte. Este mai bine sa fiti cat se poate de diplomati si sa incercati, mai degraba, sa mediati in situatii de acest gen, daca altfel nu se poate, decat sa luati partea vreunei tabere. Chestiunile financiare sunt, de asemenea, sensibile, si trebuie tratate cu multa atentie; incercati sa va temperati impulsul de a face achizitii, chiar daca nu va sunt neaparat necesare. Organizati-va cat mai bine si astfel nu ar trebui sa aveti probleme din acest punct de vedere.



Gemeni

Ar fi bine, atat pentru voi, cat si pentru apropiati, daca nu ati crea singuri situatii stresante. Si-asa, astfel de situatii, de cele mai multe ori, apar in diverse contexte si nu pot fi evitate. Dar sa le mai si provocati, asta este prea mult! Impactul negativ nu va intarzia sa apara si veti avea probleme in a regla unele chestiuni. Criticismul celor din jur se va accentua in acest context, ceea ce nu va pica bine deloc; cei care vor ridica vocea, vor avea, insa, dreptate. In plan profesional, mai ales, riscati sa stricati relatii pentru a caror bun mers ati facut ceva eforturi in ultima vreme, iar acest lucru nu va fi deloc in avantajul vostru.



Rac

Astazi veti fi foarte interesati de rezolvarea chestiunilor trenante din plan financiar sau personal. Indeciziile din zilele precedente au fost lasate deoparte, iar deciziile par sa vina pe banda rulanta. Aveti grija sa nu deveniti prea exuberanti de succesele initiale, asa incat sa ajungeti sa nu mai analizati asa cum trebuie deciziile ulterioare. S-ar putea ca acest lucru sa va coste, si nu tocmai putin. Nu veti avea probleme majore cu evolutiile in cariera, insa si in acest domeniu, va trebui sa va pregatiti de luarea unor decizii nu tocmai usoare in viitor. Seara alocati-o relaxarii, momentelor de liniste sau celor petrecute intr-o maniera placuta; va fi nevoie sa va reincarcati bateriile, dupa o astfel de zi solicitanta.



Leu

Tenacitatea care va caracterizeaza va ajuta sa va duceti la capat, cu succes, majoritatea sarcinilor pe care trebuie sa le indepliniti astazi. Va fi nevoie sa interactionati, in termeni foarte stransi, cu persoanele din jurul vostru. Cu membrii familiei, in chestiunile ce privesc viata personala, dar si cu diversi colaboratori, in chestiunile profesionale. Comunicarea nu este unul dintre atributele pe care va bazati, insa trebuie sa faceti eforturi sa va exprimati cat mai clar si concis pentru a nu lasa loc la interpretari. In plan personal, se prefigureaza prebleme cu juniorii, care nu vor arata disponibilitate de a se confroma responsabilitatilor ce le revin; metodele de persuasiune nu trebuie sa fie punitive, ci sa fie convingatoare.



Fecioara

Veti fi concentrati foarte mult pe ceea ce se intampla in jurul vostru, pe problemele apropiatilor, si nu pe propria persoana. Nu va irositi totusi, total, din punct de vedere emotional, cu chestiunile altora. Mai pastrati si pentru voi ceva, caci problemele nu va vor prisosi si veti avea si voi nevoie, la randul vostru, de sprijin. Si, din pacate, eforturile pe care le depuneti in sprijinul celorlati, nu vor fi intampinate cu gratitudinea la care v-ati fi asteptat, iar acest lucru este foarte posibil sa va strice starea de spirit. In plan personal, este indicat sa luati initiativa, chiar daca vi se pare mai dificil sau daca unele relatii nu sunt inca suficient inchegate.



Balanta

Romantismul isi face de cap astazi. Va vin tot felul de idei despre cum sa va impresionati partenerul, despre cum sa va rasfatati impreuna si sa va intariti legatura. Faceti tot felul de scenarii, care mai de care mai incitante, si, contrar pragmatismului care va caracterizeaza, visati cu ochii deschisi. Aveti grija sa nu ramaneti numai la stadiul de vise. Faceti tot posibilul sa puneti in practica unul dintre scenarii, de preferat cel care sa-i placa la fel de mult si partenerului. De asemenea, aveti grija sa va concentrati cum trebuie in plan profesional, la chestiunile importante pe care le aveti de rezolvat; unele dintre acestea s-ar putea sa va solicite o implicare totala si, daca sunteti cu capul in alta parte, riscul de a face greseli creste exponential.



Scorpion

Afacerile merg destul de bine, dar iata ca vine o zi in care orice pas gresit poate insemna stergerea unor progrese semnificative. Ar fi bine sa va ganditi de doua ori inainte sa luati decizii importante in aceasta zi. Ba chiar, in momentul in care nu va simtiti atat de siguri pe voi, sa cereti ajutorul celor care se pricep. Stim cu totii ca nu sunteti adeptul acestei solutii, insa nimeni nu le stie pe toate si a cere un sfat avizat nu este o rusine. Este bine sa va aplecati, cu mai multa atentie, si asupra problemelor membrilor familiei, sa va deschideti mai mult spre discutii cu acestia, pentru a repera eventuale dificultati cu care se confrunta si care pot influenta, intr-un fel sau altul, interrelationarea in cadrul familial.



Sagetator

Niciuna dintre initiativele pe care le veti avea astazi nu se va solda cu rezultatele pe care le preconizati. Pana la finalul zilei, veti simti o frustrare crescanda si veti ajunge un pachet de nervi. Chiar daca dati totul pentru a face lucrurile sa mearga in directia dorita, parca tot universul conspira sa va dejoace planurile in exact ultimul moment. Nu ar fi rau sa renuntati sa va mai straduiti atat de mult, sa mai slabiti putin exigentele fata de voi insiva, mai ales atunci cand vedeti ca nu aveti sorti de izbanda. Dozati-va eforturile in mod constructiv, nu va cheltuiti energiile in mod inutil! Va trebui sa faceti fata si altor provocari, in zilele ce vor veni.



Capricorn

Este importanta sa comunicati cu cei din jur in aceasta zi, sa priviti cu obiectivitate desfasurarea evenimentelor si nu doar din punctul vostru de vedere. Egocentrismul nu va va servi deloc, in aceasta perioada, iar criticismul trebuie sa fie in doze acceptabile, fara a intrece masura. Este important sa ascultati parerea interlocutorilor, insa trebuie sa fiti constienti ca acestea nu sunt pareri pe care trebuie sa le luati ca adevaruri absolute, ci trebuie sa le analizati cu foarte mare atentie obiectivitatea, realismul. Este important sa treceti prin filtrul propriu ceea ce se vehiculeaza in jurul vostru, mai ales in plan profesional, in special daca aveti un job ce presupune asumarea de responsabilitati semnificative.



Varsator

Nu fiti exagerat de exigenti cu voi insiva. Doar stie toata lumea ca sunteti persoane foarte serioase si care, daca si-au luat angajamentul intr-o chestiune anume, vor face totul pentru a-si indeplini sarcinile asumate. Perfectionismul exagerat ar putea fi extrem de deranjant pentru anumite persoane din jurul vostru, care ar putea considera ca va dati in spectacol, ca faceti totul doar de ochii lumii, ca sa-i subminati pe ceilalti. Ati putea trezi gelozii nedorite, care v-ar putea da batai de cap in viitorul apropiat. Este drept ca nu trebuie sa actionati sub imperiul parerilor celor din jur, insa este bine sa tineti cont mereu de context si sa va adaptati fiecaruia in parte.



Pesti

Daca nu aveti treburi urgente, care sa necesite solutii imediate sau prezenta voastra obligatorie, luati-va o zi libera astazi. Backgroundul acestei zile se arata a fi foarte pozitiv si ar fi pacat sa nu profitati pentru a va rezolva probleme personale, pentru a petrece mai mult timp cu cei dragi si a intari relatia cu acestia. Iata si un avertisment: stirile venite din surse nesigure trebuie verificate intotdeauna. Nu va lasati influentati de zvonuri, care ar putea sa fie, in marea lor majoritate, nefundamentate pe fapte reale. Puteti sa va multumiti sa socializati in timp ce luati masa sau faceti o plimbare pe aleile din parcul vostru pereferat. Este mai bine sa pastrati lucrurile simple, in toate domeniile vietii de zi cu zi.