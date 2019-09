Control comun moldo-ucrainean la vama „Palanca-Mayaki-Udobnoie”. Punctul de Contact „Palanca”, a fost inaugurat cu suportul Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, relatează trm.md.





Punctul de contact Palanca a fost inaugurat astăzi, însă pe toată durata lunii august a funcţionat non-stop în regim de testare. Până acum au fost testate 67 de solicitări din partea poliţiei de frontieră, dar şi din partea serviciului grăniceresc ucrainean. Acestea conţin în mare parte informaţii despre persoane şi automobile care au trecut frontiera moldo-ucraineană.

„În general punctele de contact reprezintă un mecanism, un instrument eficient de asigurare a securităţii frontierei de stat prin implementarea managementului literat al frontierei de stat. Astfel de puncte de contact există şi în UE şi este o practică bună pentru noi. Ideea a fost iniţiată în anul 2005. Atunci când am vizitat Romania şi am că la frontiera, la frontiera României cu Bulgaria şi cu alte state există astfel de puncte de contact. De aceea noi am hotărât ca să implementăm şi noi astfel de puncte. De bine de rău am reuşit să creăm astfel de puncte de contact la frontieră cu Romania care a început să funcţioneze în anul 2013, apoi am lansat această idee cu colegii din Ucraina în anul 2012”, a spus Valentin Fiodorv, şef adjunct la poliţia de frontieră.

Scopul final constă în asigurarea securităţii frontierei comune, securităţii naţionale, ordinii publice, a bunăstării economice a ambelor state semnatare, prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii transfrontaliere organizate, a terorismului internaţional şi finanţării acestuia.

„Eu vreau sa felicit Moldova si Ucraina pentru iniţiativa de a elabora un punct comun de trecere. Inovativ este faptul ca hotarele tarilor au un curs comun. Misiunea EUBAM este a promova controlul la frontiere, normele şi practicile vamale care corespund standardelor UE şi necesităţilor ambelor tari partenere”, a declarat ofiţerul internaţional al OIM în Ucraina, Roman Horbovyy.

