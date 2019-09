Ce spun astrele azi, 21 septembrie

Berbec

Astazi se poate sa gasi explicatia pentru comportamentul mai ciudat al partenerului de cuplu; ceva nu este in regula si este bine ca, in sfarsit, reusiti sa gasiti cauza. Incurajati partenerul sa comunice cu voi cat mai deschis. In plan profesional, este important sa gasiti persoane cat mai informate in domeniu; proiectele pe care doriti sa le implementati au nevoie de cunoasterea cat mai buna a diverselor aspecte pe care le comporta; astfel limitati posibilitatile de a face greseli, care v-ar putea costa destul de mult mai tarziu. Asumarea unor riscuri nu trebuie sa insemne necunoasterea considerentelor care ar putea duce la esecul planurilor pe care le-ati facut deja; acestea trebuie cunoscute de la inceput, din considerente de prudenta.



Taur

Este nevoie ca astazi sa faceti primul pas in rezolvarea problemelor pe care le aveti in cuplu; este posibil ca atitudinea voastra din ultima perioada sau prea putina atentie acordata partenerului, sa fi provocat unele nemultumiri. Aceste chestiuni trebuie reperate, daca doriti ca lucrurile sa revina la normal. Lasati deoparte mandria si luati initiative, daca va pasa suficient de reletia voastra sentimentala. In plan profesional, va exista o tendinta accentuata, din partea voastra, de a va eschiva de la unele obligatii de munca, ceea ce nu vas ta deloc in character; aceasta situatie ar putea sa va aduca in conflict deschis cu superiorii, care s-au obisnuit sa se poata baza pe voi. Consecintele nu vor fi deloc placute.



Gemeni

Unele mici sentimente de disconfort ar putea sa va altereze buna dispozitie, astazi. Din aceasta cauza, este posibil ca si productivitatea voastra sa aiba de suferit; incercati sa nu va lasati, astfel de lucruri se pot intampla oricand. Daca aveti posibilitatea, odihniti-va cat mai mult posibil pentru ca maine sa fiti gata, din nou, de actiune. Este posibil ca astazi sa experimentati o ruptura cu o persoana despre care aveati o alta imagine decat cea pe care o veti descoperi pe parcursul zilei; este posibil ca uneori sa va mai si inselati cu privire la caractere. Daca acest lucru se intampla intr-o relatie sentimentala, ar putea fi ceva mai dureros. In plan profesional, incercati sa va concentrati, in primul rand, pe problemele importante; nu va pierdeti timpul cu chestiuni nesemnificative, care sa nu va aduca nici un castig.



Rac

Este timpul sa alegeti intre distractie si libertate absoluta; eh, libertate absoluta nu prea exista, insa macar ceva pe aproape. Va veti permite sa aveti ceva libertate, insa in stransa legatura cu actiunile impuse de simtul responsabilitatii; daca va veti indeplini rapid obligatiile care va revin, va fi posibil sa va satisfaceti si unele din dorintele izvorate din dorinta de liberate in actiune. Astazi este posibil sa inregistrati un oarecare regres in ceea ce priveste finantele; asta nu trebuie sa va cauzeze discomfort, ci doar mai multa atentie in ceea ce priveste cheltuirea resurselor financiare de care dispuneti. Sa stiti ca se poate sa obtineti distractie suficienta la preturi foarte rezonabile. Incercati sa dati vietii voastre amoroase senzatia de confort; contextul astral protejeaza, astazi, viata voastra sentimentala.



Leu

In cazul in care va loviti de chestiuni mai putin cunoscute in plan profesional , este bine sa va consultati cu cei care au mai multa expertiza si experienta fata de voi. Daca veti lua in considerare aceasta recomandare, este foarte posibil sa aveti sansa de a progresa in cariera sau de a castiga financiar mai mult decat ati preconizat initial. Pe de alta parte, este esential sa nu va neglijati viata personala, din cauza celei profesionale. Unele chestiuni controversate ar putea sa influenteze acest segment al vietii voastre, de aceea este bine sa nu mai adaugati si alte elemente cu potential de influenta negativ. Nu va panicati de la primele semne de disfunctionalitate; nu intotdeauna lucrurile merg perfect, asa ca trebuie sa va ganditi la interventii oportune pentru a le pune pe directia corecta.



Fecioara

Este o zi perfecta pentru a va concentra pe sporirea confortului material. Bucurati-va, din plin, de o viata sociala activa: intalniti-va cu prietenii, participate la diverse intruniri si intalniri, largiti-va cercul de cunostinte si prieteni. Este o zi potrivita pentru a va increde in propriile instinct, propria intuitie. Un orar destul de incarcat va poate da peste cap anumite planuri, facute mai din timp; unele frustrari ar putea sa derive din acest fapt, insa nu este cazul sa va lasati doborati. Viata profesionala aglomerata ar putea sa va dea peste cap orarul meselor si sa va forteze sa mancati nesanatos; nu este bine ca acest lucru sa se prelingeasca prea mult sau, daca aveti o perioada inainte in care ati tot facut asta, puneti punct cat ma repede, a sa nu va procopsiti cu probleme de sanatate.



Balanta

Astazi veti fi mult mai versatili si mai vorbareti decat de obicei; daca e vorba doar de a face conversatie, pentru a deventi placuti celor din jur, atunci, poate fi un lucru chiar OK. Daca, insa, in process, incepeti sa destainuiti anumite lucruri care ar trebui sa fie tinute ascunse, atunci situatia poate deveni intr-adevar problematica pentru voi. Starea voastra psihica de astazi va inregistra oarecare neliniste, agitatie. Va fi cam greu sa va potoliti, iar acest lucru se poate transmite, in mod negative, si asupra celor dragi; unele chestiuni mai vechi, care v-au afectat viata de cuplu, este posibil sa revina in actualitate sis a provoace unele turbulente. Fiti diplomati si actionati cu tact, astfel incat sa nu acutizati situatia. Nu va incarcati, in mod gratuit, cu responsabilitati de care nu aveti nevoie; respectati limutele propriului vostru organism.



Scorpion

Din pacate, astaz, majoritatea sugestiilor voastre vor fi foarte usor response, oricat de practice sau de ajutor ar fi ele; pur si simplu nu reusiti sa ajungeti la sufletul celor din jur. Poate ca si atitudinea voastra sobra, retrasa, uneori rigida, poate avea uneori de-a face cu asta. Poate ca ar trebui sa mai schimbati cate ceva in modul vostru de a fi, astfel incat sa reusiti sa aveti ceva priza la public. Este recomandabil sa folositi aceasta zi pentru a initia un regim de viata sanatos, daca nu ati facut deja asta pana acum. Trebuie sa fiti constienti ca un trup sanatos este esential pentru a va bucura cat mai mult de ceea ce va poate oferi viata. Unele modificari se impun in viata voastra profesionala, in privinta anumitor proiecte pe care le-ati creionat; modificarea unor coordonate va insemna sa mariti gradul de flexibilitate pentru a accepta noile trenduri.



Sagetator

Anumite lucruri nu merg deloc bine in relatia de cuplu; se pare ca nu prea reusiti sa ajungeti pe aceeasi lungime de unda cu partenerii vostri de relatie, iar acest lucru are impact negativ asupra vietii voastre personale. Va trebui sa va ganditi serios cum ati putea repara situatia – asa daca mai considerati ca merita acest efort. In plan profesional, relatia cu un anumit coleg ar putea sa va bantuie toata ziua, nelasandu-va sa va concentrati asa cum trebuie asupra a ceea ce aveti de facut. Liciditatea ar trebui sa va indemne sa transati clar lucrurile, oricat de incurcate ar fi acestea, sa lamuriti eventualele divergente existente si, apoi, sa mergeti inainte, fara a va mai gandi prea mult la acest episode. Este o si in care, daca reusiti sa va adunati suficient, ati putea realiza destul de multe.



Capricorn

Astazi trebuie sa va pregatiti pentru evolutii foarte bune in plan personal, fie din partea partenerilor de cuplu, fie din partea altor persoane dragi, apropiate voua. Pentru celibatari, este o perioada perfecta pentru a intalni pe cineva special, o persoana cu impact in viata voastra, pe viitor. In plan profesional, de regula va mandriti cu o munca bine facuta si finalizata la timp; astazi, cu atat mai mult, cu cat veti fi si motivate in acest sens. Veti fi remarcati de superiori si chiar vor apare premisele unei posibile promovari sau unui eventual bonus. Responsabilitatile in plus ar putea insemna o mare provocare pentru voi, insa nu este intelept sa va asumati mai mult decat puteti duce. Fiti corecti, atat cu cei din jur, cat si cu voi insiva.



Varsator

Dati-va jos ochelarii de pe ochi si priviti lumea asa cum este ea in realitate; astazi aveti tendinta de a privi lucrurile intr-o maniera idilica, ce nu este conforma cu ceea ce se intampla cu-adevarat. Mare pericol care ar putea sa apara este legat tocmai de posibilele decizii eronate pe care le-ati putea lua, in acest context si care ar putea sa aiba consecinte nedorite in viitor. Nu va implicati in anumite relatii sociale, doar sub presiunea cercurilor in care activati; lucrurile fortate nu au cum sa aiba urmari pozitive. Resursele nu va lipsesc, asa ca, daca veti aborda problemele cu seriozitate, este imposibil sa nu gasiti acea modalitate de a castiga bani facand lucruri care va fac mare placere; in acest context, este foarte posibil chiar sa va ganditi la un nou job sau la un hobby care sa devina aducator de venituri. Ganditi bine inainte de a face un astfel de pas!



Pesti

Astazi veti fi mereu pe fuga, mereu grabiti in ceea ce veti avea de facut. Poate ca ar fi bine sa va opriti si sa va ganditi, la modul foarte serios, la o alta abordare; ganditi-va mai bine la ceea ce faceti sau ce spuneti. Este nevie sa acordati mai multa atentie detaliilor, daca doriti sa faceti lucrurile sa mearga asa cum va doriti. Lasati frustrarile deoparte, daca nu va iese totul asa cum ati planificat; uneori, lucrurile au modul lor propriu de evolutie si s-ar putea sa remarcati ca s-au asezat chiar mai bine decat le-ati ganditi voi. Starea fizica va ajuta sa fii energici sis a faceti multe; va trebui insa sa va si odihniti, sa mancati asa cum trebuie, daca doriti sa nu va epuizati de tot, intr-o singura zi. Spre seara, un masaj relaxant sau o baie fierbinte va poate ajuta sa aveti cateva clipe de minunata relaxare.