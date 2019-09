Alege un ochi şi află ce tristeţe se ascunde în sufletul tău! Testul care nu minte niciodată!

Dacă ai îndoieli în ceea ce simţi şi vrei să te cunoşti mai bine şi să afli ce suferinţă se ascunde în sufletul tău, fă acest test simplu. Alege un singur ochi şi află ce tristeţe se ascunde în sufletul tău, în funcţie de alegerea făcută.



OCHIUL NUMĂRUL 1

Cu timpul, oamenii şi lucrurile din viaţa ta capătă noi fete şi noi înţelesuri. Sau poate, cu timpul, chiar tu te schimbi şi priveşţi lucrurile şi oamenii cu alţi ochi. Fiecare an ce trece te lasă cu tot mai puţini prieteni.

Iubeşţi armonia. Îţi place liniştea. Îţi place să povesteşţi cu oamenii despre lucruri frumoase, îţi place să spui şi să auzi lucruri frumoase. Motiv pentru care răutatea şi intrigă îţi creează un dezechilibru.



OCHIUL NUMĂRUL 2

Eşţi o persoană inteligentă, cu o memorie bună, dar cu o mai mică putere de concentrare asupra obiectivului propus, pentru că nu poati menţine acest interes. Ai obiceiul de a te implică în mai multe proiecte odată.



OCHIUL NUMĂRUL 3

Ai învăţat că de multe ori lucrurile pe care nu le înţelegi sau pe care le condamni la alţi oameni, într-un mod ironic, ajung să ţi se întâmple şi începi să înţelegi şi să nu le mai condamni! Indiferent de cât de tare te-a durut, n-ai zis niciodată nimic nimănui. Ai ţinut în ţine. Te-ai obişnuit să faci asta. Nu mai ai încredere în mai nimeni, potrivit zodiata.com.



OCHIUL NUMĂRUL 4

Ai încercat să ajuţi pe toţi cei care au avut nevoie de ţine, ţi-ai dat chiar şi sufletul pentru unele persoane, dar degeaba. Chiar dacă timpul a trecut, tu tot te mai întorci câteodată în trecut şi te gândeşţi la tot ceea ce s-a întâmplat. Şi îţi pare rău, îţi pare rău pentru unele lucruri din trecut care s-au întâmplat.

Ai vrut să faci tot posibilul că cineva să rămână lângă ţine, dar degaba. Acea persoană avea ochi pentru altcineva şi te-a dezamăgit foarte tare, iar din cauza această te comporţi rece cu unele persoane şi le ţi la distanţă.



OCHIUL NUMĂRUL 5

Nu-ţi mai pasă de ceea ce a fost în trecut. Singurul tău scop este să-ţi faci un viitor cât mai frumos şi să lupţi doar pentru ţine. Încerci să dai uitării tot la fel cum au făcut şi acei prieteni din viaţa ta cu ţine.

Ai descoperit că fiecare lovitură din viaţata îţi da putere şi îţi oferă lecţii de viaţă. Nu-ţi pare rău şi nu regreţi absolut nimic din tot ceea ce s-a întâmplat. Nu mai trăieşti în trecut de mult timp. Inima ta are foarte multe cicatrici şi ar vrea să le acopere cât mai curând.

Dar pentru asta are nevoie de cineva care să-i ofere dragoste şi să fie întotdeauna lângă ea, să o iubească tot timpul.



OCHIUL NUMĂRUL 6

Au spus că nu o să plece, dar fix asta au făcut. Ţi-ai pus încrederea fix în cei care nu meritau nici măcar un simplu bună din partea ta. Ai vrut să fie bine, dar s-a întâmplat fix inversul. Ai dus dorul cuiva care se află departe de ţine, voiai să fie lângă ţine, aproape, în fiecare noapte. Acea persoană te-a făcut să-i duci dorul foarte mult timp.