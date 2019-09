Alimentul care ţine inima în formă. Cui îi este indicat în funcție de ce vitamine esenţiale conţine

Bogat în vitaminele din grupa B, mai ales B1, porumbul este un aliat în lupta împotriva stresului, a inimii şi asupra producţiei de globule roşii. Porumbul fiert te ajută să scapi de toxine si, prin urmare, si de greata, dureri de cap, oboseala, insomnie.



Vitamina E din porumbul fiert ne protejează împotriva artritei, scade nivelul colesterolului reducând astfel riscul de ateroscleroză şi, implicit, de infarct.



“Porumbul este bogat în acizi graşi nesaturaţi (85 - 90%), conţine multe hidrocarburi, amidon, albumine, foarte multe vitamine din grupa B, vitamina E, vitamina K, fier, fosfor, magneziu, zinc, potasiu şi fibre. Chiar dacă prin fierbere îşi pierde o parte din substanţele nutritive, peste 60% dintre acestea se păstrează”, spune un medic de familie.



Energizează organismul Pe lângă faptul că are doar 97 de calorii la 100 de grame, conţine carbohidraţi care ajută la energizarea corpului şi, în acest fel, la împiedicarea procesului de depunere a grăsimilor. Ajută şi la procesul de reînnoire al celulelor. Mai mult, porumbul fiert conţine şi potasiu, necesar pentru buna funcţionare a muşchilor şi a inimii. Carbohidraţii cuprinşi în porumb dau energie şi nu permit depunerea grăsimii.



Un consum moderat poate duce chiar la scăderea în greutate pentru că anumite molecule din compoziţia porumbului grăbesc degradarea grăsimilor. Totodată, vitamina A, conţinută în porumb, este un antioxidant natural foarte important pentru sănătate şi funcţionarea corectă a organismului, pentru un metabolism rapid, care te ajută să slăbeşti uşor.



Bogat în vitamina C şi fibre esenţiale pentru digestie Porumbul fiert este plin de fibre, esenţiale pentru digestie, minerale, dar şi vitamina C, calităţi care îl fac ideal în curele de slăbire. Un porumb fiert ne asigura 10% din vitamina C necesară pentru o zi şi 15% din necesarul de vitamina B5. O dată pe an, vara, spun specialiştii, merită să încercăm o cură cu porumb fiert. Datorită acidului folic, organismul capătă energie. Magneziul şi vitamina E prezente în porumb ajută inima să se menţină sănătoasă, crescând elasticitatea vaselor de sânge.



De asemenea, este un bun detoxifiant şi ajută la menţinerea unei bune digestii, deoarece conţine multe fibre. Medicii spun că, prin consumul de porumb fiert, prevenim cancerul la plămâni, datorită substanţei numita beta-cryptoxanthin. Vitamina E din porumb ajută celulele să se reînnoiască, încetinind astfel procesul de îmbătrânire a pielii.