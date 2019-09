Ce băutură alcoolică nu îngraşă! Cum să o consumi ca să previi kilogramele în plus

Băuturile alcoolice conţin multe calorii, motiv pentru care dacă eşti preocupată de silueta ta alege să consumi băuturi care au un aport caloric scăzut, pentru a preveni astfel creşterea în greutate.



Aşdar, dacă ieşi în club şi nu ştii ce să bei, află că poţi consuma cu încredere vodcă, întrucât are un aport caloric redus. Vorbim aici, însă, despre băutura simplă, consumată ca atare, nu de cocktailuri care conţin fel şi fel de sucuri îndulcite.



Potrivit acestora, 100 ml de vodcă nu ”sare” de 230 de calorii. Ba mai mult, cu cât băutura are o concentraie mai mare de alcool, cu atât numărul de calorii este mai mare, însă aceasta nu conţine niciun nutrient. Ba mai mult, vodca poate fi consumată şi atunci când eşti la dietă, însă simplă. Dacă vei alege să o combini cu apă tonică, aportul caloric va creşte cu 80 de calorii, în timp ce dacă vei alege să adaugi suc de mere ori de portocale, aportul caloric va creşte cu 111 calorii.



Dacă vrei să reduci aportul caloric al băuturilor alcoolice alege să înlocuieşti sucurile din cocktailuri cu apă minerală sau să adaugi gheaţă, pentru a le dilua.



De asemenea, este indicat să consumi băuturile ca atare, însă dacă preferi să aibă o aromă aparte alege să adaugi zeamă de lămâie, lime ori portocală, nu sucuri ori siropuri dulci. În plus, specialiştii îţi recomandă ca pentru fiecare pahar de alcool consumat să bei un pahar cu apă.



În plus, o altă modalitate pentru a reduce aportul caloric este să nu consumi băuturile pe stomacul gol şi să eviţi să bei lichioruri ori cocktailuri.



Potrivit medicilor, bărbaţii ar trebui să se limiteze la două băuturi alcoolice pe zi, iar femeile la una. O băutură este considerată o porţie de tărie de cel mult 45 ml, un pahar de vin de 120 ml sau o bere de 330 ml. Consumul excesiv de alcool nu dăunează numai siluetei, ci şi sănătăţii.