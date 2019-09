6 alimente care îți ridează pielea

Deși tuturor ne-ar plăcea să negăm acest lucru, ridurile și îmbătrânirea sunt etape normale din viață. Poate știi deja că expunerea la soare va accelera ridurile, dar există și alimente (unele aparent inofensive) care pot avea același efect negativ.



Chiar dacă nu este posibil să dăm timpul înapoi sau să oprim procesul de îmbătrânire, meniul zilnic este un element important în cadrul strategiei pentru încetinirea apariției ridurilor. Tipurile de alimente care se regăsesc în farfuria ta îți pot influența decisiv șansele de a avea un chip neted, cu un contur ferm, până la o vârstă înaintată. De asemenea, opțiunile potrivite vor stimula metabolismul și te vor ajuta să-ți menții o greutate ideală indiferent câte zile de naștere ai serbat deja.



Iată ce alimente îți ridează tenul rapid:



1. Iaurtul cu diferite arome

Când vine vorba despe consumul zilnic de zahăr să știi că nu este obținut în mare parte din prăjituri sau gogoși, ci mai ales din opțiuni aparent utile. Foarte des zahărul în exces se va ascunde în iaurtul cu arome variate, o singură porție conținând peste 25g de zahăr. În momentul în care consumi mult zahăr acesta se va combina cu aminoacizii din colagen și elastină, proteinele care mențin pielea fermă și tânără și îi va deteriora.

Consecințele vor fi liniile de expresie, lăsarea pielii și ridurile inestetice. Dacă ai nevoie de un motiv suplimentar pentru a renunța la iaurtul cu arome să știi că studiile realizate au demonstrat că excesul de zahăr exacerbează efectele negative ale razelor ultraviolete asupra pielii.



2. Cafeaua cu gheață

Consumul acestei băuturi cu multă cafeină daunează pielii din două motive. În primul rând celulele de la suprafața pielii nu se pot regenera decât în timpul nopții, dar cafeina reduce foarte mult intervalul de reparare a pielii pentru că afectează calitatea somnului și contribuie astfel la îmbătrânirea prematură.

În al doilea rând mișcările repetitive cauzate de consumul acestei băuturi cu ajutorul paiului vor cauza riduri în jurul gurii. Mai bine bea încet ceai verde sau negru, care stopează inflamațiile și ameliorează elasticitatea pielii.



3. Citricele

Lămâile, lime-ul, grepfrutul sau portocalele pot fi gustări răcoritoare sau un ingredient aparent util în cadrul băuturilor naturale, dar trebuie să fii atent să nu intre în contact direct cu pielea. În cazul în care sucul de citrice ajunge pe piele în timp ce le cureți sau când le consumi va crește sensibilitatea la lumina solară, fiind favorizate arsurile, liniile de deshidratare și ridurile.

O arsură cauzată de citrice poate crea pete pigmentare greu de înlăturat, riduri, plus o senzație de usturime și înțepături. Se poate întâmpla în orice sezon, așa că fii prudent.



4. Baconul

Nu avem vești bune pentru fanii baconului la micul dejun. Deși este foarte gustos crește riscul de lăsare a pielii. 68% din caloriile conținute de bacon provin din grăsimi, din care jumătate sunt saturate. În afară de faptul că pot contribui la creșterea în greutate și a riscului de afecțiuni cardiovasculare, grăsimile saturate accelerează îmbătrânirea pielii. Baconul și toate tipurile de carne procesată conțin nitrați, care stimulează stresul oxidativ. Acest proces cauzează schimbări structurale la nivelul proteinelor de colagen și elastină, iar primele riduri se vor face remarcate mult mai devreme.

Din fericire nu trebuie să renunți complet la bacon pentru a-ți proteja tenul, ci să analizezi cu atenție produsele de la raft pentru a identifica o variantă care nu conține nitrați și are mai puțin de 2g de grăsimi, din care 1g de grăsimi saturate.

Limitează-te la 2 felii și totul va fi în regulă.



5. Cocteilurile, berea și vinul

Ai observat cât de uscată este pielea feței după o petrecere care a durat până în zori? Nu doar gura va fi uscată după ce ai consumat mult alcool, ci și liniile fine și ridurile vor fi evidențiate. Potrivit specialiștilor, alcoolul reduce dramatic nivelul de vitamina A din organism. Acest nutrient este esențial pentru regenerarea celulelor pielii, iar carențele vor favoriza lăsarea pielii.



6. Margarina

Este adesea promovată drept alternativă pentru unt, însă conține uleiuri parțial hidrogenate, care sunt grăsimi trans. Poate ai auzit că aceste grăsimi cresc riscul de boli cardiace, dar sunt și inamicii pielii netede și hidratate. În cadrul studiilor realizate s-a demonstrat că grăsimile trans fac pielea mai sensibilă la acțiunea razelor ultraviolete și deteriorează colagenul și elastina. De asemenea, margarina agravează inflamațiile cronice, accelerând procesul de formare a ridurilor.