Ceban îi răspunde lui Năstase: Acordul semnat cu blocul „ACUM” pentru mine este lege

«Sunt gata să discut idei și programe concrete pentru dezvoltarea Chișinului, nu lucruri imaginare generate de minți înfierbântate». Este răspunsul oferit de Ion Ceban, candidat la funcția de primar al Caitalei, la afirmațiile recente ale lui, Andrei Năstase, care susține că victoria lui Ceban ar însemna «un dezastru pentru Chișinău».



Ion Ceban a mai declarat că are competențele necesare pentru a administra eficient Capitala.



”Am studiile necesare. Am făcut administrație municipală și de stat la cele mai bune școli europene și din Federația Rusă: la Moscova, la Berlin, la Paris, la Londra. Am experiență managerială foarte bună. Am condus instituții și am creat proiecte. Am realizări, începînd de la centrele pentru tineret și terminînd cu terenurile de joacă și multe alte lucruri, în perspectivă de 10 ani. Am condus colective foarte mari și nu-mi este frică să intervin acolo unde este nevoie și să cedez, la fel, unde este nevoie.”, a declarat Ion Ceban.



Candidatul Ceban a mai spus că va respecta angajamentele asumate în acordul de cooperare cu blocul ACUM, de a evita atacurile la persoană.



«Acordul semnat cu blocul ”Acum” pentru mine este lege. Prietenii mă știu și chiar și copiii mei, Ilinca și Vasile spun ”dacă tata a promis, tata a făcut”. Nu există interpretare. Eu am să fac ce spun, și am să fac bine”, a menționat Ion Ceban.



Acesta a mai spus că este un om de echipă și a muncit în Primărie, în sectorul privat, în Președinție, în Guvern și în Parlament și cunoaște din interior cum funcționează toată această mașinărie.