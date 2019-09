Ce spun astrele azi, 18 septembrie

Berbec

Apelati din plin la farmecul si dragalasenia de care sunteti capabili, pentru a intra in gratiile partenerului. Exista o serie de probleme nerezolvate intre voi, care, in timp, au inceput sa-si arate efectele negative. Astazi nu este tocmai ziua potrivita pentru a le rezolva, dar poate macar puteti pregati terenul in acest sens, pentru a mai castiga ceva timp. Pe plan profesional, este posibil ca vreunul dintre sefi sa va fi pus sub observatie. Inca nu stiti daca este un lucru bun sau mai putin bun si asta va da o stare de agitatie pe parcursul intregului program de lucru. Nu va stresati inutil, pentru lucruri de importanta minora; fiti relaxati si indepliniti-va sarcinile ca de obicei, cu profesionalism si seriozitate; lucrurile vor iesi numai bine, in acest fel.



Taur

Probabil ca azi va veti petrece mare parte a zilei in compania colegilor de munca, apoi a familiei si prietenilor; compania persoanelor de care va simtiti aporpape va face bine psihicului. Si-apoi, astazi va face placere sa socializati, contrar firii voastre solitare, asa ca faptul ca veti fi inconjurat in permanenta de alte persoane nu pare sa va deranjeze prea mult. Totusi, spre seara, s-ar putea sa obositi dupa atatea intalniri si discutii, unele utile, altele mai putin, si sa simtiti nevoia de a va retrage intr-un colt mai linistit. Gasiti activitati deconectante, care va pot face sa va relaxati si sa va descarcati psihic.



Gemeni

In aceasta zi, mai mult ca niciodata, trebuie sa faceti distinctie intre bine si rau. Sunt lucruri care trebuie facute intr-un anumit fel, pentru ca toata lumea sa fie multumita. Nu este nevoie sa manipulati pe nimeni pentru a va atinge scopurile, unele lucruri puteti sa le rezolvati voi insiva, pentru altele, puteti ruga pe cei din jur. Cuatat mai mult, in familie nu e bine sa folositi manipularea pentru a ajunge la rezultatele pe care vi le doriti. Veti atrage sentimente negative din partea celor implicati. Un anumit eveniment de pe parcursul zilei s-ar putea sa va motiveze suplimentar, insa, din pacate, astrele nu prea sprijina eforturile pe care le depuneti. Aveti grija si la cheltuieli, pentru ca derapajele va vor costa.



Rac

Astazi v-ati dori sa va dedicati in intregime prietenilor. Pastrati insa un echilibru intre prieteni, serviciu si viata de familie. S-ar putea ca, acordand prea multa atentie unora, sa aveti probleme sau sa suparati celelalte parti. Si in cercul de prieteni, aveti grija sa fiti echilibrat, pentru ca niciunul dintre ei sa nu se simta ignorat sau mai putin important decat ceilalti. Lucrati putin si asupra laturii practice, mai ales ca partenerul insista sa fiti ceva mai implicati in problemele domestice; proiectele de acest gen s-ar putea dovedi mai placute decat ati fi crezut, dupa ce va veti apuca efectiv de treaba. Binenteles, in acest sens, va conta si compania in care va veti desfasura activitatea.



Leu

Astrele spun ca va fi o zi reusita pentru voi, deoarece va simtiti in forma si sunteti firi eficiente si capabile. Dati-va toata silinta, deoarece este posibil sa apara oportunitati pe care nici nu vi le-ati fi putut imagina. Pe plan profesional, este posibil ca seful sa va monitorizeze si, in functie de observatiile pe care le va face, s-ar putea sa fiti propusi pentru vreo promovare; atentie, caci si retrogradarile sunt in plan, daca nu veti multumi prin actiunile voastre. Auspiciile anunta, se pare, o zi reusita, cu singura conditie ca si voi sa va aduceti contributia si sa faceti eforturile necesare in acest sens. In relatia cu unele persoane s-ar putea sa inregistrati oarecare dezamagire; desi ati ajutat in multe ocazii, este foarte posibil ca voi sa nu primiti sustinerea de care aveti nevoie in schimb.



Fecioara

Ziua de astazi vine cu o activitatea destul de intensa; unele obligatii sunt urgente si nu vor putea fi evitate. Daca va veti mobiliza ca sa rezolvati rapid sarcinile pe care le aveti de indeplinit pentru ziua de astazi, atunci veti avea destul timp si pentru voi insiva; cateodata, este nevoie sa fiti rasfatati, intr-un fel sau altul. Si va doriti foarte mult sa iesiti cu prietenii in seara aceasta, asa ca faceti planuri, anuntati lumea! Va doriti sa fie o seara frumoasa, mai ales daca de mai multe vreme nu ati mai avut ocazia sa iesiti astfel. Aveti insa grija cat cheltuiti, pentru ca resursele sunt limitate; evitati pe cat se poate sa umblati la rezerve. Apelati la ele doar in situatii de urgenta.



Balanta

Aveti mare incredere in propriile forte astazi si asta este un lucru foarte bun. Reusiti sa va terminati sarcinile de munca fara prea mari eforturi, ba chiar mai aveti timp sa va ajutati si colegii, pana la finalul programului; astfel va faceti prieteni si nu veti duce lipsa de ajutor, momente mai dificile pentru voi. Primiti laude din partea sefilor si chiar vi se pregateste o prima luna aceasta. Ar fi extrem de binevenita, mai ales daca va doriti o escapada undeva, pentru a va destinde. Relatiile cu partenerul de cuplu vor fi putin tensionate si veti avea nevoie de ceva mai multa diplomatie decat de obicei pentru a pune lucrurile in ordine.



Scorpion

De multa vreme va doriti sa iesiti din rutina zilnica si sa faceti ceva absolut deosebit. Se pare ca ziua de astazi este perfecta pentru asa ceva. Va simtiti plini de energie si incercati sa-i insufletiti si pe ceilalti cu entuziasmul vostru; uneori veti avea succes, alteori nu, insa nu trebuie sa va posomorati din pricina asta. In general, colegii de la birou se vor simti inspirati de atitudinea pozitiva de care dati dovada, chiar daca acest lucru este o curiozitate in ceea ce va priveste; colaboratorii vor fi inspirati de acest tip de atitudine. Familia va incerca sa intretina aceasta buna dispozitie. Se poate ca partenerul sa va invite, pe seara, in oras, pentru a incheia frumos o zi absolut minunata.



Sagetator

Nu va fi o zi simpla pentru voi, iar acest lucru va fi vizibil inca de la primele ore ale diminetii. Apar probleme la orizont si trebuie sa fiti pregatiti sa le rezolvati. Nu va aruncati la cheltuieli inutile, caci extravagentele de astazi vor atrage necesitatea unor economii la sange in zilele urmatoare. Incercati sa nu iesiti in evidenta prea mult la locul de munca, fiindca astazi este o atmosfera destul de tensionata si e mai bine sa pastrati low-profile. Bine ca relatia cu partenerul nu pune probleme majore. Ba chiar s-ar putea sa beneficiati de sprijin real pentru a trece mai usor peste problemele de la birou. Si pentru asta veti fi recunoscatori si va veti revansa.



Capricorn

Ar trebui ca astazi sa uitati zilele grele din urma si sa va faceti timp sa va relaxati, sa va bucurati de ambientul mai fericit care vi se ofera. Se pare ca lucrurile incep sa revina la normal. Astrele sunt favorabile astazi pentru socializare, pentru stabilirea de noi legaturi, asa incat nu refuzati nici o invitatie de acest fel. Cu cat cunoasteti mai multi oameni, cu atat pot sa apara mai multe oportunitati. S-ar putea sa si reinnoiti legaturi mai vechi si sa va reamintiti lucruri placute din tinerete. Familia va poate pune unele probleme, mai ales daca nu reusiti sa ajungeti la un consens de comunicare cu membrii acesteia; juniorii sunt mai dificil de gestionat, insa discutiile cu ei trebuie sa implice rabdare, tact si diplomatie.

Varsator

Astazi s-ar putea sa apara ceva conflicte domestice, cu potential agravant asupra unor situatii negative deja existente. Poate ca ar fi bine sa va concentrati pe ducerea la bun sfarsit a sarcinilor pe care le aveti in casa, pentru a mentine armonia; alegerea de a ignora problemele, in speranta ca vor disparea de la sine, nu este una benefica, in acest context. Partenerul de viata are asteptari de la voi, asa cum si voi aveti propriile asteptari; de asemenea, trebuie sa fiti un exemplu demn de urmat pentru copii. Contextul astral favorizeaza activitatile in care sa fie implicati copiii, mai ales daca aveti solicitari in acest sens de mai multa vreme.



Pesti

Priviti in jur si veti vedea ce multe lucruri noi puteti invata! Astazi este o zi in care trebuie sa zambiti mai mult, sa lasati la o parte frica de necunoscut si sa va recapatati bucuria de a trai. Asta nu inseamna sa fiti nechibzuiti, sa va implicati in chestiuni care v-ar putea complica viata, dar puteti sa va permiteti mici aventuri, care sa va condimenteze existenta. Nu este greu sa gasiti lucruri care sa va faca placere. Trebuie numai sa va deschideti mai mult catre aceste posibilitati. Incercati sa atragatei alaturi de voi persoane de incredere; "calatoria" in doi sau mai multi este mai placuta si chiar mai productiva, de cele mai multe ori.