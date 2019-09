Ion Ceban: Politicienii sunt preocupați de problemele partidelor lor, însă Chișinăul are nevoie de un administrator

Exodul populaţiei afectează serios şi Capitala Republicii Moldova, iar această problemă poate fi soluţionată doar dacă va fi abordată serios de către autorităţile locale şi centrale ale ţării. Părerea aparţine candidatului la funcția de primar al capitalei, Ion Ceban, şi a fost exprimată într-un editorial publicat de portalul Tribuna.



„Exodul este problema care trebuie să fie abordată serios la nivelul Guvernului, Parlamentului, dar și de către autoritățile publice locale. Orice strategie de dezvoltare, orice decizie trebuie să fie orientată spre a-i convinge pe tineri că viitorul lor aici nu va fi mai rău decît în alte țări și localități. Programele prioritare trebuie să fie orientate spre modernizarea grădinițelor și școlilor. Pedagogii și educatorii trebuie să fie susținuți de primărie – investiția în pedagogi și educatori e investiție în copiii noștri. Aceste probleme trebuie să fie prioritatea primăriei precum și problema calității și accesibilității serviciilor medicale.”, a punctate Ion Ceban.



O altă problemă, pe care Ion Ceban îşi propune să o rezolve în mod prioritar este calitatea şi accesibilitatea serviciilor medicale. De asemenea, Ceban intenţionează să implementeze proiecte care presupun modernizarea şi dotarea corespunzătoare a instituţiilor medicale.



„Este necesar un program de reparație și dotare a instituțiilor medicale ale municipiului. Și nu mai puțin important este să fie oferit suport tinerilor specialiști medicali. Fără ei medicina nu are viitor.”, scrie Ion Ceban în editorialul citat.



În opinia lui Ion Ceban, administrarea proastă a Capitalei, de până acum, a afectat serios calitatea vieţii chişinăuenilor. Iar administrarea proastă a urbei se datorează politizării excesive a instituţiilor municipale şi lipsei unui manager eficient la conducerea Chişinăului.



„Municipiul Chișinău a colectat probleme critice de-a lungul anilor în timp ce primăria a fost administrată de politicieni. Politicienii sunt preocupați de problemele partidelor lor. Chișinăul are nevoie de un administrator. Om ordonat la minte și acțiuni. De un formator de opinie și de echipă. De un negociator, care să știe să convingă consilierii municipali să se concentreze pe prioritățile chișinăuienilor. În această competiție nu e loc de ceartă politică sau de supărări pe consiliul municipal. Chișinăul are probleme serioase și acum are nevoie de oameni serioși pentru soluționarea lor.”, a conchis Ion Ceban.