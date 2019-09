Ce spun astrele azi, 26 septembrie

Berbec

Este momentul potrivit sa va ganditi la viitor, insa tineti cont de faptul ca trecutul trebuie si el luat in considerare, prin prisma evenimentelor mai putin reusite, pe care ar trebui sa le evitati. Invatati din lectiile trecutului, astfel incat viitorul sa fie mai bun. Evitati acele situatii care v-au pus, altadata, la pamant, pentru ca dupa o astfel de conjunctura va reveniti foarte greu. Petreceti timp cu familia! Va va ajuta sa va remontati, va va revigora, si, tinand cont si de ei, poate veti reusi sa luati deciziile cele mai corecte. Totusi, trebuie sa fiti constienti ca nu veti putea sa multumiti pe toata lumea; la finalul zilei, cel mai bine ar fi daca voi insiva ati fi multumiti de activitatea si rezultatele obtinute astazi.



Taur

Munca va poate tine ocupati pentru cea mai mare parte a zilei. Faceti eforturi mari pentru a respecta termenele limita, pentru a duce la bun sfarsit sarcinile pe care le aveti de indeplinit pentru aceasta zi. Toti cei din jur sunt preocupati de ale lor si nimeni nu pare dispus va va sara in ajutor, asa ca trebuie sa va adunati fortele si sa actionati pe cont propriu. Din pacate, nu este o zi foarte propice nici pentru socializare. Se poate ca astazi sa simtiti, mai acut ca de obicei, nevoia de a va retrage in solitudine. Fiti cat mai prudenti in camaraderiile pe care le incheiati astazi; uneori este bine sa abordati mai multa precautie initial, decat sa va para rau mai tarziu.



Gemeni

Exista mari posibilitati ca astazi sa va atingeti obiectivele, insa cu multa munca si sacrificii. Trebuie sa va ganditi bine ce merita si ce nu merita eforturile. Daca mai apare si cineva din anturaj pus pe harta, reteta dezastrului se prefigureaza fara doar si poate. Nu mai aveti deloc energie pentru a tine piept unei astfel de persoane si s-ar putea sa clacati. Daca puteti sa evitati o astfel de intalnire, faceti tot posibilul in acest sens, pentru a nu va stica de tot dispozitia. In chestiunile banesti, mai ales daca nu sunteti asi intr-ale finantelor, ar fi bine sa operati cu multa prudenta si sa apelati, in cazul intentiei unor investitii mai serioase, la spirjinul cuiva mai priceput.



Rac

Nu ati fost niciodata singuratici, insa astazi preferati distractiile in grup, jocurile in echipa si reuniunile de familie ceva mai mult ca in alte momente. Ba chiar veti lua conducerea in unele circumstante, pentru a fi siguri ca lucrurile merg in directia dorita. In proiectele profesionale insa, aveti sanse mici sa ajungeti in pozitia de leader, iar daca reusiti totusi, va va fi greu sa va mentineti. Apar prea multe discutii in contradictoriu, dispute, carora cu greu le veti putea face fata. Concentrati-va, totusi, pentru a nu adauga tensiuni in plus unei situatii si-asa destul de acute; mai ales in familie, calmati-va temperamentul si aveti grija la tonul pe care-l folositi.



Leu

A venit si ziua in care a devenit aproape imperativ sa va rasfatati putin, sa aveti grija si de voi insiva. Ganditi-va si faceti ceva ce va place in mod deosebit sau intalniti-va cu o persoana care va face sa va simtiti bine, care va poate transmite energii pozitive. Pur si simplu simtiti nevoia de asa ceva, asa ca nu mai stati deloc pe ganduri. Trebuie sa va reincarcati cumva bateriile, mai ales pe canicula asta. Nu va lasati dezamagiti de neimplicarea anumitor colaboratori in proiectele pe care le veti initia astazi. Probabil invidia lucreaza si s-ar putea sa existe persoane care sa nu va vrea tocmai binele, persoane la care ar trebui sa fiti ceva mai atenti.



Fecioara

Apar circumstante care va impiedica sa va pastrati manierele impecabile care va caracterizeaza. S-ar putea sa apara momente atat de dificile, in care pur si simplu sa nu va puteti abtine si sa izbucniti, fara a mai tine cont de nimic. Trebuie totusi sa va mai uitati putin si in jur, la locatie si la persoanele care se afla in fata voastra. Nu vreti sa va pierdeti cumpatul in fata cui nu trebuie, pentru ca ati putea trage ponoasele multa vreme de-acum incolo. Anumite lucruri chiar nu va fac deloc placere, insa este posibil sa nu scapati de aceste indatoriri; ca urmare, ar fi bine sa nu va mai eschivati, ci sa infruntati curajosi ceea ce e de infruntat.



Balanta

Chiar daca atmosfera acestei zile este una destul de incarcata si inconfortabila, aveti suficiente resurse si suficienta inventivitate sa evitati momentele dificile; cel mai bine este sa procedati astfel si sa va mentineti departe de tot ceea ce v-ar putea afecta mental. Vedeti-va de ceea ce aveti de facut, nu va lasati distrasi de tot felul de nimicuri, mai ales nu va lasati atrasi in discutii in contradictoriu care au mare potential de a degenera in certuri. Atata timp cat voi va simtiti bine, din punct de vedere psihic, veti fi capabili sa mentineti o atmosfera sanatoasa in relatiile cu apropiatii; asa ca, tineti cont ca de modul cum va manageriati discutiile astazi, depinde intregul ambient al zilei.



Scorpion

Este clar ca aveti nevoie de ceva romantism si pasiune in viata voastra. Daca aveti incredere in cel de alaturi, nu veti avea nici un fel de probleme daca va lasati putin dusi de val. Aveti insa grija si nu va lasati manipulati de persoane interesate, care pandesc tocmai astfel de perioade in care sunteti mai vulnerabili. Si cum asemenea momente, in cazul vostru, nu sunt foarte dese, persoanele respective nu vor vrea sa piarda ocazia.Probabil va veti aventura la ceva schimbari prin casa, la imbunatatiri sau reparatii, insa aveti grija caci este o perioada cand sunteti ceva mai predispusi ca de obicei unor accidente casnice.



Sagetator

Sunteti la un maximum de sensibilitate si va simtiti jigniti din aproape orice. De aceea cei din jur prefera sa va evite, decat sa va confrunte direct; nu stiu nici cum sa se poarte, nici ceea ce ar putea sa spuna, caci reactiile voastre sunt absolut imprevizibile. Mai ales la serviciu, aveti mare grija sa nu va exteriorizati acest tip de dispozitie fluctuanta, fiindca nu prea veti gasi pe nimeni disponibil sa o suporte. Majoritatea colegilor vostri va vor exclude rapid daca vor vedea ca incepeti sa faceti tot felul de figuri. Incercati, atazi, sa fiti ceva mai "low profile", pozitie care v-ar putea avantaja mult mai mult in acest moment.



Capricorn

Va ganditi ca ar fi bine sa apelati la o terapie de shopping pentru a va imbunatati starea de spirit, sa incercati sa va simtiti mai bine. Nu s-ar zice ca e o idee prea buna, caci in astfel de stari este foarte posibil sa va depasiti cu mult bugetul. Si nici vizitele prin magazine, fara a cumpara ceva nu va prea incanta, asa ca ar trebui sa va ganditi, neaparat, la altceva, mai constructiv daca se poate. Poate aveti vreo indemanare pe care o puteti valorifica intr-un fel sau altul, poate va place sa confectionati ceva, sa lucrati in gradina, sa cresteti animale. Orice va poate ocupa timpul in mod productiv poate fi mult mai bun.



Varsator

Tensiunea pluteste in aer pe parcursul intregii zile; inca de la inceputul zilei se intrevad semne de furtuna. Daca s-ar putea sa va izolati undeva unde sa nu intrati in contact cu nimeni, poate ar fi o alegere foare buna. Cum, insa, acest lucru este aproape imposibil, trebuie sa aveti grija cum va manifestati in public, in situatii conflictuale. Sunteti temperamente explozive si riscul de a ajunge in situatii delicate este destul de crescut. Cineva apropiat ar putea avea nevoie neaparata de ajutor inca de la primele ore ale diminetii, asa ca trebuie sa fiti pregatiti sa va treziti devreme si sa acordati sprijinul solicitat.



Pesti

Astazi pune stapanire pe voi un puternic sentiment de nostalgie, va vin in minte tot felul de aminitiri din trecut carora, daca le veti da frau liber, va vor duce la lacrimi. Uneori plansul e bun, ajuta sa te descarci, insa nu plonjati prea mult in melancolie, sa nu dati in depresie. De asemeni, nu incercati sa dati alte interpretari trecutului, ca sa nu ajungeti sa deviati de la realitate. Fabulatiile pot avea impact negativ nu dora asupra propriilor voastre persoane, ci si asupra celor din jurul vostru, cu care, in mod cert, intr-o dispozitie alterata, nu veti relationa asa cum trebuie. Multe lucruri construite cu truda in ultima vreme, ar putea fi deteriorate intr-o clipita, daca nu veti fi suficient de atenti.