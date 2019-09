Comentator politic: La Congres, PDM ar fi trebuit să facă o propunere de guvernare blocului ACUM

La Congresul extraordinar al Partidului Democrat care a avut loc săptămâna trecută formațiunea ar fi trebuit să vină cu o propunere fermă către blocul ACUM de a face împreună guvernarea pentru a înlătura socialiștii din coaliție. De această părere este comentatorul politic Anatol Țăranu. În opinia lui, acest lucru ar fi trebuit să fie făcut și pentru a cimenta parcursul european al Republicii Moldova. Pentru realizarea acestui scop, PDM ar fi trebuit să propună cedări serioase față de blocul ACUM, transmite IPN.





„O asemenea propunere ar fi putut să reabiliteze simțitor Partidul Democrat, ar fi putut să-i reabiliteze imaginea sau, cel puțin, să fie începutul unei refaceri a imaginii”, a spus Anatol Țăranu în cadrul emisiunii „Fabrika” de la postul de televiziune Publika TV.

Comentatorul politic este de părere că după recentul Congres extraordinar al Partidului Democrat au rămas mai multe semne de întrebare, decât semne de exclamație. Potrivit lui, Congresul trebuia să răspundă la întrebarea dacă PDM rămâne pe scena politică în calitate de forță care va defini pe viitor peisajul politic al Republicii Moldova sau va trăi soarta tuturor acelor partide care s-au înălțat o perioadă de timp, iar după un eșec răsunător, au plecat în istorie. „Aș folosi aici o metaforă – Congresul trandafirilor ofiliți. E problema PDM dacă din această „ofilire” va ieși total veștezit sau va renaște. Eu n-am văzut la Congres principalul lucru – cum vrea PDM să renască? Au fost făcute niște declarații, dar n-am văzut proiecte”, spune Anatol Țăranu.

Potrivit lui, în cadrul Congresului s-a făcut referință mai mult la trecutul Guvernului Filip. Anatol Țăranu spune că în cadrul Congresului nu s-a auzit deloc numele fostului lider al PDM Vladimir Plahotniuc, or, pe timpul conducerii lui formațiunea a înregistrat cel mai bun rezultat electoral în istoria sa politică. În opinia lui, astfel s-a încercat să se evite o temă extrem de inconfortabilă pentru partid, dar „să ascunzi capul în nisip nu este varianta cea mai bună”. „M-am așteptat că Partidul Democrat va lansa niște proiecte foarte precise și prin acestea vor spune că „da, am greșit, am avut păcate, dar aceste păcate le depășim acum și vrem să refacem partidul pe calea social democrației europene și pentru aceasta vom face următoarele...”, spune Anatol Țăranu.

Jurnalistul Ștefan Secăreanu este de părere că dacă blocul ACUM va continua în același ritm colaborarea cu Partidul Socialiștilor, nu se știe dacă PDM ar mai avea cui să facă o propunere de guvernare. Totodată, și Ștefan Secăreanu consideră că democrații ar fi trebuit să vină cu o propunere către ACUM pentru a încerca să diminueze influența socialiștilor, care ar fi în creștere. „Dacă lumea așteaptă, înseamnă că mai pune preț pe faptul ca PDM să-și revină și să opună rezistență față de ceea ce se întâmplă acum”, susține jurnalistul.

La Congresul Partidului Democrat, care a avut loc sâmbătă, 7 septembrie, a fost aleasă noua conducere a formațiunii. Astfel, Pavel Filip a devenit noul președinte al PDM.