Ai fost bolnavă recent? Iată cum îți revii imediat: 4 alimente te ajută să treci mai ușor peste convalescență

După o perioadă în care corpul tău a suferit o durere fizică, nivelul de energie, de motivație și voință nu este la cele mai înalte cote. Convalescența este perioada în care corpul tău se reface după o suferinţă fizică ori psihică. Te simţi slăbită din cauza faptului că organismul şi-a epuizat în lupta cu boala rezervele de vitamine şi minerale. Iată cum treci mai ușor peste convalescență:



Tratamente naturale



Cătina – este bogată în vitamina C, complexul de vitamine B, care îţi stimulează imunitatea şi capacitatea de recuperare. O poţi folosi sub formă de sirop, ceai de fructe uscate. O linguriţă de fructe zdrobite se infuzează într-o cană de apă clocotită, cam 5 minute. Poţi consuma zilnic 2 căni pe zi, îndulcite cu miere.



Salvia – îţi creşte apetitul, elimină toxinele. O poţi amesteca cu coada calului şi consuma sub formă ce ceai sau infuzie, o cană pe zi.



Sfecla roşie – are un conţinut bogat în vitamine, acid folic şi potasiu. Face minuni în refacerea sângelui, curăţă ficatul de toxine, îţi reglează ritmul cardiac şi îmbunătăţeşte metabolismul.



Urzica – te scapă de slăbiciune dacă o consumi sub formă de infuzie sau ca aliment, deoarece conţine mult fier.



Măceşul – e plin ochi de vitamine: A,B,C, P, K şi-l poţi consuma sub formă de sirop, ceai sau chiar gem şi marmeladă. Normalizează circulaţia sângelui, stimulează întreg sistemul imunitar şi ajută la regenerarea celulelor hepatice.