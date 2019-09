Ion Ceban: „Problema parcărilor ignorată până acum ne-a adus în situația când avem mai puțin de 20 mii locuri de parcare într-un oraș cu sute de mii de mașini”

Insuficiența parcărilor în Capitală este o altă problemă serioasă, pentru care Ion Ceban are soluţii concrete. Candidatul la funcţia de primar de Chişinău a declarat astăzi că va implementa un proiect de amenajare anuală a 4000 de locuri noi de parcare, pe întreg teritoriul municipiului.



“Insuficineța parcărilor este o problemă veche, care se agravează zilnic și face încă mai complică traficul în oraș. În etapă finală această problemă cauzează costuri mai mari agenților economici, generează mai mult zgomot și poluează atmosfera în Chișinău și nu în ultimul rând ne supără or chiar ne enervează zilnic. Ne-am pomenit că azi în Chişinău avem 114 parcări cu plată cu 12 886 locuri de parcare şi câteva mii de locuri de parcare amenajate pe străzi şi în curţi. Acestea nu satisfac necesităţile reale ale capitalei acum și clar împiedică dezvoltarea municipiului. Anual, vom amenaja circa 4 mii locuri noi de parcare”, a declarat Ion Ceban.



Potrivit candidatului la funcţia de primar al Capitalei, pentru amenajarea locurilor de parcare vor fi alocate 40 milioane lei în fiecare an. Acest lucru va fi posibil, după ce la primărie va veni o echipă de manageri eficienţi, cu bun simţ.



“Am menționat deseori – în primăria Chișinău nu e un deficit mare de fonduri. În primăria Chișinău avem deficit acut de bun simț, de viziune de dezvoltare și de dorință de a face ceva. Avem voință și înțelepciune să rezolvăm problema parcărilor – avem nevoie de încrederea oamenilor Chișinăului”, a mai spus Ion Ceban.