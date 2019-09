Ce spun astrele azi, 12 septembrie

Berbec

Sunteti persoane ce isi doresc mai mult de la viata, dar in special de la relatiile lor. Desi dragostea pare a fi la un pas de voi, s-ar putea ca unele detalii sa va nemultumeasca, asa ca nu veti fi dispusi sa faceti un pas inainte; totusi, retinerile s-ar putea sa va faca sa ratati o ocazie bunicica. Este posibil ca atentia voastra sa fie distrasa la locul de munca, asa ca incercati sa va ocupati de responsabilitatile ce nu presupun verificarea datelor. Nu ii lasati pe cei din familie sa ia deciziile in locul vostru si invatati sa va impuneti punctul de vedere. S-ar putea sa observati ca aveti probleme de vedere, ceea ce ar trebui sa devina o prioritate.



Taur

Nu sunteti la fel de dispusi sa ii iertati pe cei dragi atunci cand gresesc, in special daca nu simtiti ca scuzele lor au fost sincere. Acest lucru deranjeaza, in mod cert, insa trebuie sa judecati fiecare imprejurare in functie de gravitatea ei. Veti gasi noi oportunitati pentru a invata ceva inedit, insa va trebui sa va organizati timpul astfel incat sa va puteti bucura si de activitati de relaxare. Daca nu ati apucat sa atingeti limita bugetului din luna aceasta, ati putea pastra banii pentru a-i investi in ceva mai important. Incercati sa gasiti un interes comun pentru voi si partener, deoarece programele incarcate de la locul de munca v-au tinut departe in ultima vreme.



Gemeni

Astazi veti reusi sa faceti ceva ce nu ati mai incercat pana acum, iar acest lucru va presupune si o doza de curaj. La sfarsit, veti avea mai multa incredere in propriile forte si veti reusi sa impresionati pe cineva drag! In aceasta perioada, s-ar putea sa cautati mai multa aventura in relatia cu partenerul, mai multa pasiune; ar fi bine daca v-ati nimeri pe aceeasi lungime de unda. Daca acesta nu se lasa convins de planurile pe care le faceti, incercati sa ajungeti la un compromis si sa alegeti ceva impreuna. Veti reusi sa duceti un proiect la bun sfarsit, insa este posibil sa nu fiti pe deplin satisfacuti de rezultatul final, asa ca aveti grija la detalii.



Rac

Daca ati descoperit un hobby neobisnuit, insa care va intereseaza mult, ar trebui sa riscati si sa mergeti mai departe cu acesta! Bucurati-va din plin de ceva ce va face placere. Cei care lucreaza cu utilaje grele ar trebui sa fie prudenti astazi, deoarece veti fi predispusi accidentarilor usoare. S-ar putea sa va aflati in pragul unei schimbari importante, cum ar fi schimbarea de locuinta sau renovarea casei. Acest lucru prezinta o sursa de stres pentru voi, insa atata timp cat ramaneti organizati, veti reusi sa treceti cu brio de aceasta perioada. Mare atentie la cheltuieli! Nu aruncati chitantele si tineti evidenta la fiecare sfarsit de luna.



Leu

Aveti foarte multa incredere in propriile forte, dar s-ar putea ca o nereusita de la locul de munca sa va afecteze proiectele la care ati muncit in ultima vreme. Tineti capul sus si mergeti mai departe – si nu uitati sa cereti ajutorul celor din jur atunci cand nu sunteti siguri de deciziile voastre. S-ar putea ca cineva din familie sa va surprinda cu o poveste din tineretea lor; priviti aceasta conversatie drept o lectie importanta. Daca nu reusiti sa va relaxati seara, s-ar putea ca rutina voastra sa nu fie una corecta; renuntati la filmele cu un puternic impact emotional si asigurati-va ca stati departe de telefon macar cu cateva ore inainte de culcare.



Fecioara

Astazi veti reusi sa contactati un prieten vechi pentru o revedere in acest weekend; este ceva ce v-ati dorit sa faceti de ceva vreme, insa mereu s-a ivit cate altceva care v-a impiedicat. Daca nu ati avut timp sa va ocupati de anumite probleme de sanatate, acum este perioada perfecta pentru acest lucru. S-ar putea ca unele aspecte ale relatiei voastre sa va plictiseasca, ceea ce ar putea duce la o stagnare pentru voi si pentru partener. Daca considerati ca relatia nu functioneaza sub nicio forma, s-ar putea sa va astepte o despartire in viitorul apropiat. Tindeti sa ascultati sfaturile celor dragi cu sfintenie, dar s-ar putea ca deciziile pe care le luati singuri sa fie mai bune pentru voi.



Balanta

Daca doriti sa va ingrijiti de sanatatea voastra, ati putea opta pentru o dieta bogata in vitamine, insa nu uitati sa consumati alimente cat mai variate; in orice caz, nu va apucati de cine stie ce regimuri pentru slabit, inainte de a cere o opinie specializata in acest sens. Desi este greu de crezut, si grasimile sunt importante, deoarece acestea ne ofera energie! S-ar putea ca in aceasta perioada sa va apropiati de persoane cu care nu ati mai interactionat de foarte mult timp. Totusi, incercati sa nu uitati de prietenii actuali! Daca partenerul refuza sa ajunga la un compromis, s-ar putea sa se iveasca un conflict intre voi. Chiar daca preferati sa evitati o discutie serioasa, s-ar putea ca aceasta sa fie necesara.



Scorpion

Este posibil ca in aceasta perioada sa va confruntati cu unele emotii puternice, iar cei din jur nu vor sti cum sa va abordeze. Incercati sa nu va varsati naduful asupra lor si indreptati-va atentia catre modalitati prin care va puteti relaxa. Veti gasi inspiratie in ceea ce faceti in aceste zile, asa ca incercati sa deviati de la rutina de zi cu zi atunci cand puteti; va va face foarte bine. Incercati sa fiti mai putin critici fata de copii, deoarece acestia pot fi profund afectati de lucrurile pe care le transmiteti, dar si de modul in care faceti acest lucru. Chiar daca ceea ce fac nu este intotdeauna perfect sau corect, ar trebui sa ii incurajati.



Sagetator

S-ar putea sa fiti surprinsi de reactiile celor dragi la deciziile pe care le luati; va veti bucura de toata sustinerea acestora atunci cand va asteptati mai putin. In aceasta perioada, s-ar putea sa fiti cu gandul la reguli si la respectarea acestora, deci nu veti dori sa deviati de la rutina. Ar trebui sa va puneti ordine in documente si in birou, deoarece haosul de la locul de munca ar putea sa va distraga atentia atunci cand lucrati. Nu va faceti griji daca nu intelegi lucrurile de care sunt interesati copiii vostri, deoarece veti avea astfel sansa sa va implicati si sa primiti explicatii chiar de la ei; asta numai daca veti arata disponibilitate si rabdare.



Capricorn

S-ar putea sa va confruntati cu dureri de picioare in aceasta perioada, asa ca evitati mersul pe jos si progamati-va la un control daca problema persista. In sfarsit simtiti ca slujba voastra se indreapta inspre directia corecta, iar acest lucru va va determina sa munciti de doua ori mai greu. Astrele anunta o perioada cel putin interesanta pentru persoanele care nu se afla intr-o relatie. S-ar putea sa intalniti pe cineva astazi sau chiar sa incepeti sa priviti un prieten apropiat cu alti ochi. Oricum ar fi, dragostea este la un pas de voi! Chiar daca nu v-ati bucurat de o marire de salariu, bugetul vostru este echilibrat si va permiteti un moft din cand in cand.



Varsator

Incercati sa cautati persoane cu care puteti vorbi deschis despre problemele voastre si evitati prezenta celor care au dat dovada de falsitate in trecut. Aveti nevoie de prieteni adevarati si, din fericire, nu veti duce lipsa de acestia. Nu uitati ca ochii sunt oglinda sufletului, insa faptul ca acestia sunt foarte obositi in ultima vreme ar putea indica o problema de sanatate. Daca nu va simtiti apreciati la locul de munca sau nu va puteti odihni din cauza volumului de responsabilitati, ar trebui sa va ganditi la o schimbare importanta pentru cariera voastra. Totusi, tineti cont ca astfel de decizii nu se pot lua in pripa, ci dupa o analiza a perspectivelor.



Pesti

Astazi ar trebui sa petreceti timpul cu cei dragi, deoarece s-ar putea sa va astepte un weekend agitat! Este posibil sa fiti plecati in afara orasului cu anumite responsabilitati, asa ca asigurati-va ca aveti toate actele si bagajele pregatite cu o zi inainte. Daca ati intrat de curand in conflict cu partenerul, s-ar putea ca acesta sa incerce sa treaca peste cearta fara discuta despre ceea ce s-a intamplat. Tindeti sa actionati in baza emotiilor voastre, ceea ce ar putea ducela probleme atunci cand trebui sa semnati contracte sau sa faceti investitii; totusi, va pricepeti foarte bine la a citi oamenii, asa ca folositi-va de acest lucru.