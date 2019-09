Orheiland, proiectul lui Ilan Șor care a transformat Orheiul în cel mai popular oraș din Moldova

Cel mai mare parc de distracții din Republica Moldova, dar și din întreaga regiune – Orheiland, este de departe cel mai popular proiect al fostului primar de Orhei, Ilan Șor. Datorită lui, orașul s-a transformat într-o adevărată zonă turistică și o destinație adorată de toții copiii, dar și într-o localitate în care și-ar dori să se mute cu traiul cetățeni din diferite colțuri ale țării. Acest proiect inedit a atras deja peste un milion de vizitatori la Orhei, ceea ce depășește de mai bine de 30 de ori populația orașului, iar oamenii continuă să vină la Orheiland pentru a se bucura de soarele din primele zile ale toamnei.



Orheiul este în ultimii ani de departe cel mai popular oraș din Republica Moldova. Acest lucru se datorează mai multor proiecte inițiate și realizate de fostul primar Ilan Șor, dar, un rol aparte îl are cel mai mare parc de distracții – Orheiland, care a devenit principala atracție atât pentru copiii, cât și pentru maturii din toate colțurile Moldovei, dar și de peste hotare.



Orheiland, care este în prezent ca un tărâm de basm, a apărut, la fel ca în poveste, practic printr-o vrăjitorie. Cel puțin în primăvara anului 2018, când fostul primar de Orhei, Ilan Șor, anunța că pe un teren pustiu de la marginea Orheiului va construi cel mai mare parc cultural-familial din țară, mulți nu l-au crezut. Chiar dacă între timp demonstrase că poate transforma un oraș distrus, fără străzi, fără infrastructură, într-o localitate model.



Ilan Șor s-a ținut de cuvânt și în câteva luni a realizat proiectul, astfel încât Orheiland a fost inaugurat la 1 iunie 2018. Chiar din prima zi, noul centru cultural-familial a fost luat cu asalt de vizitatori. Toboganele, zona acvatică, plaja cu nisip fin și alte zeci de atracții pentru copii și maturi, unice în Moldova nu puteau să nu provoace interes. Mai ales că absolut toate sunt gratuite, pentru că Ilan Șor a vrut să construiască la Orheiland, așa cum a spus în câteva rânduri, o „insulă a comunismului”.



În plus, timp de două veri Orheiland a fost gazda celor mai tari concerte cu interpreți îndrăgiți din țară și de peste hotare. Aici, Ilan Șor, considerat de drept „părintele Orheiland” a organizat cele mai spectaculoase focuri de artificii din istoria Moldovei, show-uri aviatice.



Mai mult, parcul de distracții conceput, aparent, pentru perioada estivală, a devenit și principala atracție a iernii, pentru că anume aici a fost organizat cel mai mare târg de Crăciun din țară. Patinoarul, tunul de zăpadă, căsuțele lui Moș Crăciun pline cu daruri, personajele din poveste au atras zeci de mii de turiști și în perioada rece a anului.



Iar atracția acestei veri la Orheiland a fost încă o surpriză a lui Ilan Șor – roller coasterul de tip american, produs în Italia special pentru parcul de distracții dinOrhei. Cu lungimea traseului de 350 de metri, înălțimea unui bloc cu cinci etaje – 10 metri și lățimea de 17 metri, acesta a fost vedeta și mascota Orheiland pe parcursul întregii veri. De fapt, administrația parcului a oferit în sezonul estival, aflat pe sfârșite, mai multe cadouri vizitatorilor săi, în special celor mici, care au apreciat în mod deosebit orășelul auto, cu trafic rutier, semafoare, stații PECO, parcări și spălătorii. Orășelul auto este dotat cu zeci de mașinuțe și biciclete, destinate picilor, care pot șofa în condiții identice celor din viața reală.



De altfel, în 2018, Ilan Șor a propus construcția unui centru de distracții și mai mare la Chișinău. Atunci însă candidatul Partidului Politic ȘOR la funcția de primar al capitalei a fost scos din cursa electorală, fiind invocate motive inventate de contracandidații săi.



În schimb, de la 1 iunie 2018 până la 31 august 2019 Orheiland a înregistrat peste un milion de vizitatori. Astfel, orașul Orhei este probabil singura localitate din Republica Moldova care a fost vizitată de peste un milion de turiști, adică de 30 de ori mai mare decât populația orașului, în decurs de ceva mai mult de un an. La acest capitol, doar capitala țării, Chișinău, poate concura cu Orheiul, care are, însă, o populație de cel puțin 20 de ori mai mare decât micul orășel din Codri.



Nu există copil din orice colț al țării care să nu fi auzit de Orheiland și să nu-și dorească să petreacă măcar o zi aici. Iar dacă au fost – să revină din nou. Și nu sunt puțini copii, dar și maturi, care să nu se fi gândit măcar odată că și-ar dori să locuiască la Orhei.