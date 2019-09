Rădăcina de pătrunjel: beneficii şi contraindicaţii

Folosită în principal la prepararea ciorbelor, rădăcina de pătrunjel este un aliment cu numeroase efecte benefice pentru sănătate, care poate fi consumat inclusiv în stare proaspătă.



Gustul rădăcinii de pătrunjel este descris ca fiind dulceag, asemănător ţelinei sau morcovilor. Rădăcina de pătrunjel poate fi consumată în stare proaspătă, în salate, feliată, în sandviciuri, în ciorbe, fiartă, sub formă de piure, sotată, preparată la abur, la cuptor sau la grătar.



Bogată în vitaminele A, C, K, minerale precum cupru, fier, iod, potasiu, calciu, fosfor, proteine şi fibre de calitate, rădăcina de pătrunjel este un superaliment pe care ar trebui să îl consumi mai des, dacă vrei să ai o sănătate la cote maxime.



Încă din cele mai vechi timpuri, rădăcina de pătrunjel este considerată un adevărat medicament natural împotriva unor probleme precum constipaţia, crampele menstruale sau flatulenţa.



Iată care sunt principalele beneficii ale rădăcinii de pătrunjel şi în ce situaţii este contraindicat consumul acestui aliment!



Rădăcina de pătrunjel, bogată în substanţe nutritive



Rădăcina de pătrunjel este o sursă bogată de vitamine şi minerale importante pentru buna funcţionare a organismului. În 100 de grame de rădăcină de pătrunjel se regăsesc:



55 de calorii

12 grame de carbohidraţi

4 grame de fibre (20% din necesarul zilnic)

2 grame de proteine

0,6 grame de grăsimi

55% din doza zilnică recomandată (DZR) de vitamina C

45% din DZR de vitamina B9 (acid folic)

12% din DZR de potasiu

11% din DZR de magneziu

13% din DZR de zinc

10% din DZR de fosfor

7% din DZR de fier



Rădăcina de pătrunjel, sursă de antioxidanţi cu rol antiinflamator



Rădăcina de pătrunjel este şi o sursă importantă de antioxidanţi, substanţe care protejează organismul de acţiunea negativă a radicalilor liberi, care poate consta în deteriorarea celulară, dezechilibre hormonale şi apariţia inflamaţiilor. Inflamaţia este una dintre principalele cauze ale unor boli cronice, precum cancerul, bolile de inimă sau osteoporoza.



Miristicina, apiolul şi vitamina C sunt principalii antioxidanţi din rădăcina de pătrunjel care pot avea astfel de efecte protectoare asupra organismului.



Rădăcina de pătrunjel susţine procesul de eliminare a toxinelor



Bogăţia de enzime din compoziţia rădăcinii de pătrunjel ajută ficatul să procese mai eficient grăsimile şi toxinele din ficat (medicamente, substanţe chimice, alcool etc.). De asemenea, rădăcina de pătrunjel ajută la sporirea producţiei de glutation, un antioxidant produs de ficat care joacă un rol important în procesul de detoxificare.



Rădăcina de pătrunjel întăreşte sistemul imunitar



Datorită vitaminelor, mineralelor, fibrelor şi antioxidanţilor conţinuţi, rădăcina de pătrunjel este considerată un aliment esenţial pentru buna funcţionare a sistemului imunitar. De exemplu, vitamina C din rădăcina de pătrunjel, este un duşman de temut al infecţiilor bacteriene, al stresului oxidativ şi al inflamaţiiilor. De asemenea, are rol protector asupra pielii şi tractului digestiv, sprijinind dezvoltarea bacteriilor „bune” din intestine şi, implicit, buna funcţionare a digestiei.



Rădăcina de pătrunjel ar putea avea proprietăţi antitumorale



Unele cercetări arată că rădăcina de pătrunjel, datorită numeroaselor substanţe nutritive pe care le conţine, ar putea reduce riscul anumitor forme de cancer, precum cancerul de colon, ovarian, de cap sau de gât. De asemenea, studiile relevă că rădăcina de pătrunjel ar putea inhiba dezvoltarea şi proliferarea celulelor maligne în cazul cancerului mamar.



Rădăcină de pătrunjel: contraindicaţii



Deşi este un aliment foarte sănătos, rădăcina de pătrunjel trebuie consumată cu precauţie în timpul sarcinii, deoarece conţine uleiuri ce pot accelera ritmul cardiac al fătului. De asemenea, rădăcina de pătrunjel conţine oxalaţi, substanţe care pot creşte riscul de pietre la rinichi sau în vezica urinară. De aceea se recomandă evitarea sau limitarea consumului de rădăcină de pătrunjel în cazul persoanelor care suferă de astfel de probleme.



În plus, persoanele care urmează tratament cu litiu, recomandat de regulă în cazul afecţiunilor psihice, trebuie să ceară sfatul medicului înainte de a consuma rădăcină de pătrunjel.