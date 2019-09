Maia Sandu susține că „în sistemul justiției se întâmplă ceva grav”

Prim-ministrul Maia Sandu a lansat o adresare către cetăţeni, menţionând că „în sistemul justiției se întâmplă ceva grav și simptomatic”, în contextul desfăşurării Adunării generale a judecătorilor, preconizată pentru 27 septembrie.





Potrivit agenţiei INFOTAG , joi, în cadrul unui briefing, ea a spus că „evenimentele ce se întâmplă în aceste zile în sistemul justiţiei pot lovi în viața fiecăruia dintre noi”.

„De aceea, doresc să transmit mesaje clare societății, dar și judecătorilor, în legătură cu Adunarea generală a judecătorilor. Perioada imediat care vine este crucială pentru soarta Republicii Moldova. Sau facem un salt spre civilizație și dreptate și ne aliniem țărilor europene în care drepturile omului sunt respectate, sau ne afundăm și mai mult în trecutul postsovietic. De succesul reformei justiției depinde viitorul acestei țări”, a spus premierul.

„Cunoaștem cu toții că avem probleme mari în justiție. Datorită jurnaliștilor am aflat despre multe cazuri cutremurătoare. Am aflat despre mama celor patru copii, condamnată la 6 ani cu executare pentru furtul unui sac de cartofi. Totodată, am aflat despre candidații la funcția de judecător, copii de judecători, care la vârsta de 25-27 de ani au în proprietate case și automobile de lux, iar profesia de judecător riscă să se transmită ereditar, ca un titlu nobiliar.

Premierul afirmă că ştie „cum au loc presiunile și hărțuirea judecătorilor care refuză să asculte indicațiile telefonice ale șefilor din sistemul judecătoresc”.

„Știm că avem judecători onești. Dar știm și că sunt grupuri de interese care se opun reformei. Grupuri care au cel mai mult de pierdut dacă în Moldova apare cu adevărat justiția. Oameni care au ce pierde. Eforturile noastre în domeniul reformei justiției au început să dea roade. După trei luni, am văzut în această săptămână ridicarea imunității unui judecător controversat. Și asta deranjează. Unii judecători au început a clocoti”, a spus Sandu.

Potrivit ei, „este salutar faptul că judecătorii au început să discute între ei și să dorească schimbări în justiție”, însă modul în care a fost convocată adunarea judecătorilor „aminteşte de practicile odioase din ultimii trei – patru ani”.

Ea a subliniat că „scopul adunării se pare că este blocarea activității Consiliului Superior al Magistraturii şi a întregului proces de reforme”.

„Stimați judecători, vineri întreaga țară va urmări ce faceți. Cetățenii înțeleg foarte bine cine și ce valoare are. Cetățenii văd cine e de partea legii și cine e de partea hoților în lupta pe care o duceți. Justiția actuală a tolerat furtul miliardului. Justiția a tolerat și chiar a fost un element-cheie în spălarea de miliarde prin sistemul nostru bancar. Justiția și-a bătut joc de votul alegătorilor de la alegerile din Chișinău. Justiția actuală încă tolerează în sânul ei oameni care trebuie să ajungă pe mâinile ei. Asta trebuie să se schimbe. Și deja începe să se schimbe. Lupta e departe de a fi câștigată, dar una vă promit: în această luptă pentru justiție, eu voi fi mereu de partea cetățenilor și a interesului public”, a conchis Maia Sandu.