Ce spun astrele azi, 8 septembrie

Berbec

Se anunta o perioada foarte buna pentru a intemeia noi relatii si prietenii, insa va trebui sa fiti foarte atenti la modul in care va tratati vechii prieteni! Fructele de sezon sunt o sursa excelenta de vitamine si pot inlocui usor dulciurile. S-ar putea sa aveti parte de mult entuziasm la locul de munca in urma completarii unui proiect. Deoarece v-ati implicat foarte mult in acesta, succesul va va aduce de doua ori mai multa bucurie. Profitati de timpul liber pentru a va pune ordine in locuinta; puteti incepe cu lucrurile mici, iar apoi sa treceti la restul camerei. Acesta este un exercitiu excelent pentru a va calma, si este si productiv!



Taur

Astazi se anunta o zi excelenta pentru a incerca lucruri noi! Fie ca acest lucru tine de locul de munca sau de mesele pe care le mancati, veti avea parte de oportunitati si de sansa de a devia de la rutina. Partenerul va fi un sprijin in tot ceea ce faceti, insa nu uitati ca ar trebui sa fiti la fel de pregatiti sa fiti alaturi de cei dragi. S-ar putea sa aflati un secret tulburator in legatura cu cineva din familie, ceva destul de surprinzator si bulversant, insa nu lasati ca acest lucru sa va afecteze prea mult! Exista sansa ca lucrurile nu stau chiar asa cum par, deci incercati sa fiti cat mai vigilenti in legatura cu informatiile pe care le primiti.



Gemeni

S-ar putea ca in ultima vreme sa nu fi avut prea mult timp pentru partener, pentru a-l asculta sau indruma in problemele cu care se confrunta, ceea ce ar putea deveni un punct de cearta in relatia voastra. Pentru a remedia situatia, ati putea organiza o calatorie in afara orasului in weekend, sau o cina la un restaurant elegant. Orice surpriza ati alege, partenerul va aprecia interesul de care dati dovada. Ar trebui sa aveti mai multa grija la felul in care va tratati corpul, deoarece riscati sa ajungeti foarte repede la epuizare, iar acesta este ultimul lucru pe care vi-l doriti. Locul de munca nu prezinta o sursa de distractie, insa s-ar putea sa va luati munca prea in serios!



Rac

Ar trebui sa va organizati mai bine timpul la munca pe perioada acestei zile si nu numai, daca doriti sa va relaxati in weekend cu cei dragi. S-ar putea ca cineva din grupul de prieteni sa incerce sa provoace conflicte intre voi, insa puteti evita o situatie nefericita daca nu incurajati acest comportament si va asigurati ca nu participati! Sunteti mereu cu gandul la bani, iar acest lucru va poate afecta linistea sufleteasca. Dragostea pluteste in aer, insa s-ar putea ca voi sa nu fiti inca pregatiti pentru o relatie; asigurati-va ca persoana cu care ati initiat un flirt este constienta de acest lucru, deoarece veti putea evita o situatie neplacuta.



Leu

Puteti gasi un argument pentru fiecare decizie pe care o luati, chiar daca trebuie sa ajungeti la o minciuna sau doua. Uneori, acest talent poate veni in ajutorul vostru – insa cei dragi nu vor aprecia atitudinea voastra, asa ca incercati sa va asumati greselile pe care le faceti. Desi nu aveti prea mari probleme de sanatate, s-ar putea ca in aceasta perioada sa va faceti griji pentru orice semn ca ceva nu functioneaza corespunzator in organismul vostru. Cel mai important lucru va fi sa evitati sa cautati anumite simptome online, deoarece informatia pe care o veti gasi poate doar sa duca la panica si la mai multe intrebari! Daca sunteti ingrijorati de ceva, programati-va la un control.



Fecioara

Astazi veti avea ocazia sa cheltuiti banii pe care ii economisiti de ceva timp, insa este posibil sa va indoiti de decizia voastra chiar in ultimul moment. Desi va fi dificil, incercati sa va spuneti faptul ca meritati ca macar una din dorintele voastre sa se indeplineasca! Veti reusi sa convingeti pe cineva de la locul de munca sa va ajute la un proiect, insa alegeti persoana potrivita cu multa grija – nu va ghidati doar dupa cat de bine va intelegeti, ci dupa aptitudinile pe care persoana respectiva le are. S-ar putea ca partenerul sau cineva apropiat sa fiei bine raciti, iar voi sa va molipsiti destul de rapid. Sistemul vostru imunitar nu e in forma; fiti vigilenti!



Balanta

In aceasta perioada s-ar putea sa fiti nostalgici, cu gandul la vremuri de mult apuse. Desi nu este tocmai indicat sa ne concentram pe evenimente ce s-au intamplat deja, aceasta perioada ar putea sa va permita sa reflectati asupra unor vechi decizii sau asupra schimbarilor din viata voastra. Se poate sa ajungeti la concluzia ca trebuie sa schimbati ceva in mersul actual al vietii voastre. Este posibil sa auziti o veste buna de la o ruda sau de la un prieten apropiat, asa ca incercati sa stati aproape de telefon. S-ar putea ca astazi sa nu reusiti sa fiti prea productivi la locul de munca, insa puteti sa va reorganizati munca pentru a va aduna gandurile.



Scorpion

Evitati tratamentele ce nu au fost recomandate de un doctor, in special daca problema de care suferiti este una mai serioasa. S-ar putea sa auziti lucruri deranjante despre un prieten apropiat, insa asteptati ca aceste zvonuri sa fie confirmate inainte sa actionati! Daca lucrati de acasa, ar trebui sa separati spatiul in care munciti de cel in care va relaxati, deoarece imbinarea celor doua poate duce la o scadere a productivitatii. S-ar putea sa va confruntati cu sentimente de nemultumire fata de modul in care va traiti viata; incercati sa renuntati la rutina, cum ar fi sa petreceti mai mult timp practicand un hobby care va face fericiti.



Sagetator

Desi sunteti constienti de faptul ca v-ati schimbati considerabil fata de acum cativa ani, s-ar putea ca atunci cand vine vorba de o alta persoana sa nu puteti aplica aceleasi principii. Este posibil ca un prieten sa va ceara o a doua sansa; daca nu sunteti siguri, incercati sa va ganditi la cat de mult ati crescut voi insiva! Desi va place sa fiti in trend atunci cand vine vorba de lucrurile pe care le detineti, bugetul vostru nu va mai permite acest lucru in perioada ce urmeaza. Va trebui sa invatati cum sa va prioritizati nevoile si cum sa alegeti un compromis atunci cand va ganditi la o investitie mai mare, cum ar fi o vacanta.



Capricorn

S-ar putea ca astazi sa va simtiti foarte norocosi, ceea ce va duce la o tendinta de a risca in deciziile pe care le luati. Uneori, impulsivitatea va poate determina sa faceti lucruri care nu vor fi tocmai in avantajul vostru. Desi prietenii vostri sunt mereu cu gandul la distractie, este posibil ca voi sa nu puteti aborda aceasta mentalitate; nu este nimic gresit in a va gandi mai intai la responsabilitatile voastre! Totusi, incercati sa alocati putin timp si relaxarii. Astrele anunta o perioada in care nu veti avea parte de prea multe schimbari in ceea ce priveste viata sentimentala, insa va veti putea bucura de armonie si de o relatie in care va simtiti apreciati si respectati.



Varsator

S-ar putea sa fiti singurele persoane ce pot sfatui un prieten apropiat, insa acest lucru nu inseamna ca sfatul vostru va fi luat in considerare. Totusi nu va costa nimic sa faceti acest lucru, daca vi se pare oportun. Nu renuntati, deoarece persoana respectiva are nevoie de indrumarea voastra, insa nu realizeaza neaparat acest lucru. Astazi se anunta o zi excelenta pentru cei ce lucreaza cu numere sau chitante, cum ar fi contabilii; nu veti gasi erori in facturi si documente, asa ca veti reusi sa fiti cat se poate de productivi. Desi nu este un lucru usor de facut, s-ar putea sa va asumati o greseala fata de partener, iar acest lucru va fi apreciat de catre cealalta persoana.



Pesti

Aveti nevoie de mai multa inspiratie, deoarece va confruntati cu o perioada in care nu reusiti sa creati absolut nimic. Desi acest lucru nu impiedica majoritatea persoanelor de la a fi productive, s-ar putea ca cei care lucreaza in domeniul artelor sa dea peste probleme la locul de munca. Astazi veti reusi sa va abtineti de la a cheltui bani pe nimicuri, insa s-ar putea sa va doriti sa sarbatoriti cu o cina in oras! O atitudine corecta va poate ajuta sa ajungeti departe, insa voi nu sunteti genul de persoane care sa incalce regulile oricum; acest lucru va fi in sfarsit apreciat. Actiunile corecte vor fi nu doar apreciate, ci si profitabile.