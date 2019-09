Slusari crede că nu va avea loc „așa-zisul concurs” pentru funcția de procuror general

Vicepreşedintele Parlamentului Alexandru Slusari crede că „aşa-zisul concurs” pentru funcţia de procuror general nu va avea loc şi regretă că Parlamentul nu a intervenit rapid pentru a îl curma. Despre aceasta a scris Slusari pe pagina sa de Facebook, notează TVR Moldova.





„Reforma justitiei - prioritatea zero. Pe 10 septembrie sistemul vechi vrea sa porneasca un concurs penru functia de procuror general. Pacat ca Dodon nu intelege ca acest CSP este total discreditat si nu are dreptul sa participe in actele de justitie. Regret ca Parlamentul nu a intervenit rapid pentru a curma acest asa zis concurs, dar cred ca el oricum nu va avea loc”, a scris Slusari.

Amintim că, după multe insistenţe, CSP a decis totuşi să anunţe concursul de selectare a procurorului general, iar dosarele pot fi depuse până la data de 10 septembrie 2019.

Ministra Justiţiei, Olesea Stamate, a cerut atunci amânarea anunţării concursului pentru selectarea candidatului la funcţia de Procuror General pentru luna septembrie. Olesea Stamate susţinea că Ministerul Justiţiei discută un proiect de lege care ar urma să schimbe prevederile legii în privinţa concursului pentru şefia Procuraturii Generale.