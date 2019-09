Ce spun astrele azi, 3 septembrie

Berbec

La serviciu va veti confrunta cu numeroase probleme absolut enervante. Nu veti avea mari sannse sa va puteti concentra asa cum trebuie, din cauza telefoanelor care suna exact atunci cand nu trebuie, a sedintelor fulger organzate inopinant, a mail-urilor care necesita raspuns urgent, etc. Totul parca este facut sa va impedice sa va realizati obiectivele pe ziua de astazi. Faptul ca nu puteti avea continuitate in munca pe care o faceti afecteaza nu doar cantitatea, ci si calitatea acesteia. Partea pozitiva a zile de astazi este ca, macar in plan personal, primiti numeroase dovezi de dragoste si apreciere, care au darul de a va mentine pe linia de plutire.



Taur

Daca veti continua sa va comportati onest si constructiv cu cei din jur, mai ales daca este vorba despre colaboratorii directi, veti avea sanse mari de succes. Chiar daca veti fi pusi in situatia de a va apara onoarea si realizarile profesionale,este bine sa o faceti cu diplomatie, nu cu impulsivitate. Sunt, intr-adevar, elemente sensibile, dar, daca veti actiona intelept, veti mult mai mult de castigat decat daca veti alege calea imboldului de moment si va veti lasa la voia instinctului. Nu faceti greseala de a nu va respecta promisiunile facute, indiferent de cine ar fi vorba. Nu vreti sa va faceti o reputatie de persoana nedemna de incredere, nici in randul colegilor sau prietenilor, dar nici in cadrul familiei.



Gemeni

Daca nu veti demonstra o anumita constanta in ceea ce ganditi si, mai ales, in ceea ce faceti, impresia pe care o veti lasa celor din jur nu va fi una in avantajul voi. Este imposibil sa puteti gasi, de fiecare data, solutia cea mai corecta pentru problemele pe care le aveti de infruntat. Fiecare dintre noi trebuie sa ne asumam deciziile luate, chiar daca se mai intampla sa si gresim. Daca, insa, sunteti convinsi ca ati dat tot ce aveti mai bun, ca ati facut totul pentru ca lucrurile sa iasa bine, acesta este lucrul cel mai important. Pastarti un ton calm in convorbirile cu cei dragi, chiar si in situatiile mai tensionate; doar asa puteti pastra linistea si calmul in caminul vostru.



Rac

Astazi aveti toate sansele sa fiti luati prin surprindere de una dintre persoanele foarte apropiate. Desi ati intuit din zilele trecute ca vi se pregateste ceva, toate incercarile de a afla despre ce este vorba nu v-au reusit. Partea buna este ca va fi vorba despre ceva care va va face placere, care va avea un impact pozitiv asupra zilei de astazi. Bucurati-va de fiecare moment si apreciati efortul celor implicati. In plan profesional, recomandarea pentru astazi ar fi aceea de a acorda mai multa atentie detaliilor, pentru ca viziunea de ansamblu sa nu aiba de suferit. S-ar putea ca unele dintre acestea sa fie realmente foarte importante.



Leu

Se anunta o zi fabuloasa, asa ca profitati de ea asa cum trebuie. Aveti o energie debordanta, ceea ce se vede in intreaga voastra activitate; nu este de mirare, fiinca sunteti persoane de actiune. Recuperati din plin ceea ce v-a ramas din zilele anterioare, puneti pe picioare noi proiecte, reusiti chiar sa atrageti atentia sefilor. Voia buna domina si in viata de familie. Acasa va asteapta o atmosfera destinsa, plina de voiosie, toata lumea este pusa pe glume si toti isi dau silinta sa mentina starea de spirit. Partenerul va arunca ocheade, asa ca nu refuzati propunerile sale. Aveti ocazia sa finalizati intr-un mod extrem de placut o zi deosebita!



Fecioara

Datorii mai vechi va sunt readuse in prim plan si, se pare, nu este vorba numai despre datorii de natura financiara. Ar fi bine ca, daca aveti ocazia, sa nu mai amanati achitarea acestora, nu asteptati sa vi se ceara acest lucru. Impresia pe care o veti lasa celor din jur nu va fi una care sa va faca nici placere si nici nu va va fi de ajutor pe viitor; reputatia voastra este mai importanta decat orice, acum. Indepartati din jurul vostru lingusitorii, sunt persoane periculoase, care numai binele nu vi-l doresc! Acordati credit oamenilor corecti, care pot sa va ajute mult mai mult in activitatea voastra si pe care sa va puteti baza la nevoie.



Balanta

Daca nu reusiti sa gasiti cuvintele potrivite pentru a va sustine punctul de vedere astazi, mai bine retrageti-va putin si reflectati asupra pasilor urmatori. Nu va speriati ca nu mai reusiti sa va exprimati cu aceeasi cursivitate pe care o aveti de obicei, uneori pot sa mai apara si blocaje. Se poate sa fiti prea obositi sau prea stresati de probleme cotidiene si sa aveti neaparata nevoie de putina relaxare si odihna. Daca aveti posibilitatea, nu ezitati sa luati o mica pauza, in care sa va ganditi mai cu atentie la chestiunile care va framanta. Mai ales in plan profesional, este important sa studiati bine situatiile, inainte de a lua decizii.



Scorpion

Se pare ca lucurile sunt predispuse a lua o turnura nu tocmai placuta in aceasta zi. Apar o serie de conflicte domestice, pe care, daca nu veti sti sa le transati cu diplomatie, s-ar putea sa le scapati de sub control. Evitati, cu orice pret, sa va pierdeti controlul si sa va contraziceti cu partenerul in fata copiiilor, nu-i stresati si pe acestia; si relatia cu juniorii trebuie tratata cu cat mai mult tact si rabdare. La serviciu, nu va manifestati prea autoritar fata de subordonati, mai ales daca acestia isi fac trebuirile care le sunt atribuite. S-ar putea sa starniti adversitati care sa erodeze o colaborare eficienta cu echipa in perioada urmatoare.



Sagetator

Nu pierdeti nici o intalnire astazi, indiferent cat de neinteresanta ar putea sa para. S-ar putea ca, intr-una dintre acestea, sa gasiti o sursa de inspiratie deosebit de utila si profitabila. Orice informatie este pretioasa, cu atat mai mult daca lucrati intr-un domeniu precum finante, avocatura, presa, etc. De asemenea, este posibil sa cunoasteti o persoana aparent nesemnificativa, dar care, in timp, ar putea avea un impact semnificativ asupra vietii sau activitatii voastre profesionale. Este bine sa dati o sansa ocaziilor care vi se prezinta; este bine sa fiti precauti, insa nu este cazul sa trageti de timp la infinit, pentru ca fiecare context evolueaza, se schimba.



Capricorn

Se pare ca astazi majoritatea lucrurilor vor merge bine pentru voi. Vestile bune nu intarzie sa apara. Ba chiar s-ar putea sa primiti vesti extraordinar de bune, care sa va lumineze intreaga zi. Daca este vorba de ceva benefic in plan profesional, impartasiti-le cu toti cei implicati, sarbatoriti si bucurati-va impreuna. Daca beneficiile sunt in plan personal, nu intarziati sa va informati familia despre ele si sa le celebrati cumva. Va veti simti mult mai bine daca veti avea alaturi pe toti cei implicati. Va vor fi recunoascute propriile merite, insa aveti grija sa nu va comportati cu egoism si sa recunoasteti, la randul vostru, si meritele celorlalti participanti.



Varsator

Actiuni imprevizibile ale altor persoane pe anumite zone de interes major pentru voi, pot sa va faca ziua mai putin placuta decat ati fi anticipat; concurenta acerba inseamna eforturi sporite si nu prea beneficiati de resurse suplimentare. In plan profesional, este posibil sa va treziti ca, unele chestiuni la care lucrati si pe care le planuiti de multa vreme, se rasucesc la 180 de grade si va dau toate planurile peste cap. Binenteles, urmare a interventiei cuiva, care incearca sa castige ceva teren in plus fata de voi, iar lucrul acesta va irita foarte mult. Frustrarile nu vor intarzia sa apara, iar daca veti actiona impulsiv riscul de a strica lucrurile si mai mult creste exponential.



Pesti

Evenimentele neasteptate si suprizele par a fi cuvinte de ordine pentru ziua de astazi. O serie de astfel de momente pot fi placute, binevenite chiar, altele s-ar putea dovedi mai putin placute. Tendinta generala ar trebui sa fie aceea de a evita astfel de situatii, care ar putea sa va macine nervii si sa va strice o zi care, de la inceputul ei, parea destul de promitatoare. Daca va manifestati impulsiv si dati frau liber nervilor, ar putea sa apara tensiuni nedorite, care vor induce stres maxim si va pot afecta starea de sanatate. Realatia cu o persoana din anturaj poate sa intre intr-o noua etapa, insa depinde daca va fi pozitiva sau negativa.