Există alimente cu puternic efect anti-îmbătrânire. Iată care sunt acestea

Lunile de final de vară și început de toamnă sunt ideale pentru o cură terapeutică naturală cu fructe și legume de culoare… burgund spre negru, spun nutriționiștii. Există alimente cu efect anti-îmbătrânire. Iată care sunt acestea:



Studiile alimentare au confirmat că aceste alimente conțin un colorant polifenolic numit resveratrol, considerat cel mai puternic antioxidant natural cunoscut, cu efecte benefice anti-îmbătrânire,dar și împotriva tumorilor, benigne și maligne datorită capacității sale puternic antiinflamatoare.



Unde găsim resveratrolul

Care sunt aceste adevărate medicamente naturale ce conțin resveratrol în cantități mai mici sau mai mari? Substanța se găsește în principal în fructele dar și în legumele de culoare indigo-vişiniu spre negru iar primii pe listă sunt strugurii negri datorită concentrației extrem de mare de resveratrol din conținut. Astfel, în pieliţa și sâmburii de strugure negru (dar și în sâmburii strugurilor albi) există, în funcție de soiul fructei, o cantitate de 50-100 mg de resveratrol pe gram, mai mult decât dublul oricărei alte surse identificate de specialiști. Urmează, pe lista acestor alimente miracol: cireşele negre, murele, coacăzele negre și afinele, dudele și varietatea de corcodușe negre, merele violet, prunele de culoare puternic indigo, apoi, varza și ceapa roșie, fasolea și lintea neagră și salata Lollo.



Acțiune directă împotriva tumorilor

Studiile specialiștilor au confirmat faptul că resveratrolul acționează în mod direct împotriva tumorilor indiferent de localizarea lor și mai cu seamă împotriva celor cu dependență hormonală localizate la sân, uter, ovar, testicul, prostată, ficat, stomac precum și a melanomului malign – cea mai periculoasă formă de cancer cutanat şi una dintre primele trei ca agresivitate. Substanța blochează formarea de vase de sânge în jurul tumorii, dar şi metastazarea celulelor maligne și are un potenţial antioxidant de 50 de ori mai mare decât al vitaminelor C şi E la un loc fiind una dintre cele mai puternice substanțe ce asigură protecţia antioxidativă a LDL-colesterolului scăzând totodată nivelul sangvin al colesterolului total şi al trigliceridelor.



Dar benficiile sale nu se reduc doar la atât, spun experții. Resveratrolul este un puternic vasodilatator arterial cu efect anti-trombotic, oamenii de știință descoperind încă din 1985, că are capacitatea de a inhiba agregarea plachetară indusă de trombină şi ADP. De asemenea, este singurul antioxidant cunoscut care acţionează direct asupra „genei longevității’ sau – cum mai este denumită, „gena matusalemică’- ferind-o de mutaţii și având capacitatea de a creşte durata şi calitatea vieţii. De menționat că substanța este una dintre cele mai puternice bioflavonoide naturale având un efect de potențare pentru toate mineralele şi vitaminele întâlnite în organism și amplificând efectele acestora de zeci de ori.