Ce spun astrele azi, 25 august

Berbec

In aceasta perioada veti reusi sa impresionati persoanele potrivite, in special la locul de munca. Sa nu fiti prea surprinsi daca primiti responsabilitatea pentru un nou proiect sau vi se propune o schimbare importanta pentru cariera voastra! Si daca unul din aceste lucruri se adevereste, ar trebui sa profitati si sa sarbatoriti alaturi de cei dragi; este ocazia perfecta pentru a revedea prieteni cu care nu v-ati intalnit in ultima vreme. Fiecare aliment pe care il consumati are un rol in corpul vostru, chiar daca acesta poate fi pozitiv sau negativ; cu aceasta mentalitate, veti reusi sa fiti mai atenti la ceea ce consumati in fiecare zi.



Taur

A venit timpul sa luati o decizie asupra persoanelor pe care le doriti in jurul vostru. Desi va doriti sa evitati un conflict, uneori acest lucru este necesar pentru a va indeparta de persoanele care va doresc raul sau care ajung sa va santajeze emotional, lucruri pe care nu le puteti permite sub nici o forma. Se anunta o perioada de stagnare la locul de munca, ceea ce ar putea sa va afecteze puterea de concentrare. Incercati sa abordati subiecte noi sau sa cautati proiecte ce ar putea fi o provocare. Partenerul se poarta ciudat in ultima vreme, insa acest lucru s-ar putea sa nu tina de relatia voastra, ci de o problema personala.



Gemeni

Daca ati inceput sa urmati un nou plan de dieta, s-ar putea ca in aceste zile sa aveti putina bataie de cap cu punerea sa in aplicare. Deja v-ati saturat de mancarurile plictisitoare si de putinele variante de la restaurante. Nu renuntati! Aceasta este ocazia perfecta pentru a explora noi feluri de mancare si pentru a experimenta cu condimente si ingrediente. S-ar putea ca astazi sa reusiti sa contactati o persoana cu care nu ati mai vorbit de mult timp, iar acest lucru va duce la o schimbare pozitiva in relatia voastra. Bugetul vostru este ultimul lucru la care v-ati gandit in ultima perioada, insa ar trebui sa fiti mai atenti la situatia financiara.



Rac

S-ar putea sa simtiti nevoia sa destainuiti unui prieten anumite probleme sau secrete care v-au tulburat linistea in ultima vreme. Acest lucru este unul bun, deoarece s-ar putea ca discutia sa va aduca pace in suflet. Nu uitati ca un tratament trebuie urmat pana la capat pentru a da rezultate; nu fiti lenesi sau superficiali! Astrele anunta o zi cu multe evenimente la locul de munca, ceea ce inseamna ca va trebui sa fiti in forma maxima. Aveti grija sa dormiti bine si sa mancati un mic dejun copios dar sanatos. S-ar putea sa aveti probleme cu tensiunea in aceasta perioada, asa ca evitati cafeaua pe cat posibil.



Leu

S-ar putea ca astazi sa aflati un anumit lucru despre un prieten, care va va intrista, dar va trebui sa va ascundeti reactia! Persoana respectiva are nevoie de sfatul si de sustinerea voastra, asa ca incercati sa va aratati puternici si optimisti. Nu exista o regula anume pentru progresul in cariera, insa s-ar putea ca voi sa simtiti ca ramaneti in urma sau ca nu faceti ceea ce va doriti cel mai mult. Ar trebui sa tintiti mai sus si sa schimbati ceea ce nu functioneaza pentru voi. Daca nu sunteti multumiti de rolul vostru in plan profesional, poate ca este momentul sa incercati sa aplicati pentru un altul sau sa invatati despre o noua arie.



Fecioara

Astazi veti reusi sa va relaxati intr-o oarecare izolare, cu o carte buna si o cina decadenta; chiar aveti nevoie de asa ceva. Cei din jur nu va vor purta de pica daca doriti sa petreceti o seara departe de ei, doar cu gandurile voastre. Incercati doar sa nu faceti un obicei din acest lucru, deoarece prezenta celor dragi va poate ajuta atunci cand sunteti tristi sau impovarati; nu va indepartati de prieteni! Este posibil ca o ruda sa va contacteze pentru o favoare, ceea ce va fi cel putin suparator, avand in vedere ca nu ati mai vorbit de mult timp. Fiti vigilenti in ceea ce priveste bugetul vostru si nu cheltuiti banii fara un motiv intemeiat.



Balanta

Aveti toata determinarea pentru a schimba ceea ce nu va place in privinta vietii voastre, fie ca acest lucru tine de relatii interpersonale sau de cariera. Aveti insa grija cum actionati si cand, deoarece exista un timp potrivit pentru toate! Incercati sa luati in considerare sfaturile celor dragi atunci cand va aflati intr-o dilema, mai ales daca acestia au trecut printr-o situatie asemenatoare. Veti fi tentati sa nu luati in serios problemele de sanatate care apar, ceea ce va fi o greseala! Nu este un semn de slabiciune sa va programati la un control medical daca va supara o durere, ci dovada ca va tratati organismul cu respect.



Scorpion

Astazi va veti bucura de multa atentie din partea partenerului, insa acest lucru ar putea sa va trezeasca suspiciunea. Nu va faceti insa griji! Se poate ca partenerul sa va pregateasca o surpriza, asa ca incercati sa fiti rabdatori si sa nu insistati cu prea multa curiozitate. Va veti bucura de o zi linistita la locul de munca, iar pe dupa-amiaza s-ar putea sa fiti contactati cu o propunere foarte buna. Aveti o relatie buna cu copiii, insa aceasta trebuie ingrijita ca orice alta relatie. Incercati sa va implicati in activitatile lor si sa va dati interesul fata de ceea ce le place. De asemenea, ati putea petrece mai mult timp impreuna.



Sagetator

Astazi veti actiona in baza unor emotii puternice, iar acest lucru ar putea sa va afecteze relatiile cu cei din jur, dar si performantele. Incercati sa luati o decizie dupa o scurta perioada de gandire si nu pe loc! Sanatatea voastra este un lucru important si, din fericire, ati inceput sa va ingrijiti mai atent de aceasta. Tineti-o tot asa! Familia este un sprijin important pentru voi, insa tendinta lor sa se implice in fiecare aspect al vietii voastre poate deveni o povara. Invatati sa fiti mai independenti si s-ar putea ca cei din jur sa invete singuri cand sa faca un pas inapoi. Astazi s-ar putea ca un prieten sa va plateasca o datorie veche.



Capricorn

Astrele anunta o perioada cu succes pentru voi, si nu doar pe un singur plan! S-ar putea sa aveti multe reusite la locul de munca, ceea ce va va pune direct in ochii superiorilor. Nu va faceti prea multe griji daca nu va place aceasta atentie, deoarece abilitatea de a va duce fiecare responsabilitate la sfarsit si cu succes va fi indeajuns pentru a-i convinge de faptul ca apartineti de companie si ca puteti face multe. In acelasi timp, este posibil ca partenerul sa aiba o surpriza pentru voi sau sa va propuna o schimbare importanta pentru viitorul vostru. Incercati sa mancati cat mai usor si sanatos pe seara, pentru a va odihni cum trebuie.



Varsator

Astazi veti reusi sa incheiati un conflict inceput de ceva timp, insa nu uitati faptul ca acordarea de sanse nu ar trebui sa fie ceva ce faceti la nesfarsit! Ar trebui sa fiti mai duri cu munca celor de la locul de munca, in special daca conduceti propria echipe. La sfarsitul zilei, voi sunteti cei care reprezinta si succesul, dar si greselile colegilor! S-ar putea sa se iveasca oportunitatea pentru a calatori in curand, asa ca asigurati-va ca aveti toate actele necesare si ca sunteti pregatiti pentru a parasi orasul sau tara pentru o scurta perioada de timp. Nu va pierdeti timpul cu dietele care sunt in trend, deoarece va pot face mai mult rau decat bine!



Pesti

In aceasta perioada s-ar putea sa va faceti cativa prieteni buni si sa cunoasteti persoane care gandesc la fel ca voi. Acest lucru ar putea sa va dea mai multa incredere de sine, in special cu privire la ideile neobisnuite pe care le aveti pentru planurile personale sau cele profesionale. Sunteti intr-o relatie fericita, insa acest lucru nu presupune lipsa completa a conflictelor, a situatiilor tensionate. Este important sa invatati din aceste certuri si sa comunicati deschis pentru a putea trece mai departe, impreuna. S-ar putea ca bugetul vostru sa fi suferit o scadere considerabila, insa veti reusi sa va puneti pe picioare repede.